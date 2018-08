Opel GT X Experimental se představuje. Tohle je budoucnost Opelu!

Opel se pod křídly nového majitele, Skupiny PSA, neohlíží vzad, ale vzhlíží vstříc budoucnosti. I pod francouzským vlastníkem si chce uchovat svůj německý charakter, což chce zdůraznit už designem svých aut. Jak se v následujících letech vyvine, se Opel rozhodl ukázat konceptem GT X Experimental.

GT X Experimental je malým SUV s dynamicky střiženou siluetou a čtyřmístnou kabinou, které je 4.063 mm dlouhé, 1.830 mm široké a 1.528 mm vysoké (včetně antény), s rozvorem 2.625 mm. O to ale tady tolik nejde, s výrobou auta v této podobě se nepočítá, pozornost si zaslouží jednotlivé detaily designu.

Pohleďme hlavně na příď, která říká mnohé o budoucnosti Opelu. A to už hodně blízké, protože takto řešené přední partie má využít už nadcházející Corsa . Definovány budou dvěma detaily. Jednak maskou připomínající hledí motorkářské helmy, do níž jsou zakomponovány i světlomety. Tzv. Opel Vizor mají po roce 2020 využívat všechny modely značky. Druhak jde o optické propojení horizontálně orientovaných diod denního svícení a vertikálních křivek ve středu přídě auta v logu značky, tzv. Opel kompas.

Celek pak má zdůrazňovat „německost“ auta. Tvary jsou tak velice jednoduché, dalo by se říct až minimalistické. U každého detailu se totiž hodnotilo, zda je opravdu potřeba, pokud ne, byl zjednodušen. Opel takový princip nazývá „vizuálním detoxem.“

Podle stejné myšlenky byl tvořen také interiér. Přístrojový panel opticky připomíná masku auta, tvoří jej široká obrazovka, která má dokazovat, že dnešní řešení s tlačítky a více obrazovkami může být nahrazeno něčím jednodušším. Maximálně zjednodušen byl i volant, evokující detail na přídi, tzv. Opel kompas. Výdechy klimatizace se pak kvůli čistotě designu skrývají za obrazovkami. Dodatečné displeje tu jsou totiž místo konvenčních zpětných zrcátek, přenášejí obraz z kamer hledících vzad.

říká k designu generální ředitel Opelu Michael Lohscheller.

Důležitou roli v budoucích plánech Opelu hraje také elektrifikace. Do roku 2024 chce automobilka nabídnout elektrifikovanou verzi od každého ze svých modelů. I to se nese duchem konceptu, Opel GT X Experimental je elektromobilem. Využívá nejmodernější lithium-iontový akumulátor s kapacitou 50 kWh a indukčním nabíjením.

Opel GT X Experimental svým názvem odkazuje na krásný koncept GT Experimental z poloviny šedesátých let, písmeno X v názvu zdůrazňuje jeho začlenění do rodiny SUV. Je dalším z řady konceptů značky, které sice většinou nebyly zamýšleny k sériové výrobě, měly ale naznačit budoucnost designu vozů z Rüsselsheimu. To platí i pro poslední tři koncepty značky, GT X Experimental a dřívější GT