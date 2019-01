Range Rover P400e – Tak trochu do počtu

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Současná čtvrtá generace modelu Range Rover vzniká od roku 2012 a počátkem minulého roku se dočkala omlazovací procedury. Součástí novinek byl i příjezd plug-in hybridní varianty a možná si vzpomínáte, že jsme tohle auto už měli možnost řídit. Konkrétně během loňského dubna v Anglii, kde jsme vedle elektrifikované novinky vyzkoušeli i ostrý Range Rover Sport SVR. Ten už nám v rámci redakčního testu společnost dělal, nyní přišla řada právě na plug-in hybrid.

Nestárnoucí klasika

Aktuální Range Rover je tu sice přes šest let, přesto stále vypadá reprezentativně. Není tedy divu, že omlazovací procedura přinesla jen drobné kosmetické úpravy. Majestátní rozměry a nezaměnitelná image autu naštěstí zůstávají. Není se co divit, vždyť na délku má vůz rovných pět metrů a šíře leze lehce přes dva metry. Testovaný exemplář ve výbavě Vogue je standardně posazen na dvacetipalcových kolech. Pokud byste chtěli ještě o trochu více stylu, můžete si připlatit za o palec větší obutí.

To změn v interiéru proběhlo podstatně více. Range Rover dostal uvnitř dotykové ovládání z modelu Velar, na středovém panelu tedy najdeme dvě desetipalcové obrazovky, kterými se ovládají veškeré funkce systému. Řešení podobné moderním vozům Audi se liší v tom, že kombinuje dotykovou plochu s otočnými ovladači, takže při řízení je nastavování teploty o něco snazší.

Samozřejmostí Range Roveru jsou luxusní a na dotek velmi příjemné měkké materiály, které najdeme po celé kabině včetně výplní dveří a palubovky. Světlému provedení sekunduje dřevěný dekor a nutno říct, že jde o opravdu krásnou kombinaci.

Autu na takové úrovni samozřejmě nechybí ani pohodlné sezení. Přední sedačky jsou nastavitelné ve 24 směrech a kromě vyhřívání a odvětrávání můžete dostat i vyhřívané loketní opěrky či nespočet masážních funkcí. Stejné funkce najdeme také vzadu, přičemž tyto sedačky jdou pro maximalizaci pohodlí sklopit až o 40 stupňů.

Místa je v obou řadách požehnaně nejen pro mě s výškou 176 centimetrů, ale i pro čahouny atakující dva metry. Luxusní rezerva vám zůstává nejen nad hlavou, ale i před koleny. A vzhledem k bohaté šíři vozu a interiéru se nemusíte bát ani v momentě, kdy si vedle sebe ve druhé řadě sednou tři dospělí. Jestli bych měl k místu najít nějakou výtku, pak snad jen k prostoru pro nohy vpředu, kde bych si dokázal představit více místa pro kolena. Na druhou stranu si jej opřete o příjemný měkčený materiál, takže vám to nebude tolik vadit.

Ach ta elektronika…

Už jsem to nakousnul, když jsme s ostatními členy redakce vybírali největší potěšení a zklamání loňského roku. Tady jsem si u testovaného Range Roveru postěžoval na poněkud zmatečnou elektroniku. Celý týden jsem totiž bojoval se zavazadelníkem, který byl podle palubního počítače otevřený. Několikrát jsem jej zkusil otevřít a zavřít, ale hláška nikdy nezmizela, naopak víko častokrát zůstalo na půl cesty a bylo potřeba celý proces opakovat. To by samo o sobě až tak nevadilo, jenže s „otevřeným“ kufrem nešlo auto zamknout. Po několika dnech hláška zmizela, aby se vzápětí po dalším otevření víka objevila.

+

Jestliže problémy s elektronikou jdou na vrub konkrétnímu testovanému exempláři, z infotainmentu bychom byli rozčarovaní v jakémkoliv voze. Běhá sice svižně a bez zbytečných prodlev, jeho prostředí mi však přišlo poněkud zmatečné. To je asi hlavně o zvyku, řeknete si. Určitě souhlasím. Co ale o zvyku není, to je zvláštní chování systému, když jsem se pokusil spárovat svůj chytrý telefon. Několikrát se mi stalo, že pokusem o připojení se změnil jazyk prostředí infotainmentu. Snad to byla též chyba tohoto konkrétního kousku.

Vraťme se ještě k zavazadelníku. Víko je rozdělené na dvě části, přičemž obě jsou ovládané elektronicky. Lidem menšího vzrůstu se tak přes otevřenou spodní část bude hůře dostávat k věcem umístěným hned za zadními sedadly. Již v základu pojme kufr 639 litrů a vhod přijdou jeho pravidelné tvary či oka pro uchycení přepravovaných předmětů. A když na to přijde, sklopením druhé lavice získáte rovnou ložnou plochu a klidně můžete vyrazit stěhovat.

Již v základu je Range Rover po strop vybaveným autem, takže se připlácí už jen za opravdové rozmazlování. V našem případě je to hlavně panoramatické střešní okno za 62.870 Kč. Za vyšší cenovkou stojí fakt, že okno je vybaveno sluneční clonou, jíž lze ovládat gesty rukou, obdobně jako infotainment u BMW. Další položkou na příplatkovém seznamu je ještě head-up displej (+36.182 Kč) či paket Drive Pro Pack (+67.390 Kč) s celou řadou bezpečnostních a asistenčních systémů.