Volkswagen T2 zázračně přežil ohnivý armagedon. Po tisícovkách hodin je opět ve špičkové formě
Když ničivý požár v Kalifornii během pár týdnů proměnil celou čtvrť v nekonečné spáleniště, zdálo se jisté, že i starý „busík“ Martina Presta skončí jako ohořelý vrak. Jenže se mýlil. A tak začal příběh, který zaujal i samotnou německou automobilku.
Všichni asi máme v paměti lednový požár Palisades v Kalifornii, který během 24 dnů spálil krajinu o rozloze 100 km² na popel. Ničil domy, továrny, zahrady, zkrátka vše, co mu přišlo do cesty. Když tu pohromu viděl Martin Presto, bylo mu jasné, že jeho oblíbený „busík“ neboli Volkswagen T2, ve kterém rok spával během vysoké školy, se promění v ohořelý skelet. Pak ale svět obletěla fotografie spálené čtvrti, na níž zářil modrý Volkswagen téměř bez úhony.
Majitelka Megan Krystle Weinraubová, Martinova přítelkyně, která od něj auto loni v létě koupila, křičela vzrušením, že její oblíbenec, kterému dala jméno „Azul“ (španělsky modrá), přežil. Mediální senzaci zachytil Volkswagen, který se rozhodl „hrdinu“ zrenovovat ve svém inženýrském zázemí v Oxnardu, situovaném přibližně 56 kilometrů od místa požáru.
Přesto, jakým peklem si Volkswagen T2 prošel, vyvázl s minimálními šrámy. I tak ale renovace zabrala 2000 hodin a vyžádala si opravu nebo výměnu 900 komponentů. Protože vůz byl během svého života upravován, Volkswagen musel dodat řadu původních dílů, například příplatkové hodiny, boční anténu a látku okenních rolet. Celý interiér byl kompletně obnoven včetně kempingové překližkové zástavby. K ní skvěle ladí světlá stropnice a černobílé kostkované čalounění.
Stejně pečlivým procesem prošla karoserie. Na pravé straně se vlivem horka loupal lak, kryt směrovky se roztavil a prasklo čelní sklo. S cílem dosáhnout špičkového výsledku předal Volkswagen práce na exteriéru renomované dílně GE Kudensport zaměřené na značku Porsche.
„Busík“ se následně vrátil ke svým majitelům. K vidění je na právě probíhajícím autosalonu v Los Angeles až do 30. listopadu. Poté se přesune do Petersenova muzea, kde bude vystaven od 4. prosince do 11. ledna. Následně bude Martinovi a Megan sloužit během výletů na pláž při jejich oblíbené činnosti – surfování. Mimochodem, surfovací prkna sami vyrábějí a prodávají.
Zdroj: AP News, Motor1, foto a video: Volkswagen