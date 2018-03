Motocyklová VC Kataru 2018: Famózní Johann Zarco zajel v kvalifikaci rekord

Zimní přestávka skončila, nový ročník seriálu MS silničních motorek začíná nočním závodem na katarském okruhu Losail. Je mimochodem jubilejním sedmdesátým. Pouštní Grand Prix se stala součástí kalendáře v roce 2004, počínaje letopočtem 2008 se jezdí za umělého osvětlení.

Co se událo důležitého v mezidobí? Předně Valentino Rossi podepsal s Yamahou smlouvu na sezóny 2019 a 2020 a Marc Márquez zůstane minimálně stejně dlouho u Repsol Hondy. Tým Tech 3 Hervého Poncharala ukončí po letošku spolupráci se třemi ladičkami a stane se satelitem KTM. Letos u něj nejede vážně nemocný Jonas Folger, který trpí Gilbertovým syndromem, genetickou poruchou jater. Nahradil jej Hafizh Syahrin z Malajsie. Zda se ještě Němec za řídítka někdy vrátí, je zatím ve hvězdách. Moc bych mu to přál. Francesco Bagnaia už má jisté místo na rok 2019 u Pramacu. Zatím ale sedlá rám Kalex s motorem Honda 600 týmu VR46 v Moto2.

MotoGP

Nejlepší čas prvního volného tréninku královské kubatury zajel v pátek po obědě Andrea Dovizioso (Ducati), který byl nejrychlejší i večer. Loni Ital bojoval až do konce sezóny o titul a evidentně s ním musíme počítat i letos. Sobotnímu polednímu měření kraloval Johann Zarco (Tech 3 Yamaha), ale oproti pátku se takřka nikdo včetně něj nezlepšil. Hned na začátku FP3 (free practice) upadl Valentino Rossi, naštěstí bez následků. Ve čtvrtém půlhodinovém tréninku, který následoval po kvalifikaci Moto2, byl ze všech nejlepší... znovu Andrea Dovizioso (1:55,2 min). Chuť katarského asfaltu poznali Takaaki Nakagami (LCR Honda) a Zarco.

Boj o pole position v MotoGP, který v Losailu probíhal od 17:20 do 18 hodin jako závěrečná součást dnešního programu, má jiný formát než méně prestižní kubatury. Z první čtvrthodinové části postupují do druhé patnáctiminutovky dva nejrychlejší k desítce, která byla nejúspěšnější právě v oněch úvodních třech trénincích. Ta nejprve odpočívá. Z Q1 šli dál Jack Miller (Pramac Ducati) a Maverick Viñales (Yamaha), Australan Španěla pokořil v samém závěru. Bradley Smith musel svou nefunkční KTM odstavit a doběhnout do boxů. Karel Abraham (Ángel Nieto Team) vyrazil z boxů s nahřívačem zadní pneumatiky, který začal okamžitě vlát. Musel zastavit... Stáj Jorgeho „Aspara“ Martíneze se přejmenovala podle loni v srpnu tragicky zahynuvšího třináctinásobného šampiona nízkých kubatur...

Do druhé části, která rozhoduje o postavení na roštu na předních příčkách, konkrétně v prvních čtyřech řadách, vystřelil nejlépe Marc Márquez, ale brzy jej překonal „Dovi“ (1:54,0 min). Jenže bitva vyvrcholila až ve finále. Fantastický Zarco (1:53,6 min) zajel nový rekord trati. Za ním se seřadili Marc Márquez, Danilo Petrucci (Pramac Ducati) a Cal Crutchlow (LCR Honda), ti všichni Doviziosa překonali. Šestý odstartuje Álex Rins (Suzuki). Rossi skončil osmý za Danim Pedrosou (Repsol Honda), Viñales se nakonec nedostal ani do desítky.

VC Kataru MotoGP 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:53,680 min 2. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:53,882 min 3. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing 1:53,887 min 4. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:54,072 min 5. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:54,074 min 6. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:54,339 min 7. Dani Pedrosa Honda Repsol Honda Team 1:54,368 min 8. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 1:54,389 min 9. Jorge Lorenzo Ducati Ducati Team 1:54,431 min 10. Jack Miller Ducati Alma Pramac Racing 1:54,449 min 19. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team 1:55,392 min

Moto2

Prvnímu pátečním tréninku kraloval Lorenzo Baldassarri (Pons HP40/Kalex), druhému pak Álex Márquez (EG 0,0 Marc VDS/Kalex). Třetí, dnešní část soupeření vynesla na vrchol výsledkové listiny opět mladšího bratra šestinásobného mistra světa. Remy Gardner (Tech 3) a Smone Corsi (Tasca Racing Scuderia/Kalex) se málem sťukli.

