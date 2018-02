Nová Kia Ceed poprvé naživo. Jaké je nové polokombi bez apostrofu?

Kia za posledních dvanáct let udělala neskutečný pokrok, jak kvalitou svých aut, tak svými prodeji. Jestliže v roce 2006 měla značka na evropských trzích 1,5% podíl, loni držela už dvojnásobek. Důležitý vliv na tento úspěch měl kompaktní model Cee’d, který se začal vyrábět právě v prosinci 2006. Letos debutuje již ve své třetí generaci, kterou jsme si poprvé prohlédli přímo během její světové premiéry v německém Mnichově.

Stejně jako předchůdci i novinka byla vyvíjena v evropském vývojovém středisku Kie, přímo s ohledem na požadavky klientely ze starého kontinentu, navíc se bude vyrábět v továrně ve slovenské Žilině. I proto autoři o novince tvrdí, že je vůbec nejevropštější Kiou ze všech nabízených aut této korejské značky. Zdůraznění evropského charakteru se ostatně projevilo také na jméně, z poněkud komplikovaného Cee’du se stal Ceed, což je zkratka pro „Community of Europe, with European Design“ (pro evropskou komunitu, s evropským designem). To už ale víte z oficiální tiskové zprávy, a tak se raději zaměřme přímo na první reálné dojmy.

Prvky kombi

Jestliže na prvních fotografiích mě osobně novinka příliš nezaujala a také řada diskutujících pod článkem o představení auta měla k tvarům výhrady, reálný pohled je o něčem jiném. Nový Ceed se týmu designérů vedenému šéfdesignérem evropské divize Gregorym Guillaumem s dohledem prezidenta designu značky Peterem Schreyerem povedla. Radikální změnu designu při pohledu zepředu ovšem nečekejte, jedná se o povedenou evoluci předchůdce, inspirovanou úspěšným modelem Stinger. Ceed si tudíž uchoval sportovní dravý výraz s charakteristickým tygřím nosem a protaženými hlavními světlomety. Jejich součástí jsou nově diodové světlomety, které tvoří motiv „kostek ledu“ jako u dosavadní varianty Cee’d GT-Line.

Z ostatních úhlů však už k výraznějším změnám došlo. Z boku totiž kvůli prodlouženému bočnímu prosklení novinka lehce připomíná vozy kombi, pětidveřový hatchback je tak ve finále spíše takové polokombi. Jiná je i záď, registrační značka se přesunula výše, na víko kufru, což umožnilo zvýraznit zadní nárazník. Do víka kufru protažená koncová světla pak evokují Stonic. Zajímavostí je přitom fakt, že v diodovém provedení mají podobně jako Renaulty funkci denního svícení – diody tak kvůli bezpečnosti budou svítit i za světla.

Z hlediska vnějších rozměrů však k výraznějším změnám nedošlo, v době neustálého zvětšování aut si Ceed zachoval délku předchůdce, stejně jako rozvor 2.650 mm. Karoserie se však rozšířila o 20 mm na 1.800 mm a snížila o 23 mm 1.447 mm. Spolu s tím se přední převis zkrátil o 20 mm, zatímco ten zadní se zase prodloužil o 20 mm.

Kia Ceed – srovnání rozměrů s konkurenty Model Kia Ceed Hyundai i30 Peugeot 308 Škoda Rapid Spaceback VW Golf Délka (mm) 4310 4340 4253 4304 4258 Šířka (mm) 1800 1795 1804 1706 1790 Výška (mm) 1447 1455 1457 1459 1492 Rozvor (mm) 2650 2650 2620 2590 2620 Objem zavazadelníku (l) 395 395 420 415 380

Výtečné materiály!

Větší změny se odehrály uvnitř nového Ceedu, kde se objevila dnes tak populární „plovoucí“ obrazovka multimediálního systému. Umístěna je mezi výdechy ventilace a v závislosti na variantě má dotykový displej úhlopříčku pět, sedm nebo osm palců. I vrcholná verze si však uchovala konvenční tlačítka, což kvitujeme, stejně jako zachování logického ovládání ostatních funkcí auta.

