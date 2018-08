Nákladní vozidla Tatra budou vyráběna i v Číně

Zástupci společnosti Tatra Trucks a.s. v uplynulých dnech podepsali smlouvu o licenční výrobě těžkých nákladních vozidel značky Tatra v Číně s partnerskou společností Che-pej Čchang-čeng Automotive Manufacturing Co., Ltd. (Hebei Changzheng Automotive Manufacturing Co., Ltd.).

V kopřivnické automobilce se v současnosti připravují první CKD sady, ze kterých bude čínský výrobce na podzim v první fázi montovat kompletní vozidla. Později přejde na výrobu vlastních těžkých nákladních vozidel na podvozku Tatra.

Podpis smlouvy je významným milníkem nejen pro společnost Tatra Trucks, která tak naváže na své předchozí působení v Číně, ale i pro čínskou stranu. Svědčí o tom fakt, že podpis smlouvy byl oznámen v hlavních zprávách čínské televize a při samotném aktu podpisu byli přítomni vedle zástupců obou podniků i nejvyšší představitelé sedmdesátimilionové provincie Che-pej (Hebei) a města Sing-tchaj (Xingtai), kde podnik Che-pej Čchang-čeng sídlí.

Smlouva o licenční výrobě těžkých nákladních vozidel Tatra v Číně navazuje na předchozí spolupráci s čínskou stranou, která trvala do konce minulého desetiletí.

Vozy Tatra mají v Číně stále dobré jméno a pověst kvalitních a odolných vozidel pro nejtěžší podmínky, i proto se podařilo uzavřít smlouvu o licenční výrobě. V předchozím období se v Číně montovaly vozy obchodních řad T 815 a T 815-2. Podle nové licenční smlouvy bude čínský podnik Che-pej Čchang-čeng montovat vozidla vycházející z obchodní řady TERRN01 s kombinovaným systémem odpružení zadních náprav King Frame. Později budou vozidla vybavená též motory emisní specifikace Euro 6.

Očekává se postupný náběh výroby s tím, že cílový stav produkce by měl činit stovky vozidel ročně. Společnost Tatra Trucks. bude držet nejen licenční poplatky, ale též výrobu klíčových komponent podvozku, tím bude zaručena jeho kvalita a výjimečné jízdní vlastnosti montovaných vozidel. Na kvalitu výroby i na osvojení si výrobních procesů budou dohlížet přímo v podniku Che-pej Čchang-čeng specialisté kopřivnické firmy.