Na návštěvě v továrně pro Porsche Mission E: Tady elektřině opravdu věří!

Volkswagen má rodinu I.D. , Škodovka Vision E , Seat model Born , Audi zase e-tron . S elektromobily se v brzké budoucnosti roztrhne pytel, přičemž vlna se netýká jen mainstreamových značek koncernu VW. Na svém prvním masově vyráběném elektromobilu totiž pracuje i stuttgartské Porsche, jeho předobraz zatím tvoří koncepční vize Mission E. Tu jsme si mohli prvně prohlédnout na frankfurtském autosalonu v roce 2015, sériové automobily začnou opouštět výrobnu koncem roku 2019.

Bavíme se o výrobních linkách závodu ve stuttgartském Zuffenhausenu, kde si rozšíření výroby o elektromobily žádá investice v řádech miliard korun. Do roku 2022 se mají celkové výdaje vyšplhat na více než 75 miliard českých korun jen za samotnou továrnu, výzkum a vývoj dalších modelů si pak vyžádá obdobnou částku. Porsche se nás o vážnosti elektromobility rozhodlo přesvědčit na vlastní kůži a pozvalo nás přímo do stuttgartského centra dění.

Na jedné straně dynamické jízdy s Porsche 911 a dalšími sporťáky značky, na straně druhé návštěva výrobního centra. Nebe a dudy připomínají dvě události, které jsem s automobilkou zatím absolvoval. Jedno ale zůstalo společné – žádné focení! Stejně jako před dvěma lety na okruhu v Nardò jsou nám fotoaparáty telefonů přelepeny, na vlastní foťáky rovnou zapomeňte. Dokonce je nám doporučeno, abychom smartphony raději nechali v kapsách. I když jsou neškodné, inženýři z nich prý mají vrásky na čele…

Ukážou nám něco víc?

Brzy ráno se společně s hloučkem kolegů ze všech koutů světa scházíme před továrnou v Zuffenhausenu. Kdybyste náhodou měli cestu kolem, domovinu Porsche zaručeně poznáte podle kruhového objezdu, jemuž dominují vysoké sloupy s ikonickými sporťáky na samotném vrcholu. Slouží jako „reklama“ na přilehlé historické muzeum. Kromě lidí z automobilové branže sem Porsche pozvalo i zástupce z oblastí financí, hospodářství či marketingu. Mission E chce dostat do podvědomí všude, kde jen to jde! Česká skupinka je spojena s Izraelem, jenž má prý do budoucna v oblasti elektromobility ohromný potenciál.

Kráčíme směrem dovnitř a mě zajímá jediné: ukáže nám Porsche něco „víc“? Bohužel ne. Přicházíme do zasedací místnosti, kde už na nás čeká samotný koncept Mission E. Na něm už nic nového nevyzkoumáme, od premiéry na frankfurtském výstavišti se takřka nezměnil. O něco zajímavější to mohlo být díky videu doprovázejícímu jeden úsek prezentace. I tady je ale vyobrazen pouze koncept. Kdepak, dnes se žádné velké odhalení pro hrstku vyvolených konat nebude. Návštěva výrobny sice fakticky proběhla, fotografie a videa z výrobních linek ovšem nečekejte. Přímo sem nás Porsche nepustilo, vždyť na řadě míst se stále ještě intenzivně pracuje. Spokojit jsme tak museli jen s prohlídkou z ptačí perspektivy, kde nám bylo ukázáno, kterou část výroby jaká budova obslouží.

Spokojit se tak musím alespoň s tvrdými fakty, tady jsou ty zásadní: produkční varianta Mission E zamíří do výrobny v roce 2019 jako mezičlánek 911 a Panamery, velikostně má však blíže k druhému modelu. Porsche ovšem slibuje nezaměnitelný sportovní posez, zároveň se ale chlubí velkou porcí místa pro cestující vzadu. Pomůže především rozmístění baterií po podlaze a tzv. „foot garage“, tedy bohatším prostorem pro nohy.

Technické podrobnosti zůstávají i nadále tajemstvím. Víme alespoň o výkonu přesahujícím 600 koní a zrychlení z klidu na stovku pod 3,5 sekundy. Pohon všech kol obstarávají dva elektromotory, jeden na každé nápravě, k mání však budou i dvoukolky. Předpokládáme, že co do výkonu a zrychlení Porsche kalkuluje s produkční variantou v nejsilnějším provedení, do výroby jich totiž zamíří vícero. Zajímavou novinkou je sázka na napětí 800 voltů, které přinese rychlejší nabíjení a kabely s menším průřezem.

Bude vydělávat. Prostě musí!

Všechno to zní skvěle, ale napadá mě jedna věc: co se stane, když Mission E nepůjde na dračku tak, jak si Porsche představuje? O tom ve Stuttgartu nechtějí ani slyšet…zněla odpověď zástupců automobilky.

Pokud jde o baterie, Porsche přiznalo, že na žádné vlastní inovativní technologii aktuálně nepracuje. Pohonné jednotky naopak vznikají přímo v Zuffenhausenu, takže je potřeba kapacity značně rozšířit. To není jednoduchý úkol, prostory v centru Stuttgartu nejsou nafukovací, navíc musí Porsche kalkulovat i s maximální možnou výškou budou ve městě. Tyto strasti ale vyřešilo elegantně, když nejde stavět nahoru, bude se stavět dolů. Dvě ze čtyř pater jsou tak „schována“ pod zemí.

Třešničkou výrobního procesu je dopravník, jenž auta k finálnímu ladění veze dlouhých 800 metrů. Nebylo by snazší a finanční úspornější postavit novou výrobnu na zelené louce? Určitě ano. O tom ale Porsche nechce ani slyšet. Mission E je pro značku veledůležitým projektem a proto bude vznikat v srdci značky. Tam, kde to před lety všechno začalo…

A aby to nebylo jen o éčkové misi, závěrem přišla řeč i na projekty divize Porsche Digital. Za zmínku stojí třeba nová možnost v navigačních trasách. Představte si, že byste si kromě nejkratší či nejrychlejší trasy mohli vybrat i tu nejproduktivnější. Tedy takovou, při které si snadno vyřídíte pracovní telefonáty a nehrozí výpadek pro nedostatečný signál. Nemyslelo se jen na manažery, ale i sportovce. Těm by totiž už brzy mohl s maximálně efektivní jízdou pomáhat asistent. Zkrátka vám poví, kterou zatáčku lze projet rychleji či kde je lepší si podřadit. Že se některé vcelku nevšední nápady divize stávají realitou, to dokládá možnost virtuální návštěvy showroomu. Stačí se s prodejcem spojit prostřednictvím chytrého zařízení a on vás s kamerou v ruce provede nejen po obchodě, ale klidně vám do detailu ukáže i žádaný model. Promyšlené to všechno mají ve Stuttgartu hezky. A brzy zjistíme, jestli to tak skutečně bude i fungovat…