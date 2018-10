Před Britskou rallye: Uvidíme trojboj o titul?

Na druhého Otta Tänaka (Toyota Yaris WRC) z Estonska má náskok jen 13 bodů. Ve hře o titul je stále i třetí Francouz Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), šampion z předešlých pěti let ztrácí na Neuvilla 23 bodů.

Třicetiletý obrýlený Neuville obsadil na britských ostrovech před dvěma roky třetí místo a loni skončil druhý. „Bylo by hezké v tom pokračovat,“ uvedl Neuville. „Po zklamání v Turecku je boj v šampionátu stále otevřený,“ podotkl pilot továrního týmu Hyundai. V předešlém díle šampionátu v Turecku obsadil po technických problémech (tlumič a zavěšení levého předního kola) až 16. místo a do pořadí MS si připsal jen pět bodů za triumf v závěrečné Power Stage.

Video

Velkou formu z posledních rallye se bude snažit potvrdit Tänak, jenž vyhrál tři světové soutěže za sebou a posunul se na druhé místo v seriálu. „Teď je všechno možné a já mám dobrý pocit z toho, co můžeme v Británii předvést,“ uvedl Tänak, který si pochvaloval nedávné testování ve Walesu. V shakedownu (měřený trénink) ve čtvrtek dopoledne vyjel v pravé zatáčce do lesa, ale jeho vůz by neměl být vážněji poškozen.

Na obhajobu titulu stále myslí Ogier, který velšskou soutěž v minulosti již čtyřikrát vyhrál. Loni sice dojel třetí, ale v cíli slavil pátý titul i triumf Fordu v Poháru konstruktérů. „Letošní boj o titul ještě neskončil. Všichni si mohou být jisti, že uděláme vše pro co nejlepší výsledek, abychom udrželi naše šance naživu. Ve zbývajících rallye se toho může hodně stát,“ řekl francouzský pilot.

Ogier testoval a podepsal

Obhájce titulu Ogier se v období mezi Tureckou a nadcházející Britskou rallye postaral o největší rozruch v automobilových soutěžích. Pětinásobný mistr světa dodržel své slovo o tom, že chce mít do konce září jasno o své budoucnosti. Slovo dodržel, ale radost z toho v jeho současném týmu Ford rozhodně nemají. Čtyřiatřicetiletý Francouz totiž podepsal kontrakt s továrním týmem Citroën.

„V minulých letech působil Citroen dojmem, že dělá věci napůl. Jsou to sice jen slova a chtělo to z mé strany hodně důvěry, protože nelze garantovat, že vše bude tak, jak bych chtěl. Cítím, že stojíme na začátku skvělého dobrodružství. Když jsem auto na některých soutěžích viděl na předních příčkách, udělal jsem si obrázek o jeho potenciálu. Když mi bylo dovoleno, vyzkoušet si auto,“ utvrdil mě tento test v tom, kde chci podepsat svůj zřejmě poslední kontrakt kariéry,“ uvedl Ogier.

Co bude s Fordem

Společnost M-Sport, která připravuje vozy značky Ford pro automobilové soutěže, se dostane po odchodu Ogiera do nelehké situace. Britové nejsou na rozdíl od soupeřů (Hyundai, Citroën, Toyota) továrním týmem, ale pouze soukromou firmou, která využívá menší technickou podporu (nikoliv ovšem finanční zázemí) od automobilky Ford. Na svoji činnost si musí zajistit prostředky sama.

Za posledních dvanáct měsíců však Ford (M-Sport) přišel o dva špičkové jezdce. Loni odešel Ott Tänak k Toyotě, letos jde zjevně za lepšími podmínkami Sebastien Ogier. „Oba (Ogier i spolujezdec Ingrassia) jsou součástí týmu. Jakmile odejdou, zanechají zde stejnou stopu jako v předchozích letech Colin (McRae), Carlos (Sainz) nebo Marcus (Grönholm). Budou nám chybět a to hodně. Společně s technickým zázemím od Fordu jsme mysleli, že je dokážeme udržet, ale bohužel to nestačilo. Nepřestanu být ovšem nikdy pyšný na naše společné tituly v roce 2017,“ uvedl Malcolm Wilson.

