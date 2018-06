Rallye Sardinie po 2. dnu: Bitva o sekundy

Čeští jezdci pokračují v nastoupeném trendu a ve srovnání s pátkem si své pozice ještě vylepšili. Osmé místo patří Janovi Kopeckému (Škoda Fabia R5), který současně vede kategorii WRC 2. Desátý je Martin Prokop (Ford Fiesta WRC), který se letos poprvé objevil v MS a startuje se starší generací vozu WRC.

Závěrečný den Rallye Sardinie se odehraje severně od centra soutěže Alghera, včetně závěrečné Power Stage, což je zvlášť bodovaná rychlostní zkouška. Celá soutěž měří 1386,38 kilometrů a z toho je 313,46 kilometru rozděleno do dvaceti rychlostních zkoušek. Na prvních šesti místech se vytvořili tři bojující dvojice jezdců, které vzájemně dělí několik sekund. V posledních čtyřech rychlostních zkouškách, které měří dohromady 42 kilometrů lze očekávat napínavé souboje. Závěr soutěže obstará Power Stage (6,96 km), kde získá pět nejlepších jezdců navíc zvláštní bodový příděl.

Riziková karta pro Neuvilla

Vedoucí jezdec soutěže Sebastien Ogier kontroluje sice vedoucí pozici, ale pokud by se podél tratí sobotních rychlostních zkoušek daly postavit tribuny, určitě by fanoušky zvedal ze sedadel jeho souboj s Thierry Neuvillem. Francouz vyhrál druhý den dvě rychlostní zkoušky, ale adrenalin mu zvedla především čtrnáctá erzeta. „Mám na sebe ohromný vztek, protože mi na startu zhasl motor,“ vysvětloval ztrátu 14,6 sekundy na měřeném úseku. Na městské zkoušce (RZ13), která následovala, ztratil další dvě sekundy, ale na čtrnácté erzetě znovu zabral nejrychlejším časem. „Tlačím za každou cenu a vůbec nešetřím gumy,“ svěřoval se po dojezdu měřeného testu.

Video

Jeho největší sok Neuville však také vsadil všechno na jednu kartu a jeho výkon byl obdivuhodný. „Udělal jsem na čtrnácté speciále defekt asi tři kilometry před cílem,“ líčil svoji situaci. Belgičan šel na nejvyšší míru rizika, protože tak vyčerpal zásobu jednoho rezervního kola. Přesto však poslední dvě rychlostní zkoušky druhého dne, které měřily v součtu 58 kilometrů, dokázal vyhrát. Na Ogiera stáhl 2,9 sekundy. „Nebylo co řešit, protože jeho mohl potkat defekt stejně jako mě. Trochu mě zlobil zadek auta, který měl tendenci se přetáčet, ale přesto jsem do toho šlapal, co to šlo. Chceme dovézt dobrý výsledek, pro tým i pro šampionát jednotlivců,“ netajil své odhodlání obrýlený belgický pilot.

Toyota bojuje proti sobě

Za zády boje o vítězství i titul mistra světa, se odehrál souboj finských jezdců továrního týmu Toyota Gazoo Racing, který zatím vyznívá pro zkušenějšího Jari-Mattiho Latvalu. Před Esapekkou Lappim má převahu 5,3 sekund. „Ráno jsem se trochu bál, začal docela pomalu a bylo jasné, že to musím zlepšit. Nejhorší byla první zkouška dne ráno i při druhém průjezdu, protože ve stopě byla spousta velkých kamenů. Je to záhul, přilnavost je velice dobrá. Pořád je nutné dávat si pozor, protože tvrdý podklad je pořád mokrý kluzký,“ líčil Latvala své sobotní dojmy.

Lappi byl v sedmi erzetách druhého dne lepší, jednu zkoušku dokonce vyhrál. „Dokud jedeme, tak je to v pohodě. Na trati bylo hodně vytahaných kamenů, minimálně pěti jsem se musel vyhýbat. Pokud má zhodnotit dnešek, to bylo z mojí strany především opatrné, snažil netlačit, abych neriskoval zbytečný defekt,“ tvrdil Lappi.

