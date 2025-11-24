BYD jako parádní obytňák. Tenhle má dokonce dvě patra a luxusní terasu
Segment obytných aut začíná zažívat boom i v Číně. Tam si můžete pořídit například vcelku kompaktní model na základech užitkového vozu BYD s výsuvnou střechou a terasou v druhém patře.
Automobilka BYD je největším čínským soukromým výrobcem automobilů. V Evropě si tuhle značku spojujeme zejména s osobními vozy, v Číně ovšem narazíte i na užitková auta s emblémy BYD. Jedno takové posloužilo jako platforma pro překvapivě prakticky a vcelku luxusně zařízený obytný vůz.
Základem je zmíněný užitkový BYD s hybridním pohonem v podobě elektromotoru poháněcího přední kola a spalovacího motoru umístěného vzadu. Na kabinu s průchodem navazuje speciální nástavba, jejichž výrobě se v Číně obecně věnuje například společnost Chengli Special Automobile.
Tohle konkrétní řešení je speciální zejména dvouposchoďovou koncepcí. Zatímco ve spodní části najdeme klasické zázemí kuchyňky, koupelnu a malou oddechovou část, v druhém patře, kam se dostanete po malém schodišti, je samostatná spací část až pro čtyři osoby. Obytný vůz tak skvěle využívá výšky „dárcovského“ vozu.
Prostornou ložnici navíc díky výsuvné střeše můžete proměnit na luxusní terasu. Ta může být vybavena například venkovní kuchyní, případně krytou markýzou s bočními panely, takže můžete z terasy vytvořit další místnost.
Oficiální dovoz do Evropy zatím neexistuje, zájem by zde přitom zcela určitě zbyl. Zejména když vezmeme v potaz cenu, která se na čínských tržištích v čele s Alibabou pohybuje zhruba od 38 do 70 tisíc amerických dolarů, což je zhruba 800 tisíc až 1,47 milionu korun.
V částce ovšem logicky nejsou zahrnuty náklady na dovoz, clo ani homologační poplatky. Navíc vyvstává otázka, co by zdejší regulátoři na dvoupatrovou koncepci s výsuvnou střechou řekli. Každopádně se jedná o zajímavé řešení, které i na relativně malém půdorysu dokáže vykouzlit slušný obytný prostor.
Zdroj: Motor1, foto: Made-in-China.com, video: auto.cz