Ojetá Toyota MR2 slučuje přednosti Porsche Boxster s Lotusem Elise. Za třetinu ceny!  

Japonskou automobilku Toyota každý vnímá jako výrobce spolehlivých automobilů. Co naplat, že už to dnes platí pouze omezeně, neboť i Japonci musejí bojovat s požadavky na nízkou cenu konečného produktu. Navíc, aby uspěli v Evropě, potřebují moderní vznětové motory. Po sérii fatálních přešlapů s vlastními jednotkami o objemu 2,0 a 2,2 litru nakonec Toyota na vývoj dieselů pro osobní auta rezignovala a raději je nakupuje u BMW.

A dále si pod Toyotou lidé obyčejně představují hybridní vozidla. V tomto je japonská automobilka skutečně na absolutní špičce. Navíc jako jedna z mála může argumentovat léty prověřenou vynikající spolehlivostí svých hybridních modelů. I koupě desetiletého Priusu tak může dávat smysl a rozhodně bychom vám to nerozmlouvali. Pouze Honda dokáže nabídnout něco podobného. U ostatních, zejména evropských značek, nad fungováním jejich hybridní technologie s léty a ujetými kilometry zatím stále visí otazník.

Dříve byl výrobní program Toyoty o poznání zajímavější, než je tomu dnes. Tato automobilka tehdy jako jedna z mála uměla vyrábět auta pro masy typu Corolla, vozy nejvyšší třídy v podobě Lexusu LS, ryzí teréňáky Land Cruiser a také auta pro ty, které baví řídit. Zde patří tradiční čtyřválcové modely Celica, šestiválcové Supra a právě zcela ojedinělý vůz MR2.

Se závodní koncepcí

Uložení hnacího řetězce před zadní poháněnou nápravu je asi nejvíce závodní koncepcí, jakou může auto mít. Vždyť u formule 1, která je ukazatelem té nejlepší automobilové techniky, se toto používá již od 50. let.

První Toyota MR2 se objevila v roce 1984 a vyráběla se až do roku 1989. Pod poněkud tajemným označením auta se ukrývá zkratka slov „Midship runabout 2“. Nebo o něco intuitivnější slovní spojení „Mid engine Real drive 2 seater“. V obou případech to udává „auto se středovým motorem pro dva“. Druhé vydání se více zakulatilo a také zvětšilo. Svým vzezřením může připomínat vozy Ferrari. Bohužel až do změn v rámci modernizace v letech 1993 až 1994 platila tato MR2 za jízdně poněkud nevycválanou. Vynikající ovladatelnost prvního vydání tato řada již nenabídla. Pozdější exempláře, charakteristické rozdělenými zadními skupinovými svítilnami, ale jezdí již mnohem lépe. U nás však na ně skoro nenarazíte.

Jak by mohl vypadat nástupce druhé generace MR2, ukázal koncept Toyota MR-S z Tokia v roce 1997. Jaké bylo překvapení, když se za dva roky na stejném místě představilo třetí vydání malé sportovní Toyoty. To jakoby z oka vypadlo konceptu MR-S. Však také na asijském trhu toto označení zůstalo. V Evropě a v USA Toyota použila tradiční MR2. Přesto dnešní nadšenci a znalci MR2 neřeknou třetí generaci jinak, než „mrsa“, právě pro její japonské pojmenování. Výroba charismatické Toyoty byla bez uvedení přímého nástupce ukončena v roce 2006. Dnes vlajku někdejšího sportovního programu značky drží model GT-86, který je ale spíše Subaru než Toyotou.

Za pade, ale raději si připlaťte

Ač se MR2 oficiálně na českém trhu nikdy neprodávala, dnešní zájemce o ni má z čeho vybírat. Díky individuálním dovozům tak lze i v české kotlině občas na nějaký ten inzerát narazit. Výběr je přirozeně omezený. Za kolik ale MR2 koupit? Rychlá prohlídka inzerce odhalí, že nejdostupnější cestou, jak si pořídit auto se závodní koncepcí, je koupit vůz s pravostranným řízením, tedy dovezeným z Velké Británie. Takovou MR2 seženete při troše štěstí již od 50.000 korun. Následně ale musíte hned koupit přední světlomety s evropským nastavením, jinak vůz neprojde dovozovou technickou, která je navíc u aut s pravostranným řízením náročnější.

Spíše než to bychom přihodili dalších padesát až sedmdesát tisíc a koupili si auto s řízením na správné straně, původem třeba z Německa či Francie. Když už nic, tak minimálně je v těchto zemích nižší vlhkost vzduchu než ve Velké Británii. To dává lepší předpoklad pro korozí méně napadené auto.

Toyoty mají pozinkované karoserie a obecně vzato z japonských aut asi nejlépe vzdorují rzi. Ve výsledku tak MR2 koroduje méně než stejně stará Mazda MX-5, která je vlastně nejbližším konkurentem. To ale neznamená, že MR2 nerezne vůbec. Vždyť nejmladším exemplářům je dnes 18 let, nejstarší již překonaly čtvrt století provozu.

