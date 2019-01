Nový Peugeot 2008 se rýsuje. Co o něm už všechno víme?

Škoda se pomalu chystá na uvedení svého malého SUV, modelu Kamiq , vycházejícího z loňského konceptu Vision X. Takový Peugeot je ale o krok napřed, tam, kde Škoda teprve pracuje na vstupu do populární segmentu, už Francouzi chystají druhou generaci takového auta. Přestože je nový Peugeot 2008 ještě nějaký půlrok daleko, už o něm mnohé víme.

Mohlo by se zdát, že když Peugeot 2008 patří mezi nejprodávanější malá SUV v Evropě (za rok 2017 byl druhý), nebude potřeba úspěšný recept nějak zásadně měnit, jenže to by nebyli Francouzi, aby nějakou zásadní změnu přece jen neprovedli.

Dnešní 2008 vstupovala na trh jako nepřímý nástupce malého kombíku 207 SW, a tak se tvarově lehce inspirovala těmito praktickými vozy. V nadcházející generaci se to ale změní, a tak se 2008 stane typickým SUV s charakteristickou siluetou pro tyto vozy. Inspiruje se tak o segment větší (a nadměrně populární) 3008, zatímco vzhled bude nepochybně navazovat na 508, což by znamenalo protažené diodové kly na přídi. Uvnitř samozřejmě nadále počítejme s řešením i-Cockpit, alias vyvýšeným přístrojovým štítem a maličkým volantem.

Z hlediska rozměrů auto vyroste, hovoří se o natažení o 14 centimetrů, na nějakých 4,3 metru. Peugeot bude chtít nárůstem více zaujmout na mimoevropských trzích, navíc si tím vytvoří potenciál pro případné miniaturní SUV 1008, o jehož příchodu se teď tolik spekuluje.

Základem bude každopádně platforma CMP vyvinutá Skupinou PSA a čínským Dongfengem pro malá a kompaktní vozidla. Architekturu jsme viděli už v DS 3 Crossback, už brzy ji pak využijí nový Peugeot 208 nebo Opel Corsa. Oproti platformě PF1 z dnešní 2008 poskytne hlavně nižší hmotnost, a to asi o 40 kilogramů.

Nová platforma však nemá znamenat nějakou revoluci v nabídce motorů. I nadále se počítá s benzinovým tříválcem 1.2 PureTech nebo turbodieselem 1.5 BlueHDi . Přibude však elektrická varianta, v rámci snahy Peugeotu o expanzi na poli těchto aut. Elektrická 2008 chystaná pro rok 2020 údajně nabídne výkon 100 kW a dojezd okolo 300 kilometrů. Naopak s pohonem všech kol se nadále nepočítá, dosavadní zkušenosti výrobců dokazují, že v tomto segmentu o něj není velký zájem, aby se ho vyplatilo vyvíjet a nabízet.

Druhá generace Peugeotu 2008 se světu s největší pravděpodobností oficiálně představí na podzimním autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem. Do prodeje vstoupí někdy na přelomu roku. Opět se tak porve o titul nejprodávanějšího malého SUV v Evropě s Renaultem Captur, jehož druhá generace se má rovněž představit v průběhu letošního roku.