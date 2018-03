První auto z 3D tiskárny: V příštím roce do výroby?

Auto z tiskárny. Pokud byste tohle někomu řekli před 10-15 lety, patrně by si klepal na čelo. Počátky technologie 3D tisku spadají do 80. let, kdy vznikla takzvané stereolitografie. Jako první si ji patentoval Hideo Kodama v roce 1980. O šest let později pak také Chuck Hull. Princip stereolitografie spočívá v trojrozměrném laserovém tisku s využitím UV laseru v kombinaci s tekutým fotopolymerem.

Dnes se o trojrozměrném tisku mluví jako o technologii budoucnosti, díky níž půjde ve strojařině vytvářet celou řadu součástí mnohem jednodušeji než dosud. Prostě si je lidově řečeno vytisknete. Celý proces je samozřejmě mnohem složitější, navíc ne všechno lze metodou 3D tisku vyrobit.

Video

To ostatně potvrzuje i první auto z 3D tiskárny, drobný elektromobil LSEV. Jeho tvůrci nicméně uvádějí, že součástek, při jejichž výrobě se nevyužilo 3D tisku, je na voze velice málo. Jak píše anglický Autocar, konkrétně se jedná o podvozek vozu, zasklení karoserie a také pneumatiky.

Právě fakt, že auto vzniklo skoro celé z 3D tisku má za následek výrazné snížení odpadního materiálu, který běžně vzniká při výrobě vozidel. Díky 3D tisku se navíc podařilo významně zredukovat počet plastových částí vozidla. Z přibližně 2.000 použitých na běžných autech na pouhých 57! Tímto způsobem se snížilo rovněž zatížení životního prostředí.

Prototyp vozu LSEV zatím dokázal dosáhnout maximální rychlosti 69 km/h a normovaný dojezd vozu činí slušných 149 km. Výrobce také udává pohotovostní hmotnost, pouhých 450 kg, což je zhruba polovina, co váží malinký Smart Fortwo.

Výroba prototypu trvala údajně pouhé tři dny. Společnost XEV tvrdí, že pokud by se rozběhla malosériová výroba, bylo by možné vyrábět asi 500 aut za rok na jedné výrobní lince. Předpokládá se, že k zahájení výroby vozu by mělo dojít v průběhu roku 2019 a prvním trhem, kde se auto z 3D tisku objeví, bude Čína. Vůz by se za Velkou čínskou zdí měl prodávat za ekvivalentní částku 7.100 liber, tedy přibližně 213.000 korun.

V otázce dalšího, ještě výraznějšího využití 3D tisku při výrobě automobilů vše záleží na úrovni materiálu, z něhož tiskárna předměty vyrábí. Pokud by se podařilo jej dalším vývojem zlepšit, určitě lze očekávat, že 3D tisk se při výrobě automobilů uplatní ve větší míře než dosud.

Zbývá odpovědět na otázku z úvodu. Vozík od XEV vypadá zajímavě. Ovšem, že by kupující aut hromadně přesedlali z Golfů či „bavoráků“ na toto, jakkoliv výrobně inovativní auto rozhodně neočekáváme. Minimálně ne v horizontu let.