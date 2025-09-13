Mototest Triumph Tiger Sport 800 – Nový druh predátora

Mototest Triumph Tiger Sport 800 – Nový druh predátora
Označení Tiger jsme měli v případě značky Triumph vždy spojeno s cestovními endury, která se dobře cítila i v terénu. Nyní ale přichází ještě dravější tiger s dodatkem Sport, jehož přirozeným prostředím jsou hlavně hezké silnice.
Není těch tigerů už trochu moc? Nepolezou si do rajonů a nebudou na sobě kanibalizovat? Vždyť „velkých“ tigerů s devítistovkami a dvanáctistovkami je celkem sedm, a nyní se jejich rod rozrostl ještě o dva kousky s označením Sport. Jeden přírůstek dorazil loni a ten nejmladší letos. Jedna „sportka“ tu již nedávno byla, jenže Tiger 850 byl civilnější verzí normální devítistovky.
Poslední dvojice je ale naprosto jiný druh. Když v roce 2022 Triumph představil Tiger Sport 660, zamířil s ním do prostředí lehce ovladatelných cestovních silničních strojů, které britskému výrobci v nabídce chyběly. A protože výkon 59,6 kW nemusel některým jezdcům stačit, představil loni na podzim Triumph model Tiger Sport 800 s novým řadovým tříválcem vyladěným na 84,6 kW.
Větší brácha
Konstrukčně novinka vychází z menšího modelu, což je vidět na první pohled. Stejná stavba těla, shodný rám, podsedlovka či sedlo a velmi podobná kapotáž. Při bližším zkoumání se ale ukazuje, že rozdílů je mnohem více, než bychom čekali. Osmistovku bezpečně rozeznáte podle dlouhé koncovky výfuku, plastového klínu pod motorem, který 660 nemá, nebo radiálně uchycených čtyřpístkových předních brzd, protože menší „brácha“ má jen axiální dvoupístky. Jiná jsou i přední světla, protože osmistovce pod plexisklem přibyly dva diodové pásky denního svícení. A ač se to nezdá, jiná je i nádrž, protože ta u 660 má objem jen 17,2 litru.
Na tigeru se sedí příjemně díky vzpřímenější přirozené pozici. Výška sedla 835 mm nad zemí je tak akorát, aby 174 cm vysoký jezdec došlápl na zem a nebyl příliš nízko. Při dlouhých výletech se tak budete cítit uvolněně a chránit vás bude také účinný velký štítek, který na rozdíl od 660 dostal i boční deflektory. Jen nás trochu zarazilo, jak se štítek na nerovnostech klepe a chvěje. Spolu s celou čelní kapotáží je totiž ke stroji připevněný jen zúženými plasty po stranách a z vnitřní strany je na ní zavěšen i přístrojový panel, kombinující obrazovku LCD s TFT. Ten „sportka“ nezdědila od větších tigerů, ale z roadsteru Street Triple 765 R, s nímž toho má společného možná víc než s tigery.
Sedlo je pohodlné, ale mohlo by mít výraznější tvarování, aby jezdci dodalo lepší oporu. Vykrojení pro jezdce je hodně dlouhé, takže při akceleraci se naše zadnice posune dozadu, při prudkém brzdění sklouzáváme dopředu.
Spojení dvou světů
Perlou tohoto stroje je řadový tříválec o zdvihovém objemu 798 cm³. Podle všeho jde o upravený motor z roadsteru Street Triple 765 R. Vrtání 78 mm mají shodné, o nárůst objemu tigeru se starají vyšší zdvihy. Stále ale profi l válců zůstal výrazně podčtvercový, takže motor pořád miluje otáčky.
Vždyť nejvyšší výkon 84,6 kW přichází v 10 750 min-1 (Street Triple R sice umí až 88,3 kW, ale to mu musíte vyloženě „zatopit“ na 11 500 min-1). Větší objem znamená zvýšení točivého momentu na 84 Nm při 8500 min-1 a možná ještě důležitější je informace od představitelů britské značky, že 90 % točivého momentu je k dispozici již ve středním pásmu otáček.
Tříválec si toho nechá hodně líbit a ukazuje skvělou pružnost. Na šestku při padesátce točí 2000 min-1 a běží jemně a kultivovaně. Při přidání plynu vůbec neprotestuje a začne okamžitě zrychlovat. Od tří tisíc je zátah znatelnější a po překročení pěti tisíc nás řádně zatlačí do sedla. Když se budete pohybovat v těchto oblastech, bude Tiger Sport 800 příjemným společníkem na dlouhé cesty i krátké popojíždění.
Nad hranicí 7000 min-1 se v něm ale probudí vrcholný predátor. Jako pila letí do otáček a snaží se polapit veškerou kořist, která mu zkříží cestu. S menším Tigerem Sport 660 nemá smysl tenhle stroj porovnávat, protože motorově je úplně někde jinde.
Potřebné změny
A malinko jinak osmistovka i jezdí. Hezky se sklápí do zatáček, reaguje na pohyb jezdce a je krásně hravá. Jenže až tak hbitá jako 660 nám nepřipadá. Je nejen o 7 kg těžší, ale také se lehce změnila geometrie řízení. Úhel hlavy se u osmikila zvětšil z 23,1° na 23,8°. Závlek předního kola narostl o 1,9 mm, čímž se rozvor kol protáhl o 4 mm na 1422 mm. Je to logické, protože vzhledem k obřímu nárůstu síly chcete, aby byla motorka v přímém směru klidnější a jistější, což osmikilo je, a ještě nabídne vysokou dávku jízdní zábavy.
A také pohodlí, protože má vyšší řadu tlumičů Showa s větší možností nastavení. Zdvihy 150 mm jsou shodné a podle nás na podobně koncipovaný cestovní stroj ideální. Plně stavitelná obrácená 41mm vidlice má na rozdíl od 660 oddělené nádržky pro kompresy a odskok, u zadní centrální jednotky odskok a předpětí pružiny ladí hydraulický systém. S větším výkonem přicházejí i radiálně uchycené čtyřpístkové třmeny předních brzd, jejichž účinnost je výborná a nevadne. Výbava je také na úrovni. Nechybí tempomat a díky šestiosé elektronice a náklonovému ABS lze volit mezi třemi jízdními módy, které jednoduše přepínáte tlačítkem na levé rukojeti.
Triumph vyplnil další skulinku a osloví nové jezdce. Tiger Sport 800 potěší ty, kteří chtějí rychle zvládnout dlouhé trasy, ale nepotřebují obří cestovní enduro. Dále se na něj mohou těšit jezdci, které láká jedovatý Street Triple 765, ale vyžadují přirozený posez a větší dávku pohodlí.
Plusy
- Točivý a silný motor
- Výborné jízdní vlastnosti
- Uvolněná pozice za řídítky
- Bohatá výbava
Minusy
- Hůře tvarované sedlo
- Chvějící se kapotáž
|Technické údaje Triumph Tiger Sport 800
|Motor
|čtyřtaktní řadový tříválec DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm3)
|798
|Vrtání x zdvih (mm)
|78 x 55,7
|Kompresní poměr
|13,2:1
|Výkon (kW/min-1)
|84,6/10 750
|Točivý moment (Nm/min-1)
|84/850
|Převodovka
|6° manuální
|Spojka
|vícelamelová mokrá
|Sekundární převod
|řetěz
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková, dva kotouče 310 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 255 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R17 a 180/55 R17
|Rozvor (mm)
|1422
|Výška sedla (mm)
|835
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|214
|Objem nádrže (l)
|18,6
|Spotřeba (l/100 km)
|4,7
|Základní cena
|299 000 Kč
