Rallye Dakar 2019, 8. etapa: Loprais i Prokop drží pozice

V kategorii kamionů zůstal jediným národním zástupcem Aleš Loprais (Tatra), který i nadále figuruje na páté příčce.

V úterý 15. ledna se soutěž přesunula do Pisca. Osmá etapa měřila 575 kilometrů, z nichž se 360 km jelo jako měřený test. Podruhé v tomto ročníku se závodilo v dunách Ica.

Hvězdy zůstaly vzadu

Český jezdec Martin Prokop za sebou nechal v úterní etapě hvězdné trio od továrního týmu Mini v čele s třináctinásobným vítězem Stephanem Peterhanselem, pomalejší byl také obhájce loňského prvenství legendární Carlos Sainz a také hvězdný Francouz Cyril Despres.

„Dostal jsem silné prášky na bolest. Nic mě sice nebolelo, ale motala se mi hlava jak po deseti pivech a na erzetě se o vyplavení bolesti postaral adrenalin. Ke konci etapy už mi dost tvrdly ruce, ale podařilo se mi to udržet. Čas vypadá taky dobře, takže jsem rád, že se nám to podařilo zvládnout. Bojujeme dál,“ uvedl Martin Prokop na krátkém videu na svém facebookovském profilu.

Video

Počtvrté ze sedmi etap byl nejrychlejší devítinásobný mistr světa v rallye Sebastien Loeb (Peugeot). Francouz měl v pondělí problémy s elektrikou svého vozu a ztratil téměř půl hodiny. Propadl se z druhého místa na čtvrté, ale v úterý si polepšil na třetí příčku. Od druhé ho dělí pouhých šestnáct sekund. Druhý skončil v etapě Nasser Al-Attiyah (Toyota) a zvýraznil svůj náskok v čele průběžného pořadí. Katařan míří po vítězstvích v letech 2011 a 2015 ke třetímu triumfu.

KTM přebírá motocyklové žezlo

V kategorii jedné stopy se z českých jezdců nejlépe dařilo Milanovi Engelovi z týmu Moto Racing Group, který dokončil etapu na 21. místě a v průběžném pořadí si polepšil na skvělé šestnácté místo. „Bylo to ještě více náročnější, než v pondělí. Letěl jsem celou etapu s Honzou Brabcem a Laiou Sainzovou a dost to „dávali“, ale dařilo se mi jich držet se. Sto padesát kilometrů v dunách bylo složité fyzicky i navigačně. Cítím se dost unavený a chci zregenerovat síly před předposlední etapou, která má být ještě komplikovanější než všechno dosud,“ uvedl Milan Engel po dojetí speciální etapy na svém facebookovském profilu.

V průběžném pořadí motocyklového hodnocení se odehrál důležitý moment na 56. kilometru měřeného testu. S rozbitým motorem své hondy musel zastavit vedoucí jezdec klasifikace Američan Ricky Brabec. Odpadl na stejnou závadu jako minulý rok v desáté etapě. Honda tak přišla o druhého velkého kandidáta na letošní vítězství. Tím prvním byl Španěl Juan Barreda Port, který odstoupil již ve třetí etapě.

Brabec odstoupil

Na trase do Pisca se dařilo továrním jezdcům na strojích rakouské KTM, kteří obsadili první (Rakušan Matthias Walkner), třetí (Australan Toby Price) a čtvrté místo (Brit Sam Sunderland). Mezi ně se dokázal vklínit pouze chilský motorkář Pablo Quintanilla s husqvarnou. Dvaatřicetiletý Jihoameričan také rozbil blok „fabrikantů“ v průběžném pořadí, kterému vévodí Price. Boj o celkové prvenství je hodně vyrovnaný, protože prvních pět jezdců se zatím vešlo do rozmezí pouhých deseti minut.

Závod nedokončí slovenský motocyklista Štefan Svitko. Osmý muž průběžného pořadí, jehož nejlepším výsledkem v kariéře bylo druhé místo v roce 2016, skončil po havárii v nemocnici s poraněním hlavy.

Co budou dělat Rusové?

Situace se začala měnit také v hodnocení kamionů. Lídr pořadí Rus Edouard Nikolajev (Kamaz) uvízl za druhou průjezdní časovou kontrolou ve stejných dunách, které způsobily problémy Španělovi Carlosu Sainzovi (X-Raid Mini), Francouzi Cyrilovi Despresovi (X-Raid Mini) a Nizozemci Bernhardu Ten Brinkemu (Toyota Hilux). Nikolajev ztratil 54 minut, než dal svůj kolos znovu do pohybu. Do cíle si přivezl téměř hodinové manko na týmovou „dvojku“ Dmitrije Sotnikova, který se dostal na vedoucí příčku aktuálního hodnocení. Pro Kamaz tak nastává velký problém, protože má zájem na vítězství Nikolajeva.

