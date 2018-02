Prakticky nejetá béžová Škoda Favorit je na prodej. A ani nestojí nesmysl

Favority už se dostaly do věku youngtimerů, předprodukční série dokonce mezi veterány. Ale takových kusů jezdí velmi málo. Hranaté škodovky jsou ještě poměrně běžně k vidění, i když se už mnohé hatchbacky, kombíky Forman i odvozené pick-upy rozpadly na prach. Najít skutečně málo jetý exemplář je jako hledat pověstnou jehlu v kupce sena. Ceny pomalu rostou – nemluvě o malosériových MTX Roadsterech, které už se i v nepůvodním stavu nabízejí za horentní sumy.

Hatchbacky z prvních let produkce do faceliftu v srpnu 1991, tedy ještě s asymetrickým logem a štěrbinou na masce také mnohdy dosloužily. Nyní je však k mání béžový (nikoli šedý, jak se lze dočíst) favorit jedné z prvních sérií. Poprvé byl zaregistrován v prosinci 1989 a má najeto pouhých 3.018 km. Poctivých. To znamená, že je poháněn původním karburátorovým čtyřválcem OHV 1289 cm/46 kW, i když v popisu je uvedeno. Jde o model 136 L v základní výbavě.

Zájemce pro něj nemusí do zahraničí, tahle voňavka se nachází v bazaru Auto Steiner v Praze-Vysočanech. Majitele může změnit za 100 tisíc korun, což je částka adekvátní stavu. Technickou má sice propadlou, ale tu bazar bez problémů vyřídí. Jistě se neobejde bez nějakých drobných investic, nicméně jezdit s ním každý den už je trochu škoda. Původní hnědý interiér vypadá famózně, přístrojová deska i schránka před spolujezdcem trochu nelícují, ale to byla známá bolest, kolikrát už z továrny a příroda a léta udělaly své, plasty se časem prostě zkroutily.

Na víkendových srazech ale určitě vzbudí náležitou pozornost, i když doéry vlastně už nepatří a na veteránské značky je ještě příliš mladý, musel by si dva roky počkat. Inzerát visí také na německém serveru mobile.de , požadovaná částka 4.000 eur zhruba odpovídá té korunové. Přesto osobně pevně doufám, že tenhle béžový krasavec zůstane u nás. Pohled na dříve vysmívaný vůz, zejména ve srovnání se západní konkurencí se změnil. Favorit samozřejmě dokonalý nebyl, nicméně bez něj by dnes mladoboleslavská Škodovka už dávno neexistovala.