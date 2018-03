Někoho napadlo rozřezat sedačku Mercedesu S. Co všechno našel?

Na sedadla automobilů jsou obecně vzato kladeny stále větší požadavky. Zkuste se posadit do auta, vyrobeného třeba na sklonku 90. let a do současného vozu, stejné třídy, klidně jeho nástupce. První, co vás upoutá, jsou rozměry. Sedadla současných aut jsou zpravidla větší, než u jejich předchůdců. Také ergonomie sezení se stále zdokonaluje.

Že bude rozměrné a tvarované tak aby posádku dobře podrželo při jízdě v zatáčce, ale zároveň neomezovalo její pohyb, či nepůsobilo nepohodlně i v případě, že je cestující korpulentnější postavy, je dnes naprosto samozřejmé.

Úplně jinou dimenzi ale představují sedadla vozů nejvyšší třídy, v našem případě současného Mercedes-Benzu třídy S. Pokud je jeho kupující ochoten připlatit, může sedadlo jeho vozu nabízet až neuvěřitelné množství funkcí a různých nastavení.

Sedíte na vzduchu

Polštáře sedadel běžných automobilů střední třídy jsou složena z několika různě tuhých druhů pěnové výplně v kombinaci s pružinovou kostrou. V tomto se sedadla Mercedes-Benzu třídy S od levnějších automobilů v zásadě příliš neliší. Tedy navenek. Celkové řešení je ale samozřejmě pokročilejší, odpovídající úrovni vozů této nejstarší automobilové značky. Pokud budeme konkrétnější, tak na ocelové pružné kostře se nachází výplň sedáku, na jejíž spodní části je vícevrstvá výplň. A sice v podobě pružné rohože, rohože z přírodních pryžových vláken a dále prvky polyuretanové pěny. Navíc boční výplně sedadel jsou tužší, než prostřední část.

Mercedes-Benz třídy S ale nabízí navíc i takzvaná ortopedická sedadla. Kolik toho v sobě ukrývají, dobře, byť poněkud drastickým způsobem ukazuje přiložené video. Ortopedická sedadla se jim říká proto, že si uživatel může přizpůsobit jejich tvar svým potřebám. K tomu jsou vybavena hned několika vzduchovými polštáři (komorami), které se nacházejí bezprostředně pod čalouněním. Celé to