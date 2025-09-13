BMW iX3 vs. Mercedes GLC EQ: Kdo vládne nové éře SUV?
Na autosalonu v Mnichově se svět automobilů dočkal dvou premiér, které definují další směřování německého prémiového segmentu. BMW představilo novou generaci modelu iX3 postavenou na revoluční platformě Neue Klasse, zatímco Mercedes odhalil zcela elektrickou verzi svého bestselleru GLC.
Elektrická SUV střední třídy se stávají novým středobodem nabídky německých prémiových značek. Pro většinu zákazníků představují mix praktičnosti, dojezdu a prestiže. Na letošním IAA se ukázalo, že dvě největší jména segmentu – BMW a Mercedes – mají hotové své trumfy. Modely, které mají ukázat, jak si jejich výrobci představují elektromobilitu příští dekády.
Radikální vs. evoluční přístup
Nové BMW iX3 je ukázkou toho, co dokáže architektura vyvinutá výhradně pro elektromobil. Kratší převisy, delší rozvor a nízký profil střechy působí sportovněji. Aerodynamika byla optimalizována od základů a celkový výraz vozu působí futuristicky, ale přitom ihned poznáte, že jde o BMW.
Mercedes naopak zvolil strategii evoluce. GLC EV na první pohled připomíná dobře známý bestseller značky. Design je uhlazenější, maska aerodynamičtější a detaily zdůrazňují elektrický charakter, přesto však zůstává robustní a konzervativní silueta, která navazuje na úspěch předchozích generací. Rovněž jde určitě snadno poznat, která značka vůz vyrobila, protože trojcípé hvězdy jsou úplně všude.
Interiér a displeje
Uvnitř se oba vozy liší hodně výrazně. BMW iX3 má jeden široký, lehce zakřivený displej, který je umístěný před řidičem a pokračuje směrem do středu palubky. Není to celá stěna plná obrazovek, ale spíš jeden hlavní panel doplněný pár tlačítky. Ovládat se dá dotykem, hlasem nebo gesty a nechybí ani digitální asistent, který se učí řidičovým zvykům. Celkově to působí střídměji a čistěji.
Mercedes GLC EV volí pravý opak. Před řidičem a spolujezdcem se rozprostírá obrovský „Hyperscreen“, který spojuje tři displeje pod jedním kusem skla. Grafika je propracovaná, funkcí je obrovské množství a možnosti přizpůsobení skoro nekonečné. Četné rádoby kovové díly jsou však jen stříbrně lakovaným plastem.
Pohon a podvozek
BMW iX3 stojí na nové platformě Neue Klasse. V plně vybavené variantě používá dva synchronní elektromotory (jeden na každé nápravě) s přímým stálým převodem – tedy klasické jednostupňové řešení, jaké je u většiny dnešních elektromobilů běžné. Baterie je uložena v podlaze, takže auto má nízké těžiště a rovnoměrnější rozložení hmotnosti.
To by se mělo přímo promítnout do ovladatelnosti – stabilnější chování v zatáčkách a menší náklony karoserie. Nabídku má doplnit také levnější varianta iX3 sDrive s jedním elektromotorem na zadní nápravě, tedy bez pohonu 4×4.
Mercedes GLC EV jde na to jinak. Ve výkonnější specifikaci má také pohon obou náprav, ale zadní elektromotor je spojen s dvoustupňovou převodovkou. Kratší převod se používá při rozjezdech a vyšším zatížení (například při akceleraci nebo jízdě s přívěsem), delší převod pak při ustálené rychlosti – díky tomu je možné kombinovat lepší dynamiku v nízkých rychlostech a vyšší účinnost na dálnici.
K tomu Mercedes přidává prvky, které nejsou u BMW dostupné: adaptivní vzduchové odpružení, schopné měnit tuhost a světlou výšku podle jízdních podmínek, a řízení zadní nápravy, které zmenšuje poloměr otáčení a zlepšuje stabilitu ve vyšších rychlostech. Stejně jako u BMW by měla existovat i základní varianta (GLC 300+),vybavená pouze jedním elektromotorem na zadní nápravě.
Výkon a dynamika
BMW iX3 ve verzi xDrive50 disponuje výkonem 345 kW, sprintuje z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy a dosahuje maximální rychlosti 210 km/h. Mercedes GLC 400 EV 4MATIC nabídne o něco vyšší výkon 360 kW, akceleraci na stovku za 4,3 sekundy a maximální rychlost přibližně 209 km/h.
