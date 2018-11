Rychlé kolo s Alfou Romeo Giulia QV: Strašně, ale strašně rychlé kolo!

Když mi Edík nahlásil čas 01:53,66, až jsem mu nechtěl věřit. OK, 375 kW a zrychlení na stovku za 3,9 sekundy, ale taky necelých sedmnáct metráků hmotnosti a brzdy konkrétního testovaného kousku lehce za zenitem. Jak vidno z videa kompletního rychlého kolečka, Edík možná opravdu zmáčkl stopky o něco dřív, kolem 1:54 to však každopádně bylo. Docela velkou chybku jsem navíc udělal hned na výjezdu z první šikany a v některých pasážích jsem šel na brzdy zbytečně brzo – holt respekt z dosahovaných a velmi vysokých rychlostí, ale i tak je to na sériový sedan se standardním pneu moc pěkný čas.

A nejde jen o něj, vlastně bych řekl, že o čas jde až v druhé řadě. V té první jsem se s alfičkou neskutečně bavil. Popravdě, na okruhu a se sériovým autem jednoznačně nejvíc. Třeba to z videa pochopíte.