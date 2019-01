Rallye Dakar 2019, aktuálně: Favorité ze hry, Prokop píše historii

Odstoupení posledně jmenovaného posouvá na šestou příčku Martina Prokopa, který má tak na dosah historicky nejlepší výsledek Čecha v nejprestižnější kategorii slavné soutěže.

Zranil spolujezdce

Na 26. kilometru deváté etapy, což byl úsek se startem a cílem v peruánském Piscu, skončila soutěž pro třináctinásobného vítěze Stéphane Peterhansela (X-Raid Mini). Při havárii si poranil záda jeho spolujezdec David Castera a musel být transportován do nemocnice. Je to Peterhanselův první nedokončený Dakar od roku 2009, kdy se soutěž přesunula do Jižní Ameriky. Peterhansel vyhrál letos dvě etapy a před startem do předposlední erzety figuroval třiapadesátiletý Francouz na čtvrté příčce.

Navigace a motor

O šanci zopakovat své vítězství z roku 2017 přišel britský motocyklový jezdec Sam Sunderland (KTM). Důvodem je hodinová penalizace za porušení pravidel týkajících se systémů Iritrack a Smalltrack. Obě zařízení umožňují satelitní sledování závodních strojů, a jezdci jsou zodpovědní za jejich správné fungování po celou dobu soutěže.

Velká smůla postihla Adriena van Beverena (Yamaha), kterému se šestnáct kilometrů před cílem etapy zadřel motor jeho stroje. Nizozemec byl po osmi etapách čtvrtý se ztrátou pouhých 9:54 minut na lídra soutěže.