Rimac láká do Ženevy na premiéru elektrického hypersportu

Chorvatská společnost Rimac Automobili prozatím svou novinku, o níž se první zmínky objevily na podzim loňského roku, poodhalila pouze v krátkém videu, jehož prostřednictvím i potvrdila, že termín odhalení tohoto vozu je naplánován na 6. března letošního roku v rámci autosalonu v Ženevě.

Nový model značky Rimac svým designem do jisté míry naváže na její první model Concept One, který byl představen na IAA 2011 a ohromil tehdy svým vzhledem i technikou a uváděnými jízdními výkony. Následně se tento extrémně výkonný elektromobil v tichosti vytratil ze scény a mohlo se zdát, že celý projekt skončil neúspěchem.

Začátkem roku 2016 se však Rimac Concept One vrátil na scénu s decentně přepracovaným designem i technikou. Kupé se čtyřmi nezávislými elektromotory na sebe nejdříve upoutalo pozornost svými jízdními výkony v čele se schopností akcelerovat z 0 na 100 km/h za 2,6 s a v roce 2017 pak nehodou, kdy za jeho volantem seděl Richard Hammond

Rimac Concept One se díky všemu výše uvedenému dostal do povědomí veřejnosti a své značce velmi dobře posloužil. Nyní se má ovšem její první model stáhnout ze scény a uvolnit místo svému nástupci. Ten je prozatím zmiňován jako Concept Two a svého předchůdce má překonávat prakticky ve všech ohledech.

Podle dobře informovaného zdroje britského magazínumá nový model značky nabídnout výkon přes 883 kW (1200 k) a pro výrazné navýšení dojezdu má disponovat bateriemi s kapacitou 120 kWh. Vedle svého vzhledu a výkonů má pak Concept Two zaujmou i schopností plně autonomního řízení bez zásahu řidiče.

Novinka značky Rimac pak má na rozdíl od svého předchůdce, jenž byl včetně ostřejších verzí S vyroben v celkem deseti exemplářích, vzniknout v sérii minimálně 100 vozů, z nichž prvních 20 má být zákazníkům dodáno v prvním roce výroby. Během let 2019 a 2020 mají na kupé, které se představí letos v Ženevě, navázat dvě odvozené verze v podobě čistě okruhového provedení a roadsteru se skládací střechou.

Video