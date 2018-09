Před čtvrt stoletím došlo ke spojení Mercedesu a AMG: Připomeňte si první společný projekt  

Nástupcem kdysi přelomového původního „baby benzu“ alias Mercedesu 190 (W201) z roku 1982 se stala první generace třídy C (W202). Svůj světový debut si odbyla v červnu 1993, k překvapení mnohých na jubilejním 30. ročníku autosalonu v Praze. Šlo o teprve druhý tuzemský autosalon pod patronátem mezinárodní organizace konstruktérů automobilů OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), když k obnovení této výstavy došlo v roce 1991. Předtím se poslední pražský autosalon s mezinárodním puncem konal naposledy v roce 1947.

Jen o několik měsíců později, konkrétně na frankfurtském autosalonu, přidal Mercedes-Benz vrcholnou sportovně laděnou verzi C 36 AMG coby nástupce obdobně koncipovaných variant na bázi předchozí řady 190 2.3 16V a později 2.5 16V. Šlo o historicky první model vyvíjený společnými silami nejstarší automobilky světa a někdejšího úpravce vozů této značky AMG, který se stal o pár let před tím součástí Mercedes-Benzu. Výsledkem kontraktu z pařížského autosalonu roku 1990 bylo, že výrobky AMG se mohly začít prodávat v obchodní síti Mercedesu se stejnou zárukou, jako každý jiný a tedy běžný vůz Mercedes-Benz.

Název AMG je zkratkou „Aufrecht Melcher Grosspach“. Znamená jméno zakladatele Aufrechta Melchera a jeho rodné město Grosspach. Ve skutečnosti firmu AMG nezaložil Aufrecht sám, ale se svým bratrem Erhardem Melcherem.

Z Brém do Affalterbachu

Základem pro stavbu sportovní verze „céčka“ C 36 AMG se stalo do té doby nejvýkonnější provedení C 280. Celá přestavba vypadala tak, že C 280, která měla být upravena na C 36 AMG, se odebrala z výrobní linky Mercedesu v Brémách, aby ji následně odeslali do Affalterbachu, který se nachází přibližně 20 km severně od Stuttgartu, sídla firmy Mercedes-Benz.

Auta byla téměř kompletní, pouze jim chyběly nárazníky a spoilery. Celé přestavba jednoho auta zabrala technikům AMG asi 35 hodin, s výjimkou pohonné jednotky. Řadový šestiválec verze C 280 o objemu 2,8 litru byl nahrazován opět řadovým šestiválcem, ovšem s objemem zvětšeným na 3,6 litru. Výkon nového motoru činil 206 kW namísto 142 kW pohonu verze C 280. Změna objemu byla dosažena jak zvětšením vrtání z 89,9 mm na 91,0 mm, tak zejména prodloužením zdvihu z 73,5 mm na 92,4 mm. Z původně podčtvercového (krátkozdvihového) šestiválce se u AMG stal dlouhozdvihový a tedy nadčtvercový. Nový motor tak dostal upravený klikový hřídel z turbodieselu 3,5 litru (OM 603), známého třeba z velkých vozů třídy S W140. Jiné součástky, například ojnice, vačkové hřídele či sací potrubí pocházely z šestiválce 3,2 litru (M 104). Změny zahrnovaly rovněž nový katalyzátor a samozřejmě také jinou řídicí elektroniku s jednotkou VDO MSE III.

Pro rychlé cestování

Mercedes-Benz C 36 AMG byl navzdory výkonu 206 kW spíše sportovně laděným cestovním autem, než vyloženě sportovním náčiním. Cílem tvůrců bylo postavit automobil s komfortem obvyklým u běžných mercedesů, ale s dynamikou na úrovni tehdejšího Porsche 911 Carrera. Alespoň takto vůz charakterizoval Martin Schmidt, vedoucí projektu AMG C-Klasse.

Možná i proto neměl tehdejší kupující na výběr převodovku. Ta byla totiž výhradně čtyřstupňová samočinná s možností zvolit program řazení S nebo E. E znamenalo economy, S nikoliv sport, jak by se mohlo zdát, ale standard.

Rychlé C 36 AMG jezdilo na podvozku s plynovými tlumiči od Bilstein, jejichž zdvih byl oproti běžné třídě C zkrácen o 35 mm. Rozměrné brzdy byly vpředu převzaty z roadsteru SL 600 (R129), vzadu pak ze sedanu třídy E 420 (W124).

A jak si auto počínalo při jízdě? V jízdních dojmech uveřejněných v našem sesterském časopise Auto Tip chválili příjemné odpružení, kdy vůz nebyl přehnaně tuhý, stejně jako rychle řadící převodovku. Zároveň si ale stěžovali na spotřebu paliva, kdy po ujetí 200 km ubyla z nádrže o objemu 62 litrů celá polovina. To odpovídá spotřebě 15,5 litrů na 100 km. Rychlost vozu byla elektroniky omezena na 250 km/h, zrychlení z klidu na 100 km/h udával výrobce 6,7 sekundy. A cena? V době představení vozu od 95 450 německých marek, v přepočtu dle tehdejšího kurzu tedy přes 1.700.000 korun. Do roku 1997, kdy bylo C 36 AMG v rámci modernizace nahrazeno osmiválcem C 43 AMG, vzniklo údajně pouhých 5221 kusů. V současné době lze C 36 AMG pořídit za částku od 7.000 euro (tedy 175 000 korun). Zachovalé exempláře, které stojí za pořízení, ale vyjdou na přibližně dvojnásobek.