Rallye Dakar 2019, cíl: Prokop nejúspěšnější Čech. Historické šesté místo!

Překonala tak vlastní výsledek z předchozího roku, když byli sedmí, stejně jako dvojice Miroslav Zapletal, Tomáš Ouředníček při prvním jihoamerickém ročníku v roce 2009. V hodnocení kamionů si vedl výborně také Aleš Loprais (Tatra). Skončil na páté příčce a dosáhl na svůj nejlepší výsledek za dobu existence Dakaru v Jižní Americe.

V jednotlivých kategoriích triumfovali – motocykly: podruhé Toby Price (Austrálie/KTM), automobily: potřetí Nasser Al-Attiyah, Matthieu Bäumel (Katar, Francie/Toyota Hilux), čtyřkolky: poprvé Nicolas Cavigliasso (Argentina/Yamaha), SxS: poprvé Francisco Lopez Contardo a Alvaro Juan Leon Quintanilla (Chile/Can-Am), kamiony: počtvrté Eduard Nikolajev, Jevgenij Jakovlev, Vladimír Rybakov (Rusko/Kamaz).

Z českých startujících neviděli cíl pouze Tomáš Kubiena (Ibos Hawk) na čtyřkolce a posádka kamionu Martin Šoltys, Tomáš Šikola a David Schovánek (Tatra). Další dvě trojice v kamionech – Martin Macík, František Tomášek, Lukáš Kalanka (Liaz) a Martin Kolomý, Rostislav Plný, Jiří Štross (Tatra) – využili nového pravidla, a soutěž dokončili v klasifikaci půlmaratón, jež byla vedena od druhé poloviny soutěže.

Dakar hodně bolel

Sehraná dvojice Martin Prokop a Jan Tománek z týmu MP-Sports se může pyšnit nejen nejlepším umístění českých jezdců v závodě mistrovství světa v rallye (Prokop třikrát čtvrtý, v Argentině 2015 společně s Tománkem), ale stali se také nejúspěšnějšími Čechy v historii dakarské rallye v kategorii automobilů. „Poslední etapa nebyla žádnou spanilou jízdou, ale závoděním do poslední chvíle. Organizátor nám nic neodpustil! Děkujeme za podporu, protože to, co jsme tu zažili, nás dost bolelo. Jsme rádi, že jste nám drželi palce. Podpora byla vidět a cítit hlavně na sociálních sítích.“

Manažer týmu Quirin Müller dodal: „Chci poděkovat celému týmu, který v předchozích jedenácti měsících dřel nejen na účasti ve Světovém poháru v cross country, kde jsme obsadili druhé místo, ale především na přípravách na Dakar. Je fantastické prosadit se jako soukromý tým mezi tolika továrními posádkami na šesté místo a zachovat si spolehlivost techniky a každý rok se výsledkově zlepšovat. Veliký dík patří také všem fanouškům a sponzorům našeho týmu.“

Skvěle se prezentovala také druhá posádka stáje MP-Sports Tomáš Ouředníček a David Křípal, kteří dokončili Dakar na sedmnácté pozici. „Jedním slovem nádhera! Zrovna dnes jsme si perfektně zazávodili, což byla pěkná tečka za celým náročným závodem. Auto i celý tým fungují skvěle, takže si nemáme na co stěžovat,“ zářil Ouředníček v cíli.

Do cíle dorazil také asistenční kamion MAN, v jehož kabině seděla trojice Filip Škrobánek, Radim Baculík a Petr Lesák.

Nejlépe v Jižní Americe

Aleš Loprais s navigátorem Ferranem Marcem Alcaynou a mechanikem Petrem Pokorou mají za sebou náročnou soutěž, v jejímž průběhu se několikrát potýkali s technickými problémy své Tatry Jamal. V posledních dvou etapách však fungovala technika perfektně. V závěrečné etapě nestačil Loprais pouze na Tona van Genugtena s Ivecem. Na trati rychlostní zkoušky dlouhé 112 kilometrů pobyl o tři minuty a jedenáct sekund déle než celkově sedmý Nizozemec. „Byl to pro mě asi nejtěžší Dakar, pokud nepočítám ty, kde jsme havarovali. Vrací se to k tradičním Dakarům maratonského charakteru. To se mi líbí, svědčí nám to. Na to, že jsme měli jen dvě „čisté“ etapy, je výsledek velkým povzbuzením do budoucna,“ řekl bezprostředně po dojezdu do cíle poslední etapy Aleš Loprais.

