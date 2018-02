Švédská rallye po RZ8: Trio Hyundai vládne  

Ve druhém podniku letošního mistrovství světa v automobilových soutěžích se naopak vůbec nedaří obhájci titulu Francouzi Sebastienu Ogierovi (Ford), který je až na dvanácté pozici.

Severská soutěž je jediná v šampionátu 2018, co se jede v celé své délce rychlostní zkoušek na sněhu. Jeho štědré příděly, na které se všichni špičkoví jezdci těšili, výrazně ovlivnily průběh úvodní části soutěže.

Napraví propadák z Monte?

V čele soutěže je aktuálně loňský vicemistr světa Thierry Neuville, který sice vyhrál jenom jednu rychlostní zkoušku, ale právě po třetí erzetě se dostal do čela Švédské rallye. „Nejvíce bojuji s těmi za sebou o vítězství. Je to samozřejmě dost náročné, protože právě soupeřům dělám rychlejší stopu. Snažím se jet rychle, ale také neriskovat,“ řekl v cíli páteční etapy Neuville.

Posádky Hyundaie jsou na dobré cestě napravit propadák na Rallye Monte Carlu, vinou kterého jsou zatím až na čtvrtém místě v hodnocení týmů. „Jedeme v tempu a bez chyb. Vypadá to, že pojedeme o vítězství,“ prohlásil druhý Mikkelsen, který ztrácí pět sekund na Neuvilla. Třetí Paddon zaostává o dvanáct sekund a k úvodnímu dni soutěže poznamenal: „Pomáhá nám startovní pozice. Ve Švédsku je to pro mě vždycky stejné. Trápím se v pátečních prvních průjezdech erzet a pak mně to jde ve druhých. Uvidíme zítra.“

Šampion se vztekal

Tovární jednička Fordu Sebastien Ogier se vydával jako lídr mistrovství světa na trať jako první. V úvodní superspeciální erzetě na dostihovém závodišti v Karlstadu dojel devátý a v první páteční RZ desátý. „Nejdříve mi zhasl motor na startu a na trati speciály bylo ještě více nového sněhu než na té předchozí,“ stěžoval si francouzský jezdec.

V servisu po čtvrté zkoušce měnili mechanici v jeho voze převodovku, ale ani to nepomohlo. „Dnes s tím prostě nešlo nic dělat. Je to všechno jako blbý vtip. Zkoušel jsem, co šlo, ale bylo z toho akorát pár krizovek. Je to stejný příběh každý rok,“ nadával Ogier. Po osmi rychlostních zkouškách je na dvanáctém místě se ztrátou téměř tří minut. Vzhledem k této situaci by měl být v sobotu znovu mezi prvními jezdci na trati. Na výrazné stahování ztráty to tak nevypadá.

Toyoty zatím tápou

Mimo hru o přední příčky je zatím také trojice na továrních vozech Toyota Yaris WRC v následujícím pořadí: 7. Lappi (Finsko), 8. Latvala (Finsko), 9. Tänak (Estonsko). „Nevypadá to na začátek dobře, úplně jsem nevěřil autu v místech, kde bylo hodně sněhu. Nepamatuji se, že by jízda ve stopě byla někdy tak těžká. Je hrozně úzká a okolo je vážně hodně sněhu,“ prohlásil Latvala.

Jeho týmový kolega Tänak sice vedl po dvou zkouškách, ale momentálně je devátý a ztrácí na první pozici půldruhé minuty. „Nepamatuji si podobný den. Nezbývá, než se s tím smířit. Auto je dobré, ale startovní pozice bývá zkrátka klíčová. Chci se omluvit pořadatelům za svou kritiku. Jsme sportovci, chceme vyhrát a musíme se zkrátka vyrovnat s podmínkami, které panují,“ shrnul Estonec své dojmy.

Ostberg nic nechápal

Norský pilot Mads Ostberg se objevil na soutěži mistrovství světa poprvé od poloviny loňského září, kdy jel ve Velké Británii s fordem. Nyní doplnil tovární sestavu Citroënu a je pátý za Irem Craigem Breen, týmovým kolegou. Od stupňů vítězů ho zatím dělí pouhá sekunda. Na „bedně“, jak se lidově říká, už nebyl v šampionátu téměř dva roky, naposledy v břenu 2016 v Mexiku. Jeho postřeh vypovídá o podmínkách, které v pátek panovaly na Švédské rallye. „V každém odbočení vedly stopy ven. Vůbec nechápu, že všichni dojeli do cíle. Vzhledem k tomu, že jsem v pátek půl dne jenom testoval, tak můžu být zatím spokojený,“ tvrdil Ostberg.

Zdatně si vede zatím také Švéd Johan Krisstofferson, který jede s privátní Škodou Fabia R5. Úřadující mistr světa v rallyekrosu je po osmi rychlostních zkouškách na celkově dvacátém místě a v hodnocení kategorie vozů R2 dokonce sedmý.

1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 1:16:13,1; 2. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) +4,9; 3. Paddon, Marshall (Aus./Hyundai i20 Coupe WRC) +12,1; 4. Breen, Scott ‚(Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +12,6; 5. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +13,2; 6. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +29,6; 7. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +38,5; 8. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:06,2; 9. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +1:29,0; 10. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +1:43,6; 11. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +2:41,3; 12. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +2:48,8; … 14. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +4:12,4; 15. Veiby, Sjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +4:15,6; 18. H. Solberg, Menkerud (Nor./Ford Fiesrta RS WRC) +4:46,6; 20. Kristoffersson, Barth (Švéd./Škoda Fabia R5) +4:58,9.

Zbývající program Švédské rallye:

– 7.54 RZ9 (19,88 km); 9.12 RZ10 (23,40 km); 10.08 RZ11 (14,21 km); 12.44 RZ12 (19,88 km); 14.12 RZ13 (23,40 km); 15.08 RZ14 (14,21 km); 17.45 RZ15 (1,90 km); 19.26 RZ16 (3,43 km).

– 7.50 RZ17 (21,19 km); 9.51 RZ18 (21,19 km); 12.18 RZ19 (9,56 km).