Smlouvu na příští rok má zatím u Fordu jen Teemu Suninen. Rád by zůstal Elffyn Evans, který mimochodem loni v Británii slavil první výhru v kariéře v mistrovství světa s vozem WRC. Brit však nemá finančně krytá záda. Ze špičkových jezdců je aktuálně volný další ostrovní jezdec Kris Meeke, ale ten po květnovém vyhazovu od Citroënu vyjednává s Toyotou. Od japonského týmu by měl totiž odejít Esapekka Lappi, aby dělal týmového parťáka Ogierovi u Citroënu.

Toyota chce pokračovat ve výhrách

Toyota Gazoo Racing World Rally Team chce pokračovat tak, aby navázala na tři po sobě jdoucí vítězství ve Finsku, Německu a Turecku. Jari-Matti Latvala, Ott Tänak a Esapekka Lappi se budou snažit udržet nově získanou pozici na vrcholu šampionátu výrobců, přičemž Tänak navíc chce posílit svoji šanci na individuální titul mistra světa.

„Během testu před soutěží panovaly deštivé podmínky. Bylo to poprvé od začátku našeho projektu, co jsme testovali v tak nepříjemných podmínkách. Můžeme si být ovšem jistí, že jsme připraveni na podmínky, které nás tady mohou čekat. Ve Walesu se jedná o obtížnou rallye se spoustou náročných míst, zejména v lese. Podmínky se tady navíc mohou dramaticky změnit, třeba když přijde mlha. Všichni v našem týmu vydávají skutečně maximální úsilí, abychom využili situace a zabojovali o titul v hodnocení týmů a pomohli Ottovi (Tänak) v boji o prvenství mezi jezdci. Jsem si jist, že Rallye GB bude skvělou bitvou.“

„Britská rallye představuje jednu z událostí, které jsem si vždycky užíval. Vždyť tady jsem před šestnácti lety startoval ve své první soutěži v mistrovství světa a letos to tady bude můj sedmnáctý start. Potěšilo mě, že jsme měli při testu hodně deště a bláta, protože něco takového je tady ve Walesu běžné. Auto je připraveno, podařilo se nám zlepšit trakci, což byla naše loňská slabina. Už se těším, až odstartujeme.“

„Za ideálních podmínek bych chtěl mít sucho, ale všichni víme, že pokud jde o počasí ve Walesu, nemůžeme si být ničím jistí. Za složitých podmínek při testování se nám podařilo udělat hodně práce, abychom se pokusili rozvíjet a vylepšit výkon. V šampionátu je nyní všechno možné a mám dobrý pocit z toho, co můžeme dělat v Británii.“

„Minulý rok nebyl náš výsledek nijak skvělý a auto nedělalo zdaleka to, co jsme od něj očekávali. Při posledním testu jsem měl na rozdíl od kolegů sucho, takže bych totéž uvítal i v průběhu soutěže. Počasí tady ve Walesu bývá nepředvídatelné, takže uvidíme, co nás potká. Potřebujeme body pro další lepší vývoj v šampionátu.“

Tidemand bude bojovat s Rovanperou

Úřadující mistři světa v kategorii WRC 2 Pontus Tidemand a Jonas Andersson z týmu Škoda Motorsport mají za cíl zopakovat na Britské rallye loňské vítězství. Zatímco vedoucí muž kategorie WRC 2 Jan Kopecký vyhrál zatím poslední Tureckou rallye, Pontus Tidemand ze Švédska z ní musel odstoupit. Tím umožnil týmovému kolegovi významně zvýšit náskok v celkovém pořadí. Juniorský jezdec týmu Škoda Kalle Rovanperä a spolujezdec Jonne Halttunen (oba Finsko) pojedou ve Walesu již podruhé a budou chtít dosáhnout na příčky nejvyšší.

