Rallye Dakar 2019: Aleš Loprais chce zpátky do Afriky  

Od té doby nikdy nechyběl s výjimkou ročníku 2008, kdy byla soutěž zrušena. Letos dojel Aleš Loprais s Tatrou Queen 69 jako jediný z českých posádek. V kategorii kamionů obsadil jeho jezdec Instaforex Loprais Teamu páté místo.

V každém případě, v mnohém dokonce předčili. Zejména po stránce navigační. Pro mě to byl asi nejtěžší Dakar, když nepočítám ty, na nichž jsme havarovali. Co do náročnosti a výkonu byl tohle jeden z nejtěžších ročníků. Je to takový návrat k dřívějšímu charakteru maratonského závodění. Myslím si, že právě toto by nám do budoucna mohlo svědčit.“

Skvělý tým a atmosféra v něm, výdrž tatrovky, smůla ostatních i místy technické naše problémy. „Moc jsme chtěli být lepší, ale potřebovali bychom, aby byl tento Dakar ještě trošičku delší. Osud tomu tak chtěl a my musíme být rádi za to, kde jsme. Jsme malý soukromý rodinný tým bez tovární podpory a uspěli mezi těmi továrními.

V prvním úseku sedmé etapy jsme nabrali ztrátu kvůli prasklé vzduchové hadici. Auto přestalo řadit a brzdit, proto jsme museli zastavit a opravovat. Později jsme přišli o výfukové těsnění, takže auto nemělo patřičný výkon. Kvůli jednomu waypointu (časová průjezdní kontrola), který byl posazený vysoko v dunách, Mechanik Petr Pokora skvěle zareagoval a zvednul nás v kabině, takže jsme se i s ní naklonili a on vyhodil regulátor turba, aby auto jelo líp. Nicméně auto se zase začalo extrémně přehřívat, takže jsme v jednu chvíli málem zničili motor, ze kterého se začalo brutálně kouřit, a museli jsme hodně chladit.“

Úžasný stroj, plný součástek, kterým čím dál méně rozumím. Bere si 150 litrů na 100 kilometrů. Zvládne neskutečné věci a někdy nechápu, co všechno dokážeme projet.

Určitě lze. Je to jen otázka času, investic a zázemí.

Video

Jezdí s námi český mechanik Petr Pokora a španělský navigátor Ferran Marco Alcayna. Panuje mezi námi úžasná symbióza a tolerance. Když se někomu nedaří, tak ho ostatní podrží a to je jedna z našich velkých předností.

Dají se porazit. Dokázal jsem to ještě s jinou posádkou na Silk Way Rallye 2011 a dodnes vzpomínám, jaká to byla úžasná situace mít za sebou osm kamazů. Aby se to znovu povedlo, musí se sejít okolnosti, vydržet technika a bude to v kabině hodně bolet, i když budeme mít nesrovnatelně menší zázemí než naši ruští soupeři.

Jednoznačně ano.

Přál bych si, aby se přesunul zpátky na černý kontinent.

Na tiskové konferenci v Olomouci jsme si ťukli šampaňským, potřásl mi pravicí a srdečně gratuloval.

Řešíme stavbu nového auta, ale je to samozřejmě rok od roku dražší. Už dnes mě z toho bolí hlava a budím se, i když si říkám, že to tak nechci. Dakar 2020 ovšem nečeká.

Přiťukneme si naším energetickým nápojem a oslavu odložíme až po návratu do Frenštátu pod Radhoštěm.