Skupina PSA představuje novou platformu CMP. MQB po francouzsku vyvíjeli i Číňané  

Modulární platformy jsou v dnešním automobilovém světě klíčovým prvkem, jak snížit výrobní náklady technicky stále složitějších aut. Většina velkých automobilek tak už nějakou shodnou architekturu pro různé modely má, Volkswagen Group hned několik ( MQB pro vozy s motorem napříč, MLB pro auta s motorem podélně, MEB pro elektromobily), své řešení má i Toyota ( TNGA ), Volvo ( CMA SPA ) nebo aliance Renault-Nissan-Mitsubishi ( CMF ). Svoji modulární techniku má také Skupina PSA, která nyní odhaluje detaily nové platformy CMP.

CMP, neboli Common Modular Platform (Společná modulární architektura) má být do budoucna jednou z pouhých dvou platforem, na nichž modely Skupiny PSA budou postaveny. Určena je pro menší vozy, konkrétně je primárně navržena pro vozy segmentu B a C, přičemž v portfoliu PSA doplňuje již známou platformu EMP2 (Efficient Modular Platform 2) používanou od roku 2013. Ta je určena pro větší modely, konkrétně pro segmenty C a D, a to jak pro konvenční auta, tak SUV.

Novou platformu využijí všechny značky francouzského koncernu, který ji vyvíjel ve spolupráci s čínským partnerem, automobilkou DongFeng Motors. Představena byla v malém SUV DS 3 Crossback, Peugeot ji už brzy využije pro novou generaci 208 a 2008 a Opel na jejích základech postaví příští Corsu, chystanou pro rok 2019. V budoucnu se jí dočká také Citroën, konkrétně by mělo jít o nástupce C3 a C3 Aircross.

Navržena byla hlavně tak, aby mohla být základem různých typů aut, ať už městských vozů, sedanů nebo SUV. Umožňuje výběr mezi dvěma šířkami rozchodu kol, třemi délkami rozvoru, třemi různými zadními nápravami a různými velikostmi kol. Pro designéry je pak výhodou stylistická volnost, CMP tak umožňuje zachovat identitu každé ze značek PSA.

V dnešní době je důležité také přizpůsobení se elektrickému pohonu. CMP tak umožní postavit elektromobily o výkonu 100 kW a s bateriemi s kapacitou 50 kWh. PSA žádný elektromobil nezmiňuje konkrétně, tuto sadu by ale měly využít elektrické varianty nadcházejících nových generací modelů Peugeot 208 a Opel Corsa.

Nejdůležitější formou pohonu pro tuto platformu ale stále zůstanou konvenční spalovací motory. V útrobách vozů s platformou CMP se přitom objeví nejen oceňované benzinové tříválce 1.2 PureTech, ale také turbodiesel 1.5 BlueHDi . Francouzi tak nadále počítají s naftou i v malých autech, přičemž zdůrazňují, že patnáctistovka splní nejnovější standardy v Evropě i Číně.

Při vývoji CMP se kladl důraz také na odlehčování. Proto je na konstrukci platformy užita nejen ultra vysokopevnostní ocel a lisovaná kalená ocel, ale také hliník nebo kompozitní materiály. Snížení hmotnosti základu má pomoci snížit emise auta s touto technikou, stejně jako optimalizovaná aerodynamika podvozku nebo speciální sání.

Výrobce vyzdvihuje také akustický komfort vylepšený pomocí účinně řešené izolace, snížené vibrace díky architektuře náprav s akrylovými materiály v podlaze a teplotní komfort díky účinnějšímu chlazení. Bezpečnost na palubě pak zvýší moderní elektroničtí pomocníci, včetně automatického parkovacího asistentu a asistenta pro jízdu v kolonách, kombinující práci adaptivního tempomatu s funkcí stop & go a udržování v jízdních pruzích.