Na minulé Turecké rallye se proti sobě v sezóně 2018 v kategorii WRC 2 poprvé postavil úřadující mistr světa Pontus Tidemand a mistr České republiky Jan Kopecký. Zatímco Kopecký zde zaznamenal své páté letošní vítězství, Tidemand musel odstoupit. I tak ale tým Škoda Motorsport s předstihem vybojoval čtvrtý týmový titul mistra světa kategorie WRC 2 v řadě (podléhá oficiálnímu potvrzení ze strany FIA).

Již na začátku sezóny šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek oznámil, že oba tovární jezdci letos pojedou stejný počet soutěží v kategorii WRC 2. Podle tohoto klíče Tidemand pojede ve Walesu svoji letošní šestou soutěž, zatímco číslem šest bude pro Kopeckého Španělská rallye za tři týdny. Pontus Tidemand se tedy bude velmi snažit na Britské rallye zopakovat své loňské vítězství. Ve velšských lesích byl v sezóně 2017 neporazitelný. Hustá mlha a déšť nemohly pravděpodobného mistra světa zastavit před tím, aby v kategorii WRC 2 zajížděl nejrychlejší časy.

Jedním z největších Tidemandových soupeřů bude na Wales Rally GB, jak zní oficiální název soutěže, juniorský pilot Kalle Rovanperä. Tři dny před startem Britské rallye mladý Fin oslavil své osmnácté narozeniny. I když měl finský řidičský průkaz vydaný na zvláštní povolení již rok, během posledních dvanácti měsíců mohl závodit jen v několika zemích. I tak stačil zazářit souhrnem několika nejrychlejších časů například ve Finsku, kdy následně po nehodě skončil na čtvrtém místě. Také na Německé rallye ukázal svoji rychlost, když v kategorii WRC 2 skončil druhý. Nadcházející soutěž ve Walesu bude prvním podnikem mistrovství světa, v němž pojede mladý Fin podruhé. A zatímco teenageři jeho věku si obvykle užívají své první jízdy se zcela novým řidičským průkazem, Kalle Rovanperä bude v kategorii WRC 2 jedním z hlavních favoritů rallye.

Kudy vede ostrovní cesta?

Britská rallye ve Walesu startuje ve čtvrtek (4. října) ve 20 hodin středoevropského času (ve Velké Británii je o hodinu méně) dlouhou rychlostní zkouškou (1,7 km) na dostihové dráze Tir Prince. V pátek (5. října) čeká na posádky osm měřených testů s celkovou vzdáleností 110,76 km. Nejnáročnějším a nejdelším dnem rallye bude sobota (6. října) s devíti měřenými úseky a 150,24 kilometry. Závěrečná nedělní etapa (7. října) měří s pěti erzetami 55,64 kilometrů. Soutěž měří celkem 1401,35 kilometrů, z toho je 318,34 kilometrů vypsáno do celkem 23 rychlostních zkoušek.

Power Stage, na které získává prvních posádek bonusové body, se tradičně jezdí jako poslední. Tentokrát museli organizátoři udělat výjimku. Závěrečný měřený test se totiž odehraje na asfaltu a Mezinárodní automobilová federace (FIA) nesouhlasila, aby se na šotolinové rallye udělovaly body navíc na asfaltu. Power Stage tak proběhne na RZ20, což bude první průjezd tímto testem. Posádky, které budou bodovat, však musí dokončit rallye. Jestliže nedojedou do cíle, posune se v hodnocení Power Stage následující v pořadí. Extra body tak budou jasné až po projetí cílem soutěže.

Vítězové vystoupí na stupně vítězů v obci Llandudno přibližně v 16 hodin (o hodinu méně místního času). Podle předpovědi počasí by se měla na ostrovech teplota vzduchu pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Na pátek a sobotu jsou hlášeny dešťové přeháňky. V neděli by již pršet nemělo.

