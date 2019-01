Neomezená rychlost na německých dálnicích neskončí! Vláda je proti limitům

Maximální povolená rychlost na německých dálnicích, jak navrhovala tamější Národní platforma pro budoucí mobilitu, nakonec zavedena nebude, minimálně prozatím. Německá spolková vláda se proti návrhu postavila a odmítla ho. Sám spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer už dříve omezení povolené rychlosti zamítl s tím, že jde proti selskému rozumu.

O zavedení rychlostních limitů na německých „autobahnech“ se začalo opět diskutovat tento měsíc, kdy myšlenku oživila Národní platforma pro budoucí mobilitu. Tento vládní výbor pracuje na opatření, jak naplnit cíle Evropské unie na snížení škodlivých emisí. A právě zavedení rychlostních limitů by se podle platformy ukázalo jako účinné řešení.

Proti návrhu se ale okamžitě zvedla vlna kritiky.uvedl saský premiér Michael Kretschmer.

Proti byl i sám spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer.tvrdí Scheuer a upozorňuje na to, že německé dálnice jsou nejbezpečnější na světě a zavedení omezení rychlosti by stejně snížilo celkové emise uhlíku o nepodstatné půl procento.

Do diskuze se přitom přidali i slavní němečtí závodníci Walter Röhrl a Hans-Joachim Stuck, kteří se shodli na tom, že by zavedení omezené rychlosti ve výsledku zhoršilo bezpečnost na německých dálnicích. Řidiči by totiž podle jejich názoru spíše sledovali aktuální rychlost svého vozidla než okolní provoz.

Na druhou stranu ve výzkumu pro Bild am Sonntag 52 % dotázaných uvedlo, že zavedení limitů mezi 120 a 140 km/h by bylo akceptovatelné při řešení klimatických změn. Zastánci limitů pak kritizují, že proti jejich zavedení lobbují německé automobilky, které mají velký vliv na veřejnost.

Paušální zavedení omezené rychlosti na německých dálnicích tak zatím nehrozí. Na druhou stranu už dnes je na mnoha úsecích omezena lokální úpravou, údajně na 30 % z 7.640 kilometrů všech německých dálnic. Nejčastěji se značky s povolením na 120 km/h objevují u větších měst nebo v blízkosti velkých křižovatek. Za cíl mají zvýšit bezpečnost v daném úseku a snížit hlučnost provozu. Na zbývajících úsecích jedoporučená rychlost 130 km/h.