Nový Renault Clio dostane tříválec 1.0 TCe. Nová jednotka bude mít nepřímé vstřikování

Renault se již čile připravuje na debut nové, již páté generace Renaultu Clio. Ta se podle uniklého snímku zmenšeného modelu z designérského hlediska tolik nezmění, zato nás čekají zajímavější změny v útrobách. Technickým základem sice bude architektura z předchůdce (byť upravená), pod kapotou ale bude pracovat zcela nový motor.

Jak informuje server Rnews.cz, zpravidla skvěle informovaný o dění v Renaultu, součástí nabídky pro Clio V bude zcela nový zážehový agregát s obchodním označením 1.0 TCe . Nahradí dosavadní tříválec 0.9 TCe, který jízdně nikdy moc nenadchnul, byť z hlediska spolehlivosti na tom není vůbec špatně, ba naopak.

Jak už jsme vás informovali dříve, nový tříválcový motor nevznikne zvětšením objemu stávajícího 0.9 TCe, ale úpravou čtyřválce 1.3 TCe, představeného již ve větších modelech Renaultu. Nová třináctistovka by se ostatně měla podívat i do nabídky Clia.

Nepůjde však „jen“ o 1.3 TCe s jedním chybějícím válcem, Renault toho na novém tříválci upraví více. Zásadní zprávou je podle informací Rnews.cz ta, že litr bude dostupný ve dvou variantách. Jedna si nadále uchová nepřímé vstřikování (jako 0.9 TCe), což by mělo být vhodné řešení pro auta využívaná primárně ve městě.

Taková varianta, s interním označením H4D, bude v Cliu údajně naladěna na výkon 73 kW a točivý moment 160 N.m. Druhá verze, s interním označením H5D, už dostane přímé vstřikování. Bude silnější a nabídne 86 kW a 180 N.m.

Renault tak nadále ustupuje od kdysi propagovaného downsizingu, litrový agregát je dalším důkazem o zvětšování motorů v jeho nabídce. Čtyřválec 1.2 TCe byl nahrazen třináctistovkou, turbodiesel 1.6 dCi zase sedmnáctistovkou

A jaké další motory v nabídce nového Clia najdeme? Novinka by si nadále měla uchovat i turbodiesel, a to v podobě inovovaného čtyřválce 1.5 Blue dCi. K dispozici pak bude též hybridní varianta, využívající techniku vyvinutou aliančním partnerem, Nissanem. Konkrétně se hovoří o mildhybridu s 1.5 Blue dCi a 48V palubní sítí, který by měl dorazit v roce 2020. Čistě elektrická varianta naopak nedorazí, od toho má Renault obdobně velké Zoe, se svébytným designem.