Oba vozy tedy zvládají dálniční tempo téměř totožně, rozdíl bude spíše v charakteru – Mercedes má rychlejší akceleraci z místa a větší tažnou sílu, zatímco BMW se drží své tradice lineárního projevu.
|BMW iX3 xDrive50
|Mercedes GLC 400 EV 4MATIC
|Výkon
|345 kW
|360 kW
|Točivý moment
|645 Nm
|808 Nm
|Zrychlení 0–100 km/h
|4,9 s
|4,3 s
|Maximální rychlost
|210 km/h
|209 km/h
|Převodovka
|jednostupňová
|dvoustupňová (zadní motor)
Baterie, dojezd a nabíjení
Rozhodující faktor mezi těmito vozy představuje energetická efektivita. BMW nasadilo baterii o kapacitě 108,7 kWh, která zajišťuje dojezd až 810 kilometrů. Mercedes využívá menší baterii s kapacitou 94 kWh, dojezd se tak pohybuje kolem 713 kilometrů.
Při nabíjení má navrch iX3, který díky 800V architektuře zvládá až 400 kW a během deseti minut doplní energii na více než 370 kilometrů. GLC EV rovněž používá 800V systém, jeho maximum je však 330 kW a desetiminutové nabíjení přidá přibližně 300 kilometrů. V podle oficiálních údajů znamená, že BMW nabídne rychlejší doplnění energie i širší akční rádius. Praxe však může být jiná.
Praktické stránky
Z hlediska rodinné praktičnosti si BMW iX3 vede velmi dobře. V základním uspořádání nabízí 570 litrů zavazadlového prostoru, po sklopení zadních opěradel se kapacita rozšíří až na 1750 litrů. Díky čistě elektrické platformě Neue Klasse je podlaha v kabině i v kufru zcela rovná, což zvyšuje komfort pro cestující na zadních místech a zároveň usnadňuje manipulaci s objemnějším nákladem. Široký vstupní otvor a nízká nakládací hrana navíc zajišťují, že nakládání těžších nebo větších předmětů je snadnější než u většiny tradičních SUV.
Mercedes GLC EV se v objemu drží velmi blízko – nabízí 570 litrů v základním stavu a až 1740 litrů po sklopení opěradel. Oproti BMW má větší přední zavazadlový prostor (frunk) o objemu 128 litrů (BMW neoficiálně cca 58 litrů), ideální například pro uložení nabíjecích kabelů. Tvar zadního kufru je ale o něco členitější, takže při převážení rozměrných věcí nemusí být tak univerzální.
Autonomní a asistenční funkce
Ani jeden z modelů zatím nenabízí úroveň 3 autonomního řízení, oba se drží u pokročilé asistence řidiče na úrovni 2+. K dispozici je kompletní sada systémů včetně adaptivního tempomatu, asistenta jízdy v pruhu, prediktivní regulace rychlosti či automatického parkování.
Mercedes GLC EV je už hardwarově vybaven potřebnými senzory a výpočetním zázemím, takže je připraven na budoucí aktivaci funkcí vyšší autonomie prostřednictvím softwarových aktualizací. BMW iX3 využívá novou generaci asistenčních systémů v rámci platformy Neue Klasse, avšak dosud nebylo potvrzeno, že by byl tento model hardwarově připraven pro plnohodnotnou úroveň 3.
Úroveň 3 autonomie znamená, že vůz může za určitých podmínek (například na dálnici) převzít plnou kontrolu nad řízením.
Strategický význam
BMW iX3 je první ukázkou nové éry značky. Platforma Neue Klasse představuje základ pro celou řadu budoucích modelů a je důkazem, že BMW vsadilo vše na čistou elektromobilitu. Vysoký dojezd, rychlé nabíjení a minimalistický interiér mají z tohoto SUV udělat technologického lídra.
Mercedes GLC EV symbolizuje jiný přístup. Využívá modulární architekturu MMA, která je flexibilnější a stále vyvinutá s ohledem na spalováky. Tím dokazuje, že Mercedes nechce opustit úspěch stávající modelové řady, ale naopak ji plynule posouvá do elektrické éry.
Konkurenti, ale dvě odlišné cesty
Nové BMW iX3 a Mercedes GLC EV ukazují, že německé značky dokážou na poli elektromobility nabídnout špičková SUV, která osloví různé typy zákazníků. BMW se profiluje jako technologický průkopník s delším dojezdem a rychlejším nabíjením, Mercedes staví na komfortu, tradici a známém charakteru svých vozů.
Ať už se zákazník rozhodne jakkoli, jisté je, že oba vozy nastavují nová měřítka v prémiové třídě elektrických SUV a ukazují, že rivalita mezi Mnichovem a Stuttgartem pokračuje.
Zdroj: Autorský text | Foto a video: Mercedes-Benz a BMW