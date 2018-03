Rozhovor s Jozefem Kabaněm: Dejte mi tři čtyři roky, aby se moje práce u BMW projevila

Zatím na tom pracuji, přece jen je to velká změna.

V případě designérů mají přestupy zažitý scénář. Trvá tak tři čtyři roky, než se začne vliv nového přístupu a šéfdesignéra projevovat v plné šíři. Samozřejmě už dřív budu do některých prací promlouvat, ale budou to zpočátku jen drobnosti.

Zatím jsem to nestihl, ale je vidět, že mě docela znáte. Přišel jsem do nové kultury, do velmi úspěšné značky, a na první kroky je skutečně ještě čas. Musím poznat kolegy a oni musejí poznat mě. Dosud jsem se přesouval čtyřikrát, ale pokaždé v jednom koncernu a neustále narážel na známé tváře. Přechod do úplně jiné firmy je zcela odlišný příběh. Podstata práce je stejná, ale řada interních postupů a procesů se dost liší. Už jen skutečnost, že dřív jsem jezdil prezentovat naši práci jednou za čas z Mladé Boleslavi do Wolfsburku, ale teď mám šéfa v domě. Obě tyto konstelace mají svá pro i proti.

Když činíte tak zásadní rozhodnutí, jestli změnit koncern či značku, už tehdy je dobré mít na věc nějaký názor. Takže ano, určitou vizi mám od začátku a postupně ji dál formuji, jak poznávám lidi a prostředí kolem sebe. Zatím však neumím odhadnout, jestli se bude vzhled BMW měnit pozvolna, nebo přistoupíme k razantnějšímu kroku.

Pokud člověk chce vytvářet věci, které jsou nestandardní a lidi překvapí, musí být schopný překvapovat i sám sebe a žít takový život. Zatím nemohu nic prozrazovat, ale myslím, že se máte na co těšit. I já se těším.

Mám rád umění a design všeobecně, takže tyto skutečnosti postupně vyplynuly. Nebylo to nic plánovaného. Nicméně je pravda, že dnes jsem měl třeba jednání o oblečení pro zaměstnance. Takže řekněme, že chci, aby se – pokud to bude možné – estetika BMW nedělila na auta a zbytek. Když dostanu prostor být pro značku prospěšný komplexně, rád se toho chopím. Nějaké signály už jsem vyslal a odezva se začíná pomalu vracet. V první řadě se ovšem soustředím na design aut. To, co jsem dostal v první řadě na starosti, má samo o sobě dost široký záběr.

Jde zhruba o dvojnásobnou skupinu, takže přes dvě stě lidí. Špičkový tým, který se pokusím nadechnout pro své myšlenky. V tuto chvíli žádné personální změny neplánuji, ale samozřejmě čas ukáže.

Mám BMW 540i sedan v paketu M. Je to fantastické auto. Šel bych do M5, ale to ještě nebylo tou dobou k dispozici. Hned první týden jsem o obrubník odtrhl přední nárazník, protože jsem byl dlouho zvyklý na vyšší kodiaq. Jak říkám, teprve si v Mnichově zvykám.