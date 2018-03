Nejen německá města, naftová auta zakáže také italský Řím! Už rozhodl kdy

Po rozhodnutí spolkového soudu, že německá města mají právo na to zakázat vjezd naftových aut do svých center, se hovoří o tom, která města u našich západních sousedů vznětová auta zakážou a kdy. Takové plány se ale nerodí jen v Německu, dieselová auta plánuje zakázat také v Itálii.

oznámila římská starostka Virginia Raggiová, která toto rozhodnutí zveřejnila na svém facebookovém profilu. Něco takového plánují také v Miláně, kde město bez naftových aut chtějí do roku 2030.

Italská metropole dlouhodobě bojuje se smogem, a tak se vedení města rozhodlo k ráznému kroku.vysvětluje tento krok starostka, členka strany Hnutí pěti hvězd.

V Římě je tento krok vcelku logický. Ve městě prakticky nejsou velké průmyslové podniky, a tak tamější ovzduší znečišťuje primárně automobilová doprava. I proto tam v době smogové situace bývá zakázán vjezd vybraných autům, město zkoušelo zakázat jak starší vozy s naftovým motorem, tak vjezd aut se sudým či lichým koncovým číslem na registrační značce podle toho konkrétního data. Policie však byla kritizována, že takový zákaz vjezdu nehlídá.

Znečištěné ovzduší v tak historickém městě jako Řím přitom není jen škodlivé pro tamější obyvatele, ale také pro památky. Studie italského ministerstva kultury varovala před tím, že následkem znečištěného prostředí může být ve městě vážně poškozeno 60 bronzových soch a na 3.600 monumentů.

Rozhodnutí římské metropole bylo zveřejněno ve stejný týden, kdy se o takovém kroku hovoří v Německu. Tamější soud rozhodl o tom, že města mohou zakázat vjezd dieselových aut do svých center, a to podle jimi stanovených parametrů. Už letos by mohl takový zákaz začít platit v Hamburku nebo Stuttgartu, v příštím roce pak v Berlíně. Zatím však není jasné, podle jakých kritérií bude vjezd autům zakázán. Nejlogičtěji se jeví zákaz podle emisní normy, kterou té které auto splňuje.