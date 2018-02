Nový Citroën Berlingo míří do Ženevy. Je to pracant pro extroverty  

Nový Citröen Berlingo vznikal pod taktovkou skupiny PSA společně s Peugeotem Partner a Opelem Combo. Právě prvně zmíněný vůz byl z trojice představen jako první a přiváží do segmentu LCV (lehkých užitkových aut) svěží vítr. Nejde však jen o výrazný design, ale i použité technologie.

Třetí generace Berlinga je totiž posazena na platformě EMP2, která kromě drobných rozměrových proporcí nabídne i elektrický posilovač řízení a s ním menší poloměr otáčení. Manipulace s autem tak bude ještě snazší. Další novinkou jsou ochranné airbumpy na bocích, které Berlingo převzalo od ostatních modelů francouzské značky.

Citroën pracanta připravil ve dvou velikostních provedeních: M s délkou 4,4 metru a XL s 4,75 metry a pěti či sedmi sedačkami. Bez ohledu na zvolené proporce nabídne užitkové auto rovnou ložnou plochu, což usnadní nakládání velkých předmětů. Francouzi dokonce slibují nejlepší kapacitu zavazadelníku v dané třídě.

Do verze M naložíte 775 litrů, což je o rovných 100 l více než v případě předchůdce. Pokud by ani to nestačilo, v kabině je dalších 28 nejrůznějších úložných prostorů s celkovou kapacitou 186 litrů. Jeden z nich je uschován dokonce na stropě, přístupný je z druhé řady sedaček, případně z kufru.

Větší XL disponuje 1050 litry při konfiguraci s pěti sedadly. V sedmimístné specifikaci můžete poslední řadu sedaček zcela vyjmout, případně s nimi manipulovat v rozmezí 130 milimetrů. Je tedy na vás, jestli zrovna potřebujete více prostoru pro nohy, nebo naopak navýšit objem zavazadelníku. Tato funkce není u verze M dostupná.

Tajemstvím už nejsou ani pohonné jednotky. Zákazníci mohou vybírat ze zážehových dvanáctistovek o výkonu 82 a 96 kilowattů, vznětovou paletu pak zastupují 1,5litrové diesely s 56, 74 a 96 kW. V závislosti na volbě motoru jej můžete párovat se šestistupňovým manuálem, případně osmistupňovou samočinnou převodovkou.

Nechybí ani celá řada bezpečnostních asistentů, včetně nouzového brzdění, rozpoznávání dopravních značek či adaptivního tempomatu. Náročnější pak mohou sáhnout po hlídání slepého úhlu, ale i pomocníkovi pro rozjezdy do kopce. Součástí volitelných položek bude i řízení stability přívěsu a inteligentní světlomety.

Většinu úkonů obslouží řidič prostřednictvím osmipalcového displeje infotainmentu, jenž podporuje komunikaci s chytrými telefony prostřednictvím Android Auto a Apple CarPlay. Citroën jde s dobou, takže pro zájemce připravil i možnost bezdrátového nabíjení smartphonu.

Vůz podrobně prozkoumáme na březnovém autosalonu v Ženevě , kde se ukáže v rámci světové výstavní premiéry. Na jednotlivé trhy pak zamíří v druhé polovině letošního roku.