Engel má životní výsledek

Skvělým výkonem se prezentoval v kategorii motocyklů Milan Engel. Sedmadvacetiletý člen týmu Moto Racing Group startoval na pátém Dakaru. Po loňském těžkém pádu obsadil v Peru životní patnácté místo, jeho maximem byla dosud 30. příčka z premiérového startu v roce 2015. Na poslední rychlostní zkoušce letošní soutěže v délce 112 kilometrů vyšperkoval svůj výsledek dvanáctým časem, což je jeho nejlepší etapový výsledek v tomto ročníku.

Člena týmu Big Shock Racing Jana Brabce vyřadila ze hry o elitní dvacítku devítihodinová penalizace v 6. etapě. Obsadil 34. místo a také si ve srovnání s loňskou premiérou (39.) polepšil. Cíl nakonec vidělo všech pět českých motorkářů, kteří nastoupili 6. ledna na start. Na 48. místě skončil Petr Vlček (Klymčiw Racing), 67. příčka patří Janovi Veselému (IVAR CZ) a na 71. pozici dojela Gabriela Novotná (Indigo Racing). Jedna ze dvou českých závodnic na startu, loni nedokončila po pádu a letos tak viděla zaslouženě cíl.

Češi měli také zastoupení v kategorii bugin SxS a dvojice Olga Roučková a David Zelinka z týmu Moto Racing Group byla v cíli nakonec celkově hodnocena na 20. místě.

Výsledky v 10. etapě

1. Price (Aus./KTM) 1:14:01; 2. Ignacio Cornejo Florimo (Chile/Honda) +2:21; 3. Walkner (Rak./KTM) +2:38; … 12. Engel (ČR/KTM) +11:23; 30. Brabec (ČR/Husqvarna) +26:29; 50. Vlček (ČR/Husqvarna) +40:03; 69. Veselý (ČR/Husqvarna) +1:01:52; 71. Novotná (ČR/Husqvarna) +1:05:19.

1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 1:20:01; 2. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot 3008 DKR) +42 s; 3. Despres, Cotret (Fr./X-Raid Mini) +2:31; … 11. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +8:57; 35. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +44:47.

1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) +1:48:38; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +5:22; 3. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +6:13.

1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 1:25:09; 2. Baumgart, Andreotti (Braz./Can-Am) +3:39; 3. Lopez Contardo, Leon Quantanilla (Chile/Can-Am) +6:10; … 19. Roučková, Zelinka (ČR/Can-Am) +42:43.

1. Van Genugsten (Niz./Iveco) 1:28:21; 2. Loprais (ČR/Tatra) +3:11; 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) +5:23.

1. Terranova, Graue (Arg./X-Raid Mini) +1:30:30; 2. Macík (ČR/Liaz) +1:58; 3. Potts (USA/Textron) +4:08; 4. Kolomý (ČR/Tatra) +6:11.

Konečné pořadí

1. Price (Aus./KTM) 33:57:16; 2. Walkner (Rak./KTM) +9:13; 3. Sunderland (Brit./KTM) +13:34; … 15. Engel (ČR/KTM) +5:11:32; 35. Brabec (ČR/Husqvarna) +14:38:14; 48. Vlček (ČR/Husqvarna) +19:12:16; 67. Veselý (ČR/Husqvarna) +36:12:12; 71. Novotná (ČR/Husqvarna) +41:04:54.

1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 34:38:14; 2. Roma, Haro Bravo (Šp./X-Raid Mini) +46:42; 3. Loeb, Elena (Ft., Mon./Peugeot 3008 DKR) +1:54:18; … 6. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +3:19:02; 17. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +14:01:28.

1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 43:01:54; 2. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +1:55:37; 3. Gallego (Arg./Yamaha) +2:11:48.

1. Lopez Contardo, Leon Quantanilla (Chile/Can-Am) +42:19:05; 2. Farres Guell, Oliveras Carreras (Šp./Can-Am) +1:02:35; 3. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) +1:05:19; … 20. Roučková, Zelinka (ČR/Can-Am) +31:27:29.

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 41:01:35; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +25:36; 3. De Rooy (Niz./Iveco) +1:34:44; … 5. Loprais (ČR/Tatra) +5:59:51.

1. Terranova, Graue (Arg./X-Raid Mini) +19:18:08; 2. Macík (ČR/Liaz) +2:38:31; 3. Heilbrunn (Peru/Can-Am) +7:00:42; … 5. Kolomý (ČR/Tatra) +11:01:22.

Výsledky jsou neoficiální.