Cadillac připravil personalizační program. Zatím pro své nejzajímavější auto
Komu nevyhovují plug-in hybridní supersedany, může sáhnout po kompresorovém osmiválci s manuálem v Cadillacu CT5-V Blackwing. Nyní si ho za 1,3 milionu korun navíc můžete nechat nalakovat přesně podle svých představ.
Řada luxusních automobilek nabízí extenzivní personalizační programy, v nichž si můžete do posledního detailu navolit, jak bude vypadat vaše auto. Nyní se k nim přidává i Cadillac, který svůj program s názvem Curated by Cadillac ohlásil velmi lákavým způsobem – tradiční „amerikou“ v podobě sedanu s kompresorovým osmiválcem a manuální převodovkou.
Tmavočervený vůz na fotkách je model CT5-V Blackwing, který navzdory svému názvu nemá turbodmychadly přeplňovaný 4,2l osmiválec jménem Blackwing, nýbrž 6,2l kompresorový osmiválec LT4 o 677 koních a manuálním šestikvaltem Tremec TR-6060, který se montoval také do Dodge Viper třetí generace. Manuál je pro tento model standardní převodovkou, volitelně je k dispozici 10st. automat.
O tohle ale tolik nejde, CT5-V Blackwing je na trhu už od roku 2021. Tento konkrétní kousek dostal tmavočervenou barvu zvenčí i dovnitř pro kůži na sedačkách, které doplňuje bílé prošívání a červená paspulka. Právě zde je gros personalizace – místo devíti vnějších barev jich je na výběr 160. Podobně jsou oproti běžným třem barvám interiérové kůže možnosti mnohem širší. Celkem mají být k dispozici miliony kombinací.
Automobilka uvádí, že v rámci programu Curated by Cadillac bude s klientem na tvorbě unikátního auta pracovat kromě prodejce také designér. Těch divize zaměstnává několik a jednomu zákazníkovi je vždy přidělen jeden designér pro celý proces.
Všechny takto upravené blackwingy vzniknou v Řemeslném centru Cadillacu (orig. Artisan Center) v michiganském Warrenu. Zda se program rozšíří i na další modely, zatím není jasné, ale tisková zpráva hovoří o omezeném počtu dostupných blackwingů personalizovaných v rámci programu Curated by Cadillac. Ten červený na snímcích bude k vidění během Týdne aut v Monterey, konkrétně v Concours Village v Pebble Beach ve dnech 14. a 15. srpna.
Samozřejmostí je i vyšší cena, a to docela výrazně – upravené vozy budou startovat na 158 tisících dolarů, tedy cca 3,33 milionu korun. „Běžné“ CT5-V Blackwing přitom dle amerického internetového konfigurátoru začíná na 97 tisících dolarů (2,05 milionu korun), takže Curated by Cadillac CT5-V Blackwing, jak se ta věc přesně jmenuje, je o více než polovinu dražší.
zdroj info, foto, videa: Cadillac