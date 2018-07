Na návštěvě v budoucnosti. Byli jsme v místě, kde se rodí příští Mercedesy

V domovském Stuttgartu nás Mercedes nechal nahlédnout do svého designového oddělení. Právě tady se rodí všechny budoucí auta nejen s třícípou hvězdou ve znaku. Vedle tradičních Mercedesů tady totiž vznikají křivky sportovních modelů AMG, luxusních Maybachů a také budoucích elektrických modelů EQ. Každý má trochu jinou filozofii, má vzbuzovat odlišné emoce a logicky má tedy také odlišný design. U modelů, které jsou svébytné, jsou samozřejmě klíčové prvky patrné už v základních proporcích, podle hlavních znaků, jako je například maska chladiče, je však máte být schopni odlišit vždy.

Asi jako všichni automobiloví designéři se i v Mercedesu zaobírají tím, kam se automobilový průmysl posune v příštích letech a desetiletích. Vedle toho musí mít představu, kam se bude svět ubírat nejen v oblasti aut. Technologický pokrok má neskutečně rychlé tempo, vždyť celá řada počítačových společností před deseti lety ještě vůbec neexistovala. Čím dál intenzivnější propojení automobilů s počítači se dá předpokládat s absolutní jistotou a Mercedes s tím počítá.

Designéři jsou dnes v roce 2023

Když dnes automobilka představí nový model, je už pro designéra v podstatě zastaralý. V ten moment už v designérském oddělení připravují jeho facelift a jistě už mají hrubou představu o jeho nové generaci. Aktuálně prý designéři pracují na modelech, které se objeví v roce 2023. Jestli tedy musí hlavní designér značky musí mít nějakou vlastnost, pak být dobrým vizionářem. A to Gorden Wagener podle všeho je. Podle něj dnes už nové auto není jen o produktu a jeho kvalitách, ale také o značce a propojení s digitálním světem. Při návrhu prý vyznává holistický přístup, design auta musí fungovat jako celek, nelze se spoléhat jen na zajímavé detaily.

I když se to nezdá, vůbec nejtěžší je prý navrhnout designově jednoduché auto. Vytvořit auto plné komplikovaných tvarů prý není obtížné. Dokonalosti design ovšem dosáhne až ve chvíli, kdy už nelze odebrat žádnou křivku a dál ho zjednodušit. A nové modely to potvrzují. Podívejte se třeba na bok třídy E, která má jen několik důležitých křivek podporujících dynamiku auta. To je podle Mercedesu správná cesta k elegantnímu designu, který vydrží navěky.

Aby to bylo ještě názornější, připravili designéři čtyři skulptury symbolizující Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz a Mercedes EQ. Sportovní modely AMG jsou hlavně o emocích, to asi není třeba zmiňovat. Inspirace motorsportem je patrná na první pohled, od svalnatých boků přes detaily jako je maska chladiče se svislým žebrováním, která odkazuje na Mercedes 300 SL ze závodu Carrera Panamericana. Velmi často se zde také pracuje s kontrastem materiálů či povrchových úprav, velmi často tu proto vedle sebe uvidíte matný a lesklý lak či hrubý a hladký materiál.

Blackbird jako vzor

I tady však designéři pracují velmi citlivě s jednotlivými prvky, za vzor dávají ikonický proudový letoun Lockheed SR-71 Blackbird, jehož tvary jsou také maximálně podřízeny funkci. Právě proto jsem si nemohl nevzpomenout na falešné výdechy v blatnících, které mě nemile překvapily u nového Mercedesu-AMG GT4 . Naštěstí byl na místě přímo designér modelu, takže jsem se ho na jejich přítomnost mohl zeptat. Důvodem je prý fakt, že auto při návrhu prochází neustálým vývojem, původně byly funkční, ale následně se ukázalo, že nejsou potřeba, případně by mohly aerodynamice auta dokonce uškodit, takže z nich ve finále zůstal jen vizuální detail.

O detailech jsou také modely Mercedes-Maybach. Kam se luxusní divize vydá už do značné míry naznačily impozantní koncepty kupé a kabrioletu, na autosalonu v Pekingu se pak ukázal také koncept terénního sedanu . Maska chladiče je také svisle žebrovaná jako v případě modelů AMG, lamel je však více a v horní části se rozšiřují. Sofistikovaná krása je to správné slovní spojení, které by vás při pohledu na Maybach mělo napadnout jako první. Nešetří se zde chromovanými prvky, často pak v módním odstínu růžového zlata. Na rozdíl od modelů Rolls-Royce nebo Bentley však má být Maybach také o nejmodernějších technologiích, které čerpá od mateřského Mercedesu a hrdě je dává na odiv.

Pokud jde o Mercedes jako takový, tak ten kráčí cestou klasické elegance, která by měla přinést dlouhotrvající krásu. Design se zaměřuje jen na to, co je skutečně důležité. Dominantními barvami jsou černá a stříbrná a velký důraz je zde kladen na technologie. Ty jsou záměrně kombinovány s přírodními materiály jako je dřevo nebo kůže, což dokonale ilustroval interiér připravovaného Mercedesu GLE. V temné místnosti jsme ho mohli krátce prozkoumat zevnitř a je třeba říci, že vypadá výborně. Vnitřku samozřejmě vévodí dva obří displeje vizuálně propojené v jeden široký panel. Výdechy ventilace mají podobu obdélníků se zaoblenými rohy, dřeva je tu jako v roubené chalupě a do toho je interiér krásně podsvícený ambientním osvětlením. Celé to vypadá fantasticky, však uvidíte, až se novinka představí veřejnosti.

To připravovaná řada elektrických Mercedesu s označením EQ je pochopitelně úplně jiná. Při pohledu na koncept EQ A si vzpomenete na sci-fi filmy, kde se podobná auta prohánějí. Design je nekonvenční, má překvapovat a ohromovat. Třeba propojením digitálních a fyzických prvků - maska chladiče je zde znázorněna pouze digitálně, stejně jako tradiční třícípá hvězda. Na druhou stranu není cílem vytvořit ryze futuristické auto, přítomnost klasických prvků na palubě má vytvářet důvěru pro lidi, kteří se bojí digitálního světa. I tady proto najdete přírodní materiály jako je dřevo nebo vlna. O to víc jsem zvědavý, co značka EQ představí v sériové podobě. Do roku 2022 totiž slibuje představit 10 modelů řady EQ.

Jaká je tedy budoucnost značky Mercedes? Bezesporu zajímavá. Bylo skvělé zjistit, že všechno má v designu svůj důvod, nic zde nepřebývá a nic nechybí. Základem je takzvaný Design Code, který má šest jasných vodítek. Těmi se designér při návrhu nového modelu musí řídit. Přestože má tedy každá divize svůj směr, má značka jasnou vizi, která je spojuje.