Opel v Mnichově ukáže radikální studii. Zkoumá potenciál zcela nového segmentu
S příchodem linie výkonných modelů GSE posiluje Opel svou dynamickou image. První grafiky konceptu naznačují evoluci studie Experimental s nově pojatou zádi, závodním volantem a minimalistickým interiérem.
Zdá se, že dynamická image zaměřená na styl a zážitek z jízdy má i v dnešní době velký potenciál. Cupra na těchto pilířích postavila svou úspěšnou image a Opel ji s příchodem linie výkonných modelů GSE usilovně rozvíjí.
Zatím je na trhu dostupná pouze Astra ve dvou karosářských variantách, ale brzy se přidá oblíbený crossover Mokka. Jakým směrem se bude značka v následujícím období ubírat, nyní prezentuje první sadou grafik chystaného konceptu, jehož název zatím tají. Premiéru chystá na zářijový autosalon v Mnichově, konaný od 8. do 14. září.
Ačkoliv celková podoba není známa, z poskytnutých náhledů je patrné, že se jedná o evoluci studie Experimental ze září roku 2023. Podobnost panuje zejména u nově pojaté zádi s větším výskytem různých křivek, která si zároveň zachovává centrální nápis „Vauxhall“ a vertikální doplňkové brzdové světlo. Kola budou mít opět atypický design využívající pro řadu GSE výrazný žlutozelený odstín doplněný karbonovým vláknem. Další obrázek pravděpodobně zobrazuje spodní pohled na příď s osvětleným logem a černou maskou Super Vizor doplněnou tenkými proužky LED světel.
Volant má podobu závodního obdélníku se zkosenými hranami a vzhledem k absenci digitálního štítu se předpokládá zobrazování jízdních dat prostřednictvím head-up displeje. Řidič sedí v minimalistickém skořepinovém sedadle s částečně látkovým polstrováním.
Automobilka neřekla nic konkrétního o pohonné soustavě. Poukázala však na to, že půjde o elektromobil, protože právě v tomto segmentu chce zkoumat dosud neobjevený potenciál řady GSE. To není překvapením vzhledem k aktivní účasti Opelu v rallyovém seriálu elektrických aut.
Zdroj: Opel I Video: Opel