Elektrická Honda za méně než 400.000 Kč? Novinka míří i do Evropy
Malé levné elektromobily jsou dnes doménou hlavně čínských automobilek, probouzet se začínají i ty tradiční. Zajímavý příspěvek do kategorie si připravila Honda, která elektrický Kei car pravděpodobně nabídne i v Evropě.
Honda e se v Evropě uvedla s velkou slávou, ale velmi brzy skončila kvůli nízkým prodejům. Není divu, i přes malé rozměry byla příliš drahá a kvůli vysoké spotřebě měla podprůměrný dojezd. Displeji nacpaná stylovka se sice líbila, ale pozici na trhu si obhájit nedokázala. Honda, expert na malá auta, ale nehodlá po jednom neúspěchu se segmentem skončit.
V Japonsku nově uvedla malý elektrický hatchback kategorie Kei, který spadá do série modelů N-One. Kvůli pravidlům třídy má na délku 3,4 metru, i tak díky krátké kapotě, strmým bokům a kolům v rozích karoserie nabídne spoustu prostoru cestujícím. Důležité je, že s cenou v přepočtu jen 382.000 Kč patří mezi nejlevnější elektromobily.
Honda ostatně v tiskové zprávě uvádí, že nízká cena byla hlavním záměrem, a auto se inspirovalo u maličké Hondy N360 z 60. let. Vzhledem na ni opravdu navazuje a podle Hondy mají být jedním z hlavních zákazníků ženy.
Nízké ceny Honda dosáhla sdílením techniky s elektrickou dodávkou N-Van e:, kterou prodává od minulého roku. Auto má baterii o kapacitě 29,6 kWh, která má stačit k dojezdu až 295 kilometrů, nabíjet se umí výkonem 50 kW. Elektromotor má výkon 47 kW, což je limit pro třídu Kei daný „gentlemanskou dohodou“ mezi japonskými automobilkami.
Interiér je velmi jednoduchý a působí jako naprostý opak Hondy e. Zatímco ta měla palubní desku posetou pěti displeji, z čehož dva nahrazovaly zrcátka, novinka má v základní verzi pouze přístrojový štít. Vyšší varianty už ale podle zveřejněných fotek dostanou malý displej multimediálního systému na obvyklém místě. Zadní opěradla lze sklopit do roviny nebo sedáky vyklopit vzhůru, takže na praktickou stránku se také myslelo.
Co je důležité, novinka se podívá také do Evropy. Prototyp se ukázal na Festivalu rychlosti v Goodwoodu a proti představené japonské verzi se odlišil širokými blatníky, které by jej doma vyřadily z kategorie Kei. Evropská verze se tedy zjevně bude trochu lišit a nabídnout může vyšší výkon. Jinak ale auto pravděpodobně půjde spíše cestou nízké ceny, aby se vyhnulo chybě předchůdce.