Kvalifikace Moto2 trvá 45 minut, v Kataru odstartovala v 15:40 našeho času po Moto3. Hned zpočátku jí vládl Miguel Oliveira s tovární KTM (2:01,2 min). I s ním se bude muset letos počítat, loni Rakušané ukázali, že umí postavit vítězný stroj, i když s cizím agregátem. Álex Márquez stlačil nejrychlejší čas o dalších šest desetin a pak až na 2:00,2, což na pole position stačilo. Navrátilec do Moto2 Sam Lowes (Swiss Innovative Investors, bývalý Interwetten, letos s KTM místo Kalexu) byl rychlý, ale také spadl.

Nad okruhem se setmělo. V první řadě mladšího Márqueze doplní Baldassarri a „Pecco“ Bagnaia. Druhá má podobu Oliveira – Romano Fenati (Marinelli Snipers Team/Kalex) – Danny Kent (Speed Up Racing). Fenati jede v prostřední třídě první rok, ale ve stejné stáji jako loni v Moto3, Danny Kent se zde konečně, jak to tak vypadá... Favority na titul hledejme právě mezi první šestkou. A co Mattia Pasini (stále v barvách Italtransu) a Lowes? Uvidíme...

VC Kataru Moto2 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 2:00,299 min 2. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 2:00,607 min 3. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 2:00,843 min 4. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo 2:00,846 min 5. Romano Fenati Kalex Marinelli Snipers Team 2:00,899 min 6. Danny Kent Speed Up Beta Tools – Speed Up Racing 2:00,965 min 7. Jorge Navarro Kalex Federal Oil Gresini Moto2 2:01,038 min 8. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team 2:01,062 min 9. Marcel Schrötter Suter Dynavolt Intact GP 2:01,129 min 10. Sam Lowes KTM Swiss Innovative Investors 2:01,167 min

Moto3

Víkend a vlastně i celou letošní sezónu zahájil nejlepším výkonem Enea Bastianini (Leopard Racing/Honda). Už v FP1 však skončila katarská GP pro Tatsukiho Suzukiho (SIC58 Squadra Corse/Honda), který si při zdánlivě lehce vypadajícím pádu zlomil ruku. Ve druhém tréninku nejslabší kubatury čtyřdobých dvěstěpadesátek se do čela posunul Jorge Martín (Honda Gresini), dnešní dopolední pak zvládl nejlépe Arón Canet (Estrella Galicia 0,0, rovněž Honda). Po odchodu Mahindry, potažmo Peugeotu zůstaly v Moto3 jen dvě značky, kromě japonské se stylizovaným H ještě rakouská KTM.

Do bitvy o nejvýhodnější pozici na roštu, která trvá čtyřicet minut a odstartovala ve 14:45 našeho času, vstoupil nejlépe Arón Canet (2:07,8 min). Na trati v Losailu bylo poměrně větrno, což vyvolalo menší písečnou bouři. O půl sekundy jej překonal Gabriel Rodrigo (KTM RBA BOÉ Skull Rider) a pak nastoupil Jorge Martín, který se dostal pod 2:07. Spadl nováček Alonso López (Estrella Galicia 0,0).

Rozhodovalo se až v samotném závěru. Nakonec se na čele žebříčku objevil Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), který překonal časem 2:06,3 min Martína i Rodriga. Martín se pokusil o obrat, ale přiblížil se mu zpět na pouhou tisícinu! Japoncům roste nová generace skvělých jezdců, což potvrzují Ayumu Sasaki (Petronas Sprinta Racing/Honda) a Kaito Toba (Honda Team Asia). Ty doplní ve druhé řadě Ital Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP/KTM).

Arón Canet se držel ke konci druhý, ale nakonec tempu nestačil a odstartuje až ze sedmé pozice. Jakub Kornfeil, který letos jede ve stejném týmu s Bezzecchim, se celou dobu pohyboval v první desítce, občas i hodně vysoko, ale skončil jedenáctý. Přechod ze stroje Mahindra/Peugeot na KTM mu však prospěl. Letos neuvidíme v Moto3 Juana Francisca Guevaru, ten ukončil kariéru. Tým RBA řekl, žePřitom je mu teprve 22 let... Po dlouhé době chybí v poli i žena.