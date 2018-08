Seat Tarraco se blíží. Oproti Kodiaqu a Tiguanu Allspace chce zaujmout sportovností

Ještě na začátku roku 2016 neměl Seat v nabídce ani jedno SUV. Pak přišla Ateca následovaná Aronou, které již brzy doplní třetí takový model, Tarraco. Ještě před premiérou naplánovanou na 18. září automobilka o novince uvolnila množství informací, a tak už máme dobrou představu, co od největšího SUV Seatu čekat.

Až sedmimístný automobil pojmenovaný podle latinského označení španělského města Tarragona se chce stát jakousi vlajkovou lodí Seatu, a to nejen z hlediska velikosti, ale také co do výbavy. K dispozici má být širší základní výbava i bohatá paleta příplatkových prvků. Potvrzen je třeba příchod adaptivních tlumičů, digitální přístrojový štít, hlasový pomocník Alexa pro multimediální systém nebo přepínač jízdních režimů s hned šesti typy nastavení.

míří do stejného segmentu sedmimístných SUV jako Škoda Kodiaq Volkswagen Tiguan Allspace , s nimiž bude sdílet svoji platformu MQB, včetně rozvoru dlouhého 2,79 metru. Vpředu najdeme vzpěry McPherson, vzadu bude standardem zavěšení multilink.

Obdobná bude i silueta, poznávacím znakem však bude mimo jiné menší zadní boční okno, podobně jako u menší Atecy. Ve srovnání s Kodiaqem pak bude o 38 mm delší, ale o 18 mm nižší. Objem zavazadelníku pak má v pětimístné konfiguraci činit 760 litrů, o 40 litrů více než u Kodiaqu.

Seat Tarraco – srovnání rozměrů s dalšími koncernovými SUV Model Seat Tarraco Škoda Kodiaq VW Tiguan Allspace Délka (mm) 4735 4697 4701 Šířka (mm) ? 1882 1839 Výška (mm) 1658 1655 1674 Rozvor (mm) 2790 2791 2787 Objem zavazadelníku (l) 760* 720* 760* *U pětimístné verze

Ve srovnání s koncernovými sourozenci pak bude chtít být Tarraco sportovněji laděn, jak je u Seatů zvykem. To bude znamenat nejen výraznější styl, ale také sportovněji naladěný podvozek. Co se týče samotného vzhledu, dojde k evoluci dnešního designérského jazyka s nově pojatou maskou chladiče. Vzadu se zase prý dočkáme vodorovného LED pásu propojujícího koncová světla, zatímco interiér bude podobný menší Atece.

Video

Z hlediska motorů pak nečekejme žádnou revoluci, půjde o novou generaci koncernových čtyřválců, které se objevují napříč nabídkou VW Group. Základem bude zážehový 1.5 TSI se 110 kW, doplněný o 2.0 TSI se 140 kW. Turbodiesely zastoupí 2.0 TDI ve dvou výkonových verzích se 110 kW a 140 kW.

Jestliže patnáctistovka bude dostupná s šestistupňovým manuálem a pohonem předních kol, zážehový dvoulitr bude standardně spárován se čtyřkolkou a převodovkou DSG. Oba vznětové čtyřválce pak mají být dostupné i s pohonem všech kol. Do budoucna pak není vyloučení příchod silnějších jednotek (přece jen je Seat sportovní značka) nebo plug-in hybridu.

To je zatím vše, více se o Tarragoně dozvíme nejpozději 18. září, kdy se auto odhalí na speciální prezentaci ve španělské Tarragoně. Zřejmě o dva týdny později bude k vidění na pařížském autosalonu, na kterém však má Seat vystavovat jen prostřednictvím svého francouzského zastoupení. Do prodeje má novinka vstoupit na přelomu letošního a příštího roku, o výrobu se postará německý závod Volkswagenu ve Wolfsburgu.