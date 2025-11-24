Toyota představila nový pick-up Hilux pro Rallye Dakar
Sotva Toyota představila nový hilux, už se ukázala i jeho závodní verze GR Hilux pro Rallye Dakar. Proti předchůdci přináší řadu vylepšení. Co konkrétně?
Japonská automobilka si s tempem vývoje evidentně neláme hlavu. Sotva minulý týden ukázala zbrusu novou generaci kultovního pick-upu Hilux, už tu máme také jeho závodní derivát.
Jak asi tušíte, na soutěžní verzi DKR GR Hilux se pracovalo v tichosti už delší dobu, aby vše bylo připraveno na nadcházející ročník Rallye Dakar 2026. Novinka vycházející z deváté generace pick-upu přináší prooti svému předchůdci několik zásadních technických vylepšení.
Při vývoji Toyotě pomáhal belgický tým Overdrive Racing. Cílem bylo stihnout dokončit projekt před začátkem Dakaru, který v Saúdské Arábii odstartuje 3. ledna 2026. DKR GR Hilux dostal nově navržený trubkový rám, jenž přispívá k nižší hmotnosti a vyšší torzní tuhosti. Konstrukce zároveň usnadňuje servisní zásahy, což je během dakarských jízd často otázka minut a tedy i přežití v celkovém pořadí.
Rallyový speciál se také může pochlubit zesílenou převodovkou navrženou tak, aby bez problémů zvládla extrémní zátěž patnáctidenní soutěže, v jejímž rámci posádky čeká přes 4800 kilometrů měřených rychlostních zkoušek. Ještě před ostrým startem auto projde rozsáhlým testovacím programem, který má odhalit případná slabá místa a umožnit nápravu.
Podrobnosti o pohonném ústrojí zatím Toyota tají. Pro připomenutí, loňská evoluce GR DKR Hilux Evo 2025 využívala dvakrát přeplňovaný tříapůllitrový šestiválec z Toyoty Land Cruiser s výkonem 254 kW a maximem točivého momentu 620 Nm spojený s šestistupňovou sekvenčně řazenou převodovku a samozřejmě stálým pohonem všech kol.
Nový speciál nasadí tým TGR W2RC ještě předtím, než Toyota v druhé polovině příštího roku nabídne vůz také soukromým týmům. Homologaci pro běžný provoz logicky neočekáváme, nicméně silniční verze inspirovaná závodním modelem není vyloučena. Širší rozchod i ostřejší vzhled by u ní nebyly ničím překvapivým.
Vyloženě sportovní derivát konvenčního provedení, který by se postavil například Fordu Ranger Raptor, velmi pravděpodobně očekávat nemůžeme. Zato se však určitě dočkáme linie GR Sport, která trochu dynamiky a adrenalinu přenese i na primárně pracovní stroj.
Připomeňme, že GR Sport stojí v hierarchii pod plnohodnotnými modely od Gazoo Racing, takže motoru se změny většinou netýkají. U minulé generace hiluxu ale verze GR Sport II nabídla celou řadu technických úprav, například podvozek se zvýšenou světlou výškou, jednoplášťové tlumiče, větší brzdy a také lehčí kola s terénními pneumatikami.
Zdroj: Motor1, Wikipedia, Toyota, foto a video: Toyota