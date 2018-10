Mission E Cross Turismo dostal zelenou. Míří do sériové výroby

Model Porsche Taycan (do odhalení názvu prezentovaný jako Mission E) ještě ani neprozradil veškeré technické podrobnosti, už se ale stihl dočkat dalšího derivátu. V Ženevě stuttgartská automobilka představila projekt Mission E Cross Turismo. A jak název napovídá, bude to vlastně takový Taycan do zhoršeného terénu. A u pouhé vize nezůstane, model totiž míří do sériové výroby.

Stejně jako Taycan bude Mission E Cross Turismo (že by Taycan Cross Turismo?) vznikat ve stuttgartské továrně v Zuffenhausenu, kde díky dalšímu derivátu elektromobilu vznikne na 300 pracovních míst.

Porsche říká, že reakce médií i veřejnosti na koncept ze Ženevy byly vskutku pozitivní, i kvůli tomu se dozorčí rada společnosti Porsche AG rozhodla dát včera celému projektu zelenou.

Připomeňme, že čtyřdveřové Cross Turismo má 800voltovou architekturu a při dobíjení baterek lze využít vysokorychlého nabíjení. Pohon obstarávají dva synchronní elektromotory s permanentním magnetem a celkovým výkonem 440 kW (600 k). Auto obouvá dvacetipalcová kola, se kterými vůz na stovku zrychlí za 3,5 sekundy, na rychlost 200 km/h se dostane za 12 sekund. Dle NEDC má elektromobil dojezd 500 kilometrů.

První čistě elektrické Porsche zamíří na automobilový trh v příštím roce, přičemž celkem sériová produkce Taycanu generuje 1200 nových pracovních míst. A Porsche tím rozhodně nekončí, vždyť do roku 2022 investuje do elektrifikace šest miliard eur (155 miliard korun).