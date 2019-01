Rallye Dakar 2019: Prokop – poloosa, zraněná ruka a sportovní gesto

Jezdec vlastního týmu MP-Sports startoval v posádce s navigátorem Janem Tománkem, se kterým absolvoval 89 podniku mistrovství světa v rallye. Z desítek zážitků v průběhu jedenácti dnů soutěže (včetně dne přestávky) byly tři pro konečný výsledek opravdu klíčové.

Tománek v terénu kouzlil

Prvním momentem byl problém s přední nápravou ve čtvrté etapě. „Upadla manžeta na poloose a při jízdě extrémně měkkým pískem zvaným feš feš se dostal prach do kloubu nápravy a ten se rozpadl,“ líčil závadu Tománek. Vůz tak přišel o pohon přední nápravy. „Chtěli jsme poloosu demontovat, ale to se nepovedlo. Tak jsem to provizorně opravil, Martin zapnul uzávěrku diferenciálu a kloub v obalu naštěstí zbývajících sto kilometrů jízdy vydržel,“ dodal Tománek k opravě, která trvala téměř půl hodiny.

Druhý moment přišel v sedmé etapě, kdy se po skoku ford zapíchl po skoku z duny do písku a Prokop si bolestivě poranil zápěstí levé ruky. „Přišlo to nečekaně, navíc já měl do poslední chvíle ruce na volantu, protože jsem nechtěl, aby šlo auto bokem a začalo se kutálet. V cíli rentgen naštěstí vyvrátil podezření na zlomeninu zápěstí, ale ruka mě nepřestala bolet až do konce soutěže. Poslední dva dny nešlo řídit rychle. Snažil jsem se volit kompromis, protože v rychlých úsecích bych nebyl auto schopen „pochytat“. Ke všemu jsme ještě dvakrát měnili kolo, takže to zůstalo na Honzovi,“ vylíčil Prokop situaci v závěru soutěže a dodal: „Dokonce teď nemůžu ani řídit civilní auto a nechávám se vozit. Ve středu 23. ledna jdu na další vyšetření a tam se ukáže, jaká bude další léčba.“

Třetím významným momentem Dakaru byla předposlední etapa. V jejím průběhu dojel Prokop Francouze Cyrila Desprese, který byl v průběžném pořadí soutěže těsně před ním. „Vyhýbal se nějaké motorce a převrátil auto. Sám se z toho nebyl schopen dostat. Pomohli jsme mu na kola a „nechali“ tam asi deset minut. Když se k tomu vracím, tak bych to udělal znovu. Před začátkem soutěže jsem říkal, že soupeři z první dvacítky si navzájem nepomáhají, ale asi jsem výjimka,“ uvedl ke svému sportovnímu gestu Prokop.

S tlumiči byl problém

Šestatřicetiletý jezdec startoval s novým vozem Ford Raptor RS Cross Country, ale spokojen s ním úplně nebyl. „Problémem se ukázaly tlumiče. Měli jsme tři sady, ale pouze jedna byla plně funkční, což se ukázalo při testu v Limě, ale to už bylo pozdě na změnu. Když nám ta jediná dobrá „odešla“ při jízdě v písku feš feš, museli jsme improvizovat. Poslední dva dny auto pořádně nefungovalo a k tomu se přidala ještě moje bolavá ruka. Pro příští Dakar mám jasno, co musíme ještě vylepšit. Otestujeme to začátkem října na Rallye v Maroku a pak se na to už nesmí sáhnout,“ vysvětluje Prokop.

Český jezdec má za sebou 121 startů ve světovém šampionátu v automobilových soutěžích a letos přidá možná dva další. „Zatím mám v plánu svoji oblíbenou Sardinii a zvažuju start ve Finsku. Bohužel FIA (Mezinárodní automobilová federace) nesmyslně rozdělila Světový pohár v cross country na dva seriály a znovu dokázala, že je schopná zničit cokoliv, co funguje. Budu si vybírat navigačně těžké rallye se spoustou písku, abych se připravil na další Dakar,“ říká Prokop.

Loeba jsem nechápal

Ačkoliv startuje Martin Prokop ve vlastním soukromém týmu, dokáže se měřit s nejlepšími světovými jezdci, kteří mají více zkušeností a také výrazně silnější materiální zázemí. „Podle jejich reakcí vnímám, že nás berou vážně, ale pořád tam zůstává ještě rozdíl. První tři čtyři jezdci absolutní špičky jedou úplně nesmyslné tempo, které představuje takové riziko, jaké nejsme zatím schopni akceptovat. Katařan Nasser Al-Attiyah letos vyhrál jednak proto, že skvěle jezdí v písku. Druhým důvodem, že se vyvaroval havárií a technických problémů,“ míní Prokop

Český jezdec byl uchvácen tím, co na trati předváděl devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb za volantem vozu Peugeot 3008 DKR. „Fascinovalo mě, co všechno na trati předváděl a dokázal vyhrát čtyři etapy. To, co jsem od něj viděl vlastně v přímém přenosu na trati, to mě hlava nebrala. Třeba tam, kde jsme přejížděli menší duny jednu po druhé, tak on přes ně skákal v rychlosti 140 km/h. Jel famózně, strašně moc chtěl vyhrát a ze třetího místa byl zklamaný.“

Ouředníček chválil tým, auto i navigátora

Součástí sestavy MP-Sports byla také druhá posádka ve složení Tomáš Ouředníček a David Křípal, kteří obsadili v konečném účtování krásné sedmnácté místo. „Smekám před skvělým autem i před celým týmem, který fungoval absolutně bezchybně. Nikdo nerozlišoval, že Martin jednička a my mu de facto kryjeme záda,“ říkal Ouředníček.

Nejsilnější slova chvály se od něj dočkali vůz a Tomášův navigátor. „Ve třetí etapě jsme při přejíždění pomalejšího vletěli do velké díry a já si myslel, že přední náprava je vejpůl a soutěž pro nás končí. Naštěstí byla jen mírně ohnutá. Ford vydržel neskutečné rány i v dalším průběhu soutěže,“ říká závodník a nezapomíná na zásluhy svého spolujezdce. „Z Davida se stal špičkový navigátor, což umím ocenit, protože jsem to dříve dělal na Dakaru také. Několikrát jsme například díky jeho navigačním kouzlům dokázali předjet několik aut najednou. Navíc je jako člověk neustále ohromně pozitivní, což pomáhá náladě v autě.“

Zafunguje příští rok Ouředníčkova spolupráce s Prokopem? „Vím, že auto bude připravené a záleží na nás. Teď se však musím dát v první řadě dohromady zdravotně, protože jsem za soutěž neuvěřitelně dobitý. Až se budu cítit fit, začnu řešit Dakar 2020. Jet bych chtěl,“ dodává Tomáš Ouředníček.