Krásně vypadá rovněž sportovně působící čtyřramenný volant, navíc se drží příjemně, byť na můj vkus by mohl mít o chlup tlustší věnec. Použita je na něm jemná kůže, která je jedním z vynikajících materiálů užitých uvnitř. Z hlediska materiálů a zpracování se nový Ceed opravdu povedl, konkrétně palubní deska evokující čalounění kůží vypadá parádně.

S tím souvisí i doslova luxusní výbava. Nový Ceed dostal do vínku třeba vyhřívané čelní sklo nebo vyhřívaná zadní sedadla. K dispozici bude také adaptivní tempomat s funkcí stop & go, varování před vozidly v mrtvém úhlu (při jízdě vpřed i při couvání) nebo udržování v jízdním pruhu.

Oceňujeme též sedadla, ta přední poskytnou perfektní oporu, díky slušné délce sedáku a výrazným bočnicím. A přestože jsou poměrně měkké, působí při prvním dojmu nadmíru pohodlně. Nutno ale podotknout, že vystavené exempláře byly té nejvyšší výbavy, a tak základní sedačky budou jistě vypadat jinak.

Zajímalo nás pak posazení se na zadní sedadla, protože první recenze z jízd prototypů naznačovaly méně prostoru vzadu. Z našeho posazení však takový pocit nemáme. Se svými 182 centimetry výšky jsem při posazení se za sebe měl rezervu jak před koleny, tak nad hlavou. I mezigenerační srovnání vnitřních rozměrů odhaluje více prostoru v oblasti loktů i kolen. Nad hlavou je možná o centimetr méně místa než u předchozí generace, prezentované vozy ale měly střešní okno, které místo nad hlavou vždy poněkud ukrajuje.

Kia Ceed: Mezigenerační srovnání vnitřních rozměrů Model Kia Ceed (2018-) Kia Cee'd (2012-2018) podélný prostor vpředu min/max (mm) 880/1110 870/1080 podélný prostor vzadu min/max (mm) 580/850 560/795 výška nad sedadlem – vpředu (mm) 950 1030 výška nad sedadlem – vzadu (mm) 950 960 šířka vpředu (mm) 1510 1465 šířka vzadu (mm) 1480 1450 délka sedáku vpředu (mm) 500 520 délka sedáku vzadu (mm) 450 430 výška opěradla vpředu (mm) 640 650 výška opěradla vzadu (mm) 670 660

Naopak zavazadelník je se svým objemem 395 litrů jeden z těch větších v segmentu hatchbacků nižší střední třídy. K dispozici jsou praktické háčky na nákupní tašky, 12V zásuvka nebo dvojitá podlaha, která dokáže zvýšit kufr o osm centimetrů. Plusem bude standardně dodávaná dojezdová rezerva nebo mezigenerační snížení nakládací hrana. Nově leží ve výšce 65 centimetrů, naopak víko zavazadelníku se pro moji postavu hodí tak akorát, zvedá se do výšky 186 centimetrů.

Kia Ceed: Mezigenerační srovnání zavazadelníků Model Kia Ceed (2018-) Kia Cee'd (2012-2018) Objem zavazadelníku (l) 395 380 Délka (mm) 780 710 Šířka mezi podběhy (mm) 1050 1030 Výška po plato (mm) 420-500 530 Nakládací hrana (mm) 650 730 Výška pod pátými dveřmi (mm) 1860 1860

První dojmy z nového Ceedu jsou tak ryze pozitivní, už teď se tak těšíme na první svezení s ním. Zákazníci se jej dočkají v polovině roku, první vozy z továrny v Žilině vyjedou v květnu. Mezitím se představí ještě druhá karosářská varianta, k čemuž dojde na březnovém autosalonu v Ženevě. O jaký model půjde, zatím není zcela jasné, spekuluje se však o sportovně laděném kombi. Součástí nabídky Ceed by pak nově měla být i verze fastback. Naopak třídveřový Pro_cee’d z nabídky vypadne, nebyl o něj dostatečný zájem. Stejně tak se prý nedočkáme sportovní verze ve stylu Hyundaie i30 N.