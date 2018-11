Rallye Dakar 2019: Nejpočetnější český tým Barth Racing neodstartuje!  

Hlavním důvodem je změna trasy, která měla původně vést z Ekvádoru, přes Peru do Chile. „Tím, že se organizátoři rozhodli všechny etapy uskutečnit pouze v Peru, vznikla pro nás spousta dalších problémů. Rozhodli jsme se raději veškerou energii soustředit na rok 2020,“ vysvětloval důvody Michal Burkoň, manažer týmu Barth Racing.

V letošním ročníku dakarské rallye se za Barth Racing zúčastnili dva motorkáři, dva jezdci na čtyřkolce a jedna automobilová závodní posádka. Nejlepší umístění si připsal legendární Josef Macháček, který do cíle dojel jedenáctý v kategorii čtyřkolek a v ní dojel Zdeněk Tůma na 15. místě. V hodnocení motocyklů obsadil David Pabiška na 42. pozici. Do 41. ročníku soutěže nikdo v barvách pardubického závodního týmu nenastoupí. „Jednoduše se nám nechtělo vynaložit velké úsilí pro to, abychom se na pár dní svezli po dunách v Peru. Tato země není pro nás a naše sponzory dostatečnou motivací,“ prohlásil Michal Burkoň.

Šéf týmu Barth Racing zároveň naznačil, že uvažuje o Rallye dakar ročníku 2020. „Počkáme si, co pořadatelé vymyslí. Doufám, že představí daleko atraktivnější trasu, která povede přes zajímavější země,“ řekl Burkoň, který přemýšlel také o účasti na konkurenčním podniku Africa Eco Race. „Vyhodnocovali jsme veškeré možnosti, ale nakonec převáželo to, že si chceme odpočinout. A věnovat se tomu, co mě baví a živí, tedy obchodní skupině Barth.“

Macháček: Dakar 2019 bude nejhorší v historii

Původně měl do Africa Eco Race odstartovat také Josef Macháček. Z důvodu, že by byl pětinásobný dakarský vítěz mezi čtyřkolkami jako jediný, se však nakonec odhlásil. „Nechtěl jsem si kazit jméno. Navíc to přece není vůbec žádná výzva, soupeřil bych akorát s velbloudy,“ dodal Macháček, který by za jistých okolností odstartoval také do lednové Dakarské rallye. „Kdyby se jelo v Ekvádoru a v Chile, asi bych se nechal přemluvit. Postavil bych se do kategorie hobby s bugynou.“

Podle Macháčka bude Dakar 2019 patrně nejhorší v historii, a to zejména kvůli nejmenšímu počtu ostrých kilometrů. „Celkově se pojede pět tisíc kilometrů, v rámci závodních tras maximálně tři tisíce. No, co to je? K tomu organizátoři zdražili startovné. Opravdu nehodlám jezdit někde po písečku ve smyčkách kolem dokola,“ odvětil Josef Macháček.

Posádka Boris Vaculík a Martin Plechatý na nadcházející ročník Dakaru ovšem trénovala, dokonce se v dubnu zúčastnila přípravné rallye v Maroku. „Nakonec jsme to kvůli našemu pracovnímu vytížení ve svých firmách vzdali. Rozhodli jsme se soustředit na ročník 2020,“ vysvětloval Vaculík, který v letošním roce odstoupil na Dakaru kvůli havárii v osmé etapě. Nová trasa se bývalému autokrosaři rovněž nelíbí. „Celý závod se odjede na malém území v Peru. V písku bude strašná spousta stop a trasa se bude mnohdy křížit,“ dodal Vaculík.