Chilská rallye po 1. dnu: Tänak měl problémy s motorem, vede Fourmaux
Francouz Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) vede po prvním dnu Chilskou rallye, která je jedenáctým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Na první místo se dostal poté, co jeho týmového kolegu Otta Tänaka vyřadily z boje o vítězství a titul problémy s motorem.
První den soutěže absolvovali účastníci šest rychlostních zkoušek. Odpoledne se jednalo o druhé průjezdy úseků, které zvládli během dopoledne. Celkem je během pátku čekalo 112,76 měřených kilometrů.
Dostali více pneumatik
Ještě než se posádky vydaly na první kilometry, veděly, že mají k dispozici větší množství měkkých pneumatik. Obvykle jich mají na soutěž dvanáct, ale tentokrát jich bylo přiděleno šestnáct. Dodavatel pneumatik firma Hankook však rozhodl o dalším navýšení na dvacet měkkých pneumatik pro tuto soutěž kvůli obavám, že potenciálně mokré etapy nebudou tvrdým pneumatikám vyhovovat.
“Po posledních několika dnech seznamovacích jízd s hustém dešti a velmi nízkými teplotami panovaly určité obavy. Pokud by byla po celou dobu rallye mokrá trať, posádky by velmi rády jely na měkkých pneumatikách. Takže se chtěly ujistit, že jich mají dostatek,” uvedl pro server Dirtfish.com člověk jménem Steven Cho, generální ředitel Hankook Competition.
Nejrychleji začal soutěž její loňský vítěz Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), který vyhrál úvodní dvě zkoušky. Na třetí erzetě však měl defekt levého zadního kola. Ztratil 1:11,9 minuty a propadl se z prvního na deváté místo. “Vyjel jsem v jedné zatáčce trochu více mimo stopu a už se to stalo. Rozhodli jsme se neměnit kolo a dojet do cíle. Bylo to správné rozhodnutí, ale ta cesta do cíle erzety byla hodně dlouhá,” komentoval Rovanperä situaci.
Evans odevzal první místo
Na první místo se dostal lídr šampionátu Elffyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), ale jeho odpolední časy v erzetách byly - 8., 9. a 6. Tyhle výsledky ho srazily na čtvrté místo průběžného pořadí. „Není to velké překvapení, všude bylo hodně volného materiálu. Doufal jsem, že to nebude tak hrozné, ale pořád tam toho bylo docela dost. Druhé průjezdy byly daleko horší. První po obědě byl ošemetný. V prostředním průjezdu jsem nečekal, že ztratím tolik. Nakonec přišlo několik velkých smyků, ale všechno se nám podařilo ustát,” uvedl Evans.
Na první místo se po RZ4 dostal Ott Tänak a výhrou na RZ5 si upevnil svou pozici. Pro tým Hyundai byla situace po RZ5 nadmíru lichotivá, protože kompletní stupně vítězů patřilo jeho jezdcům v pořadí - Estonec Ott Tänak, Francouz Adrien Fourmaux a Belgičan Thierry Neuville. Pak však přišla poslední páteční erzeta a byl to Tänak, který musel zastavit kvůli problémům s motorem po dosud blíže nespecifikovaném nárazu. Byla to výrazná rána jeho mistrovským ambicím, které vypadaly po RZ5 hodně nadějně.
O sekundy na stupních
Odstoupení Tänak náramně zdramatiuzovalo souboj v absolutní špičce, První příčku “zdědil” Fourmaux. “Pro nás to byl dobrý den. Můžu být jen spokojený, protože je to poprvé, co vedu rallye po prvním dni. Je to škoda pro Otta, je mi ho líto. Škoda i pro tým,” konstatoval Fourmaux.
O pouhou sekundu za ním je Neuville. „Na autě jsme toho ve srovnání s dopolednem bylo docela dost změnili, tlumiče, diferenciály a některá další nastavení. Odpoledne byla čistá trať s konstantní přilnavostí, takže jsem mohl autu víc věřit. Podmínky byly přímočařejší a méně nebezpečné. Nevím, co se stalo s Ottem, viděl jsem auto zaparkované na kraji silnice,” zhodnotil Neuville páteční program.
Osminásobný mistr světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) si dopoledne stěžoval na jízdní vlastnosti svého vozu. “Nemohl jsem jet větší hranu, s autem to prostě nešlo,” říkal. V servisní zóně po třech odjetých erzetách byl sdílnější: “Je to zvláštní, jak člověk s tolika zkušenosti ještě dokáže dělat chyby při nastavení auta,” říkal. Čtvrtou erzetu dokončil s poškozeným zadním křídlem na levé straně auta. V poslední zkoušce dne se posunul na třetí místo, jen o 2,3 sekundy na vedoucím Fourmauxem. “Děláme, co můžeme. Celý den jsem tlačil. Silnice se stále čistí, takže auta za námi mohla jet rychleji,” prohlásil Ogier.
Průběžné pořadí (po RZ6 z RZ16):
1. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 57:46,3; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1,0; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2,3; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +11,2; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +13,1; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +41,0; 7. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +49,8; 8. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:05,0; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:27,4; 10. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +2:35,7; 11. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgystán/Škoda Fabia RS Rally2) +2:37,8; 12. Heller, Allende (Chile, Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +2:42,5; 13. Lindholm, Hämäläeinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +3:04,7; 14. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +3:15,2; 15. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +3:47,6; ... 27. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +9:43,8; 34. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +22:43,9. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Chilské rallye
Sobota 13. 9. - 14.07 RZ7 (15,65 km), 15.01 RZ8 (25,64 km), 16.05 RZ9 (28,31 km), 20.07 RZ10 (15,65 km), 21.01 RZ11 (25,64 km), 22.05 RZ12 (28,31 km). Etapa celkem 139,20 km.
Neděle 14. 9. - 13.23 RZ13 (18,62 km), 14.35 RZ14 (8,78 km), 15.35 RZ15 (18,62 km), 18.15 RZ16 (8,78 km). Etapa celkem 54,80 km.