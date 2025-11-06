Víte, k čemu Toyota využívala značku Scion? Nyní ji obnovuje se stejným účelem
Toyota oživuje svou výzkumnou laboratoř s názvem Scion konceptem outdoorové buggy s ambicí závodit. Kdo čekal čistý elektromobil, bude příjemně překvapen.
V roce 2016 oznámila Toyota ukončení činnosti značky Scion. Sloužila jí jako vývojová a experimentální laboratoř, která pomáhala ověřovat, zda nové strategie budou fungovat v praxi. Mladou klientelu oslovila modely se širokými možnostmi personalizace, ale jakmile Toyota začala nabízet dynamičtěji laděné vozy (zejména kupé) pod vlastní značkou, začal Scion ztrácet smysl. Nyní se zdá, že Toyota našla pro Scion nové uplatnění.
Naznačuje to prototyp terénní buginy Scion 01 Concept. Navrhl jej severoamerický designový tým CALTY a sestrojil tým Toyota Motorsports Garage, který „povolil uzdu“ fantazii a využil technické know-how ke stvoření nástroje pro outdoorovou zábavu.
Vůz byl od počátku navržen pro univerzální zábavu v terénu: zvládá rychlé přejezdy na nezpevněných cestách i náročné stezky s technickými pasážemi. Rozvor i rozchod byly zvoleny tak, aby umožnily projet i úzké lesní a kamenité trasy. Nechybí tichý režim „Silent Mode“ pro jízdu na elektřinu; nejde však o čistý elektromobil.
Scion 01 využívá hybridní ústrojí o výkonu zhruba 224 kW z rodiny i-FORCE MAX, které Toyota používá ve svých pick-upech a SUV. Rám včetně ochranné klece odpovídá předpisům SCORE a FIA, takže má otevřené dveře do soutěžního prostředí. Tomu odpovídá i sada tlumičů, odolnost komponentů hnacího ústrojí, zavěšení a brzdy.
Smyslem konceptu je ukázat potenciál elektrifikace v dalším druhu motorsportu a zkoumat nová technická řešení pro zvýšení efektivity a výkonu soustavy. Vzhledem k oblibě bugin a snadno dostupnému vyžití v terénu by sériová výroba dávala smysl, o té se však Toyota zatím nezmiňuje.
