Fiat Brazilcům ukazuje sladký život po italsku. Inspiroval se tamní přírodou i pandou
Fiat si na autosalon v brazilském São Paulu přivezl studii Dolce Camper – rodinné SUV s rozkládacím stanem na střeše, navržené pro víkendová dobrodružství. Spojuje italský cit pro design, retro pixelový styl a praktickou výbavu, která dělá z běžného auta mobilní základnu pro volný čas.
Fiat si pro autosalon v São Paulu opět připravil zajímavý koncept. Jde o tradici sahající až od roku 2006. Od té doby pokaždé do brazilské metropole přiveze nějakou zajímavou studii. Tentokrát se tělem i duší vydává na dobrodružnou expedici.
Dolce Camper je vizí rodinného SUV připraveného na víkendová dobrodružství díky rozkládacímu stanu na střeše. Něco podobného si přitom můžete pořídit klidně na své auto, stačí dostatečně dlouhá střecha. Stany pořídíte již za pár desítek tisíc korun, přičemž obvykle se v nich pohodlně vyspí i dvojice dospělých, která se nemusí tísnit v kabině.
Při vývoji konceptu designéři vsadili retro pixelový styl, známý například z Fiatu Grande Panda. Druhou inspirativní předlohou se stala továrna Lingotto v Turíně, známá svým testovacím oválem na střeše, který se dnes proměnil na odpočinkovou zónu se zelení. Zaoblené tvary přejímá palubní deska s volantem a sedadla, která svou jednolitostí odkazují na klopené zatáčky.
Barevné provedení interiéru a exteriéru vychází z místního biomu. Kombinuje odstíny hory Cerrado, stromu aroeira, palmy buriti a kávy. Zajímavé je, že zatímco dřívější studie obecně sázely na elektromobilitu, Dolce Camper si ponechává zadní vrátka. Jeho multigenerická platforma je totiž vhodná pro elektrický, hybridní i spalovací pohon.
Brazilskou přehlídku si Italové nevybrali náhodou. Druhá nejlidnatější země celého amerického kontinentu je totiž pro Fiat největším trhem. Loni zde automobilka prodala 521 tisíc aut, na domácím, italském trhu to přitom bylo přes 190.000 vozů.
Zdroj: Stellantis I foto a video: Stellantis