Třetí jezdec japonského továrního týmu provozovaného ovšem finským vedením, Estonec Ott Tänak, musel v pátek odstoupit poté, co po tvrdém dopadu po skoku poškodil chlazení svého vozu. Druhý den začínal po penalizaci na osmnáctém místě, ale dokázal se propracovat na desátou příčku, když vyhrál jeden měřený test. Přesto měl problémy, aby dnešek dokončil. „Na poslední erzetě jsem udělal defekt, ani nevím, jak se to stalo. Čtyřikrát nebo pětkrát jsem se potom rozhodoval, zda mám zastavit,“ řekl novinářům Tänak¨a dodal: „Pro zbytek soutěže mám jedinou volbu. Musím jet a doufat, že se dá ještě něco vylepšit.“

Kopecký jel po dvou kolech

Tovární jezdec týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký (Fabia R5) začal sobotu na Sardinii na druhém místě v kategorii WRC 2, ale vývoj soutěže se proměnil v jeho prospěch poté, co zůstal na RZ11 stát Francouz Stéphane Lefebvre (Citroën C3 R5). „Dostal jsem se do zvláštní situace, protože bych raději útočil a vyvíjel tlak na svého soupeře,“ řekl Kopecký v cíli rychlostní zkoušky. V odpolední sekci vyhrál v rámci WRC 2 jeden měřený test, ale v dalším se dostal do prekérní situace. „V jednom místě jsem příliš brzo zatočil a auto se po nárazu na skálu postavilo na dvě kola,“ vylíčil dost nepříjemnou situaci český jezdec pro web wrc.com. Pro závěrečný den má Kopecký luxusní náskok více než tři minuty na nejbližšího soupeře a je blízko třetí letošní výhry ve WRC 2.

Hrdinou druhého dne ve WRC 2 byl jeho týmový kolega z továrního týmu Nor Ole Christian Veiby, který v této klasifikaci vyhrál v sobotu šest ze sedmi testů. Posunul se na třetí příčku ve WRC 2 a jeho manko 28 sekund na druhého Nicolase Camina (Hyundai I20 R5) nemusí být pro neděli nedostižným mankem.

Obdivuhodně si i nadále počíná další český zástupce Martin Prokop (Ford Fiesta WRC), který se vrátil do světového šampionátu po dvanácti měsících. Na své oblíbené Sardinii jede potřinácté, ale s vozem WRC, který patří k předchozí generaci. Ten je motoricky i aerodynamicky minimálně o stupeň níže než mají všichni jeho soupeři. Navíc Prokop jede jako jeden ze dvou ve startovním poli na pneumatikách D-Mack, které nepatří ve srovnání s konkurencí ke špičce. Přesto se český závodník drží na posledním bodovaném (desátém) místě. Jeho náskok na nejbližšího soupeře 48,7 sekund by mohl zkušenému českému závodníkovi v neděli stačit, aby svou pozici udržel.

Průběžné pořadí Rallye Sardinie

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 3:02:16,9; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +3,9; 3. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +48,9; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +54,2; 5. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:01,8; 6. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +2:03,9; 7. Breen, Martin (Irl., Brit./Citroën C3 WRC) +3:13,6; 8. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +10:41,6 (1. V hodnocení WRC 2); 9. Tänak, Jarveoja (Est./Toyxota Yaris WRC) +12:27,4; 10. Prokop, Tománek (ČR/Ford Fiesta WRC) +13:02,1; … 12. Veiby, Skjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +8:25,0; 13. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +14:36,4; 14. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +16:29,8; 19. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +23:29,1.

Zbývající program Rallye Sardinie

– 8.45 RZ17 (14,06 km); 9.38 RZ18 (6,96 km); 11.12 RZ19 (14,06 km); 12.18 RZ20 (6,96 km).