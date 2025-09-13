Jsou výsuvné kliky nebezpečné? Největší trh je chce zakázat
Moderní vozy se zhlédly v minimalizaci, která se projevuje zejména v interiéru. Že to má negativní vliv na bezpečnost, se ví a třeba Euro NCAP už nebude dávat pět hvězd vozům, které některé důležité ovládací prvky přemisťují na displej. Nově to vypadá, že Čína zakáže plně zásuvné kliky, které jsou prý také bezpečnostní hrozbou.
Jedním z designových trendů na moderních vozech, zejména těch elektrických, jsou zcela zásuvné kliky. Používá je například Tesla, Hyundai, Mercedes, Kia a spousta čínských značek. Poslední dobou se mluví o jejich bezpečnosti, hlavně u vozů, kde jsou kliky výsuvné elektronicky. Při nehodě a ztrátě napětí totiž může dojít k situaci, kdy dveře prostě nepůjdou otevřít zvenku.
Právě to je hlavní důvod, proč Čína zřejmě rozhodne o jejich zákazu. Právě v této zemi bylo zaznamenáno několik případů, kdy se kvůli nefunkčním klikám nedalo dostat k uvíznutým pasažérům. V několika případech šlo o částečně zatopené vozy při povodních, v jiných zase o prosté selhání elektromotorku zodpovědného za vysunutí kliky. Podle indexu bezpečnosti čínského sdružení pojišťoven se elektronické kliky úspěšně vysunou po boční kolizi jen v 67 % případů. Pro srovnání, mechanické kliky se při podobných nehodách dají používat v 98 % případů.
Problémem bývá také vystupování z aut s elektronickými klikami, což je opět případ vozů Tesla, ale také některých Lexusů, Fiatu 500, Mercedesů apod. V jejich případě je ale povinná mechanická záloha, takže i při selhání elektroniky lze stále využít mechanickou kliku. Například Tesla ale vzadu mechanickou zálohu ukrývá pod plast v odkládacích kapsách na dveřích, kde ji neseznámený uživatel sám nenajde.
Podle lokální zákaznické asociace došlo minulý rok k 132% nárůstu stížností spojených se zraněním dětí, kterým elektronicky výsuvné kliky v nejhorších případech zlomily kosti v prstech. Celkově se o 47 % zvýšil počet incidentů spojených s výsuvnými klikami. A zároveň jde o často selhávající komponentu, která zvyšuje náklady na opravy vozů. Podle nejmenované čínské automobilky až 12 % oprav jejich modelů souvisí se zásuvnými klikami. Skryté kliky dveří mimochodem patřily mezi nejčastější problémy které zákazníci uvedli ve studii J.D. Power 2023, která se věnuje trhu v USA.
Podle čínských zdrojů se proto momentálně projednává zákaz plně zásuvných klik. Rozhodnuto by mělo být do konce září, s platností od července 2027. Od té doby by už vedle klasických klik byly povoleny jen ty částečně zásuvné. Zda by zákaz platil i pro jiná řešení, jako například tlačítka, která využívá Ford Mustang Mach-E, se neuvádí, je to ale pravděpodobné.
Zákaz v Číně by pravděpodobně znamenal zásadní omezení využití tohoto prvku i na jiných kontinentech. Například Tesla svá auta prodává bez zásadních změn po celém světě, změna typu klik by se tak mohla projevit i zde.
Zásuvné kliky se staly populární vedle estetických důvodů také pro vylepšení aerodynamiky. Koeficient odporu údajně zlepšují asi o 0.01 Cd a spotřebu o 0.6 kWh na 100 km, což zní jako dost nadhodnocené číslo. Zároveň ale přidají pár kilo na hmotnosti a mechanismus také dělá dveře tlustší, což buď zmenší prostor pro posádku, nebo se musí rozšířit celá karosérie.
Kritika zásuvných klik zazněla i od šéfa Volkwagenu Thomase Schäfera, podle kterého se prostě blbě používají. Některé koncepty z poslední doby, včetně ID.Every1 je měly, v produkčních vozech je asi očekávat nemáme. Volkswagen dnes na některých modelech používá částečně zapuštěné kliky a i ty už byly zdrojem problémů.
VW musel loni v Americe svolat téměř 100.000 vozů a dokonce dočasně pozastavil výrobu v továrně v Chattanooze, dokud nebyla nalezena oprava. Problém spočíval v nedostatečném utěsnění, které umožnilo vlhkosti proniknout k desce plošných spojů ovladače dveří, což mohlo způsobit otevření dveří během jízdy.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Archiv, zdroj videa: auto.cz