Věděli jste, že…

v roce 1932 startovalo v první „Royal Automobile Club Rally“ překvapivých 132 posádek?

v roce 1960 se rychlostní zkoušky RAC Rally, jak se tehdejší soutěž jmenovala, jely ve welšských lesích, v Lake District a ve známém Kielder Forest?

v roce 1990 se zde poprvé jely předsoutěžní inspekce trati a bylo možné si dělat zápisky? Před rokem 1990 se rychlostní zkoušky jely pouze na základě přibližných informací a spolujezdci se nespoléhali na nic víc než na detailní mapy.

dříve byla RAC Rally náročnou maratonskou soutěží? Například v roce 1983 měla celkem 3046 kilometrů s 58 měřenými rychlostními zkouškami s délkou 844 km. Měřené úseky tehdy zajel vítěz Stig Blomqvist (Audi Quattro) za 8 hodin, 50 minut a 28 sekund. Posádka Ladislav Křeček a Bořivoj Motl vyhrála třídu A5 s továrně nasazeným vozem Škoda 120 LS, když skončila na 25. místě.

Do roku 2000 se Britská rallye jako součást mistrovství světa jela v Anglii, Skotsku a Walesu, než se finálně přestěhovala do Walesu?

Do soutěže vrátí všechny asfaltové zkoušky „Great Orme Llandudno“? Jsou tvořené zatáčkovitými pasážemi a končí na promenádě v obci Llandudno nedaleko od stupňů vítězů.

Program Britské rallye

– 20.00 RZ1 (1,70 km).

– 8.56 RZ2 (7,67 km), 9.32 RZ3 (29,13 km), 10.47 RZ4 (16,95 km), 11.40 RZ5 (1,63 km), 11.47 RZ6 (1,63 km), 15.37 RZ7 (7,67 km), 16.13 RZ8 (29,13 km), 17.28 RZ9 (16,95 km).

– 9.35 RZ10 (20,28 km), 10.15 RZ11 (19,95 km), 11.28 RZ12 (19,48 km), 12.02 RZ13 (11,26 km), 13.08 RZ14 (8,30 km), 15.52 RZ15 (20,28 km), 16.32 RZ16 (19,95 km), 17.45 RZ17 (19,48 km), 18.19 RZ18 (11,26 km).

– 8.22 RZ19 (10,06 km), 9.08 RZ20 (14,76 km) – Power Stage, 10.16 RZ21 (8,03 km), 11.29 RZ22 (14,76 km), 13.18 RZ23 (8,03 km).

Časy jsou uvedené ve středoevropském formátu. Ve Velké Británii je o hodinu méně.

Průběžné pořadí (po 10 z 13 rallye):

1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 177 bodů; 2. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 164; 3. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 154; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 88; 5. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 75; 6. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 75; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 60; 8. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 54; 9. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 53; 10. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 49; 11. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 48; 12. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 47; 13. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 14. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 17; 15. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 16. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 11; 17. H. Solberg (Nor./Škoda Fabia R5) 8; 18. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 19. Griebel (Něm./Citroën DS3 WRC) 4; 20. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 21. Tempestini (Rum./Citroën C3 R5) 2; 22. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 23. Ingram (Brit./Škoda Fabia R5) 2; 24. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 25. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 26. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1; 27. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 1.

1. Toyota Gazoo Racing WRT 284; 2. Hyundai Shell Mobis WRT 279; 3. M-Sport Ford WRT 244; 3. 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 169.

Tänak 60; Ogier 57; Neuville 35, Mikkelsen 11; Sordó 9, Ostberg 4, Meeke 3; Loeb 3, Paddon 2, Breen 2.

Tänak 52; Neuville 34, Ogier 29, Lappi 13; Latvala 12, Sordó 9, Mikkelsen 9, Meeke 7, Loeb 6, Breen 6, Evans 4, Ostberg 4, Paddon 3, Suninen 3.