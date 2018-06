Podmol přeskočil saltem vzad rodinný dům!

„Pocity po prvních skocích byly strašidelné, protože jsem si nebyl jistý, kam přesně dopadnu a zda mi to na rampě neuklouzne. S ohledem na netypický skok jsme měnili převody a motorka zrychlovala jinak, než jsem byl dosud zvyklý. Proto jsem si musel vyzkoušet pár „přeletů“ tréninkově, abych si zkontroloval situaci a věděl, jak se mám při dalších pokusech zachovat,“ líčil Podmol své první dojmy.

Když se na rodinný domek přijel před pár týdny poprvé podívat, prohlásil, že by neměl být problém ho na motorce přeskočit. V klidu zase odjel. „Při své druhé návštěvě jsem si s sebou vzal metr a pořádně ho přeměřil. Výsledek mě v tu chvíli celkem znejistěl,“ konstatoval český freestyle motokrosař. Domek totiž měří na šířku přes 25 metrů, Podmol přitom na závodech létá do vzdálenosti 20 metrů. Výška domu činí 7,5 metru. „Složité bylo také to, že dům stojí mírně do kopce, takže jsem musel počítat s převýšením. Něco takového na závodech samozřejmě neznám,“ říkal Podmol. Podle jeho odhadu letěl při čtvrtečním úspěšném pokusu daleko kolem 27 metrů a salto vzad točil ve výšce deset metrů.

Video

Nápad na takový extrémní kousek se zrodil začátkem června a ve čtvrtek ho málem zhatil déšť, který ustal až kolem půl třetí odpoledne. „Už jsem se bál, že budeme muset všechno odvolat, taky jsem se nechtěl vyválet v blátě,“ popisoval situaci Podmol. Jeho akci napomohl také mobilní nafukovací dopadová plocha. Tato unikátní zařízení existují pouze dva na světě. Jeden má legendární Američan Travis Pastrana a druhý vlastní právě Libor Podmol a jeho mladší bratr Filip. „I tak to nebylo jednoduché, protože po prvních skocích začal na blátě a mokré trávě ujíždět a já si při jednom pokusu málem pěkně natloukl,“ líčil napínavou situaci český závodník. „Každopádně dopad na tento Airbag landing je bezpečnější než přistávat s motorkou na hlíně,“ tvrdí Podmol, který loni v listopadu převedl v Praze v rámci Gladiator Games jako první Čech salto vpřed.

Prvotní inspiraci na atraktivní kousek získal Libor Podmol před řadou let ve Spojených státech, kde viděl takovou fotkou v jednom z časopisů. Akorát prý nebylo zjevné, zda ten člověk na fotografii letí vedle domu nebo přes něj. Do USA se český závodník podívá za dva týdny, kdy bude startovat v Minneapolis na závodech nazvaných X-Games, což je festival adrenalinových sportů. Zúčastní se disciplíny ve skoku do výšky, kterou před dvěma roky vyhrál. Rovněž nastoupí do další atraktivní soutěže o nejpovedenější (nejkrásnější) skok.

„Poprvé se takové akce zúčastním s motocyklem Husqvarna, který by měl mít tovární parametry. Mašinu bych měl ovšem dostat až tam. Proto budeme všechno ladit až na místě samém,“ a se smíchem připomněl: „Většinou se podobné kousky jako tenhle skok přes dům dělají po velkém sportovním podniku. Já to tentokrát obrátil a vyšlo mi to.“ Český závodník se podobných projektů, jaký předvedl, do budoucna nezříká, právě naopak. „Jestli má někdo nějaký nápad, co by se dalo podniknout, ať se mi klidně ozve,“ dodal Podmol.