Nespalte si prsty

Kde tedy nejčastěji korozi hledat? Toyota MR2 má dvě naprosto specifická místa. Prvním je zadní nápravnice. „Ta může dokonce úplně proreznout,“ říká ke korozi u MR2 Jan Kotlařík ze společnosti DICompRacing, která se v Rožmitálu pod Třemšínem již řadu let zabývá servisem toyot se zážehovými motory. Rez hlodá v místě, kde kolem nápravnice vedou výfukové svody. „Příčinou jsou teplotní šoky podporující vznik vlhkosti v tělese nápravnice,“ objasňuje problém Kotlařík. V lepším případě lze nápravnici zachránit vyvařením. Pokud ne, nezbývá než koupit novou od Toyoty za přibližně 14.000 korun.

Jak ale poznat, v jakém stavu nápravnice u vyhlédnutého auta je? Přesvědčit se lze relativně snadno. K tomu stačí vložit prsty ruky mezi svody výfuku a příčník nápravnice. Pokud prsty volně projdou do jeho útrob, znamená to, že je prorezlý. „Musíte ovšem prohlížet auto před jízdou. V opačném případě se o výfuk ošklivě spálíte,“ upozorňuje Kotlařík.

Druhou oblastí, kde u MR2 hledat korozi, představují zadní podběhy. Příčinou jsou ucpané odvodňovací kanály, které odvádějí vodu stékající z plátěné střechy. „Voda z ní totiž nestéká po zadních blatnících z vnějšku, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale zatéká za ně, tedy do útrob karoserie,“ vysvětluje Kotlařík. Kanály bývají ucpané nečistotami, což ještě podporuje klapka zabraňující zpětnému průniku nečistot do útrob karoserie. Navíc vlhkost dokáže napáchat více škod na straně řidiče, neboť vůz má v těchto místech část elektroinstalace a jednu z řídících jednotek. Odvodňovací kanály lze vyčistit díky zadním blatníkům, jež jsou ke skeletu karoserie vozu přišroubované. Toto doporučujeme nechat po koupi MR2 preventivně udělat. Jen tak předejdete rozsáhlé korozi, která sice na první pohled vůbec není vidět, avšak její důsledky pro vůz jsou o to horší.

Jak šel čas

Představení konceptu vozu MR-S. Předobraz budoucí MR2.

Ukončení produkce druhé generace. Uveden nástupce, vycházející ze studie MR-S. Na asijských trzích jméno MR-S zůstalo, v Evropě a USA se novinka označovala tradičně MR2. Motor 1.8 16V, manuální pětistupňová převodovka. Plátěná, výhradně manuálně stahovací střecha. Za příplatek (tučný) pevná nasazovací střecha typu hardtop.

Zahájení prodeje v Evropě a USA. V Americe zprvu jen s pětistupňovou automatizovanou manuální převodovkou SMT (někde se označuje E-Shift). V Evropě od začátku, v USA později pětistupňový manuál. V České republice se vůz oficiálně nikdy nenabízel.

Modernizace vozu, lepší výbava. Příchod šestistupňové manuální převodovky, za příplatek šestistupňová automatizovaná skříň SMT.

Na jaře ukončení produkce vozu bez uvedení nástupce.

Názor odborníka - Jindřich Topol, regionální manažer AAA Auto Praha

Exotiku s motorem hned za zadními sedadly lze pořídit za méně než polovinu ceny nejstarších Porsche Boxster. Na rozdíl od něj je titěrná Toyota MR2 jednodušší, servisně levnější a díky nizoučké hmotnosti si řízení užijete i s dvoutřetinovým výkonem. Praktičnost ale takřka chybí. Na rozdíl od boxsteru totiž má jen jeden malý kufr vpředu a jeden menší za sedadly. S cenami padajícími na dohled stotisícové hranice si můžete být jisti, že do budoucna půjde o zajímavý youngtimer, na němž už neproděláte. To dnes už platí pro předchozí dvě generace. V českých bazarech při hledání MR2 pochodíte jen zřídka. V letošní letní sezoně se však občas nějaký exemplář objevil a s cenovkou do 150.000 Kč většinou zase rychle zmizel, takže poptávka tu zjevně je. V německé inzerci je výběr slušný, a tak není důvod čekat na zázrak, vyplatí se rovnou vyrazit za hranice. Vyhýbejte se všemožně upraveným kusům, potenciál růstu hodnoty budou mít auta v originálním stavu. Těch však s ohledem na současnou cenovou dostupnost a mladistvou klientelu rychle ubývá. Na trhu je mnoho nabouraných exemplářů - na hraně umí MR2 zaskočit i zkušené řidiče. Důvodem k prodeji často bývá vysoká spotřeba oleje. Tu však při koupi nepoznáte, a tak bude potřeba předem počítat s výměnou pístních kroužků.