Sportovní gesto Šoltyse

V průběhu sedmé etapy zapadl ve vysokých dunách Martin Šoltys z týmu Tatra Buggyra Racing. „Když jsme zapadli, tak za námi jel pět metrů hned další kamión, ale nechal nás tam, to nepochopím," líčil smutný Šoltys ve videu na facebookovém profilu týmu Buggyra Racing. Posádka sice dokázala kamion nakonec nějak vyhrabat, jenže kvůli přicházející tmě byla nucena na trati přenocovat.

Od rozednění pak sváděl Šoltys marný souboj s časem. Snažil se dojet do bivaku, aby mohl v závodě pokračovat, jenže potrápila ho ráno docela hustá mlha. „Cesta na pistu, po níž se dalo jet rychle, nám trvala neskutečně dlouho," přiznal Šoltys. Český trucker však prokázal vysoce sportovního ducha, když cestou do bivaku pomáhal postavit na čtyři kola dva havarované kamiony. Start do další etapy nestihl a musel se rozloučit se soutěží z krásného sedmého místa.

Výsledky v 8. etapě

Motocykly: 1. Walkner (Rak./KTM) 3::25; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +0:45; 3. Price (Aus./KTM) +1:13. … 21. Engel (ČR/KTM) +43:03; 28. Brabec (ČR/Husqvarna) +58:39; 44. Vlček (ČR/Husqvarna) +1:45:52; 63. Veselý (ČR/Husqvarna) +3:06:21; 71. Novotná (ČR/Husqvarna) +3:43:44.

Automobily: 1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot 3008 DKR) 3:54:53; 2. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +7:27; 3. Przygonski, Colsoul (Pol./Bel./X-Raid Mini) +15:15; … 6. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +2á:36; 19. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +1:14:51.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:18:53; 2. Gallego (Arg./Yamaha) +9:10; 3. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +9:16.

SxS: 1. Lopez Contardo, Leon Quantanilla (Chile/Can-Am) +4:38:34; 2. Baumgart, Andreotti (Braz./Can-Am) +4:47; 3. Moreno, Piazzoli, Araya Diaz (Chile/Can-Am) +12:47;

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 4:38:06; 2. Vjazovič (Běl./MAZ) +23:13; 3. De Rooy (Niz./Iveco) +25:09; … 8. Loprais (ČR/Tatra) +1:00:49;

Půlmaraton: 1. Terranova, Graue (Arg./X-Raid Mini) +4:11:44; 2. Macík (ČR/Liaz) +48:01; 3. Kolomý (ČR./Tatra) +53:56.

Pořadí po 8. etapě

Motocykly: 1. Price (Aus./KTM) 28:53:08; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +1:03; 3. Walkner (Rak./KTM) +6:35; … 16. Engel (ČR/KTM) +4:22:54; 40. Brabec (ČR/Husqvarna) +13:04:13; 51. Vlček (ČR/Husqvarna) +16:55:53; 67. Veselý (ČR/Husqvarna) +30:09:00; 72. Novotná (ČR/Husqvarna) +35:28:40.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 29:15:50; 2. Roma, Haro Bravo (Šp./X-Raid Mini) +46:29; 3. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot 3008 DKR) +46:45; … 7. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +2:56:07; 17. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +12:15:21.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 36:35:51; 2. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +1:24:52; 3. Gallego (Arg./Yamaha) +1:47:49.

SxS: 1. Lopez Contardo, Leon Quantanilla (Chile/Can-Am) +36:16:18; 2. Moreno, Piazzoli, Araya Diaz (Chile/Can-Am) +54:10; Baumgart, Andreotti (Braz./Can-Am) +56:51.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 35:01:35; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +26:49; 3. De Rooy (Niz./Iveco) +1:07:43; … 5. Loprais (ČR/Tatra) +5:45:44.

Půlmaraton: 1. Terranova, Graue (Arg./X-Raid Mini) +13:34:08; 2. Macík (ČR/Liaz) +1:52:40; 3. Creel Garcia, Rios, Gospodarczyk (Mex., Pol./Polaris RZR 1000) +5:17:07; … 9. Kolomý (ČR/Tatra) +8:56:55.

Výsledky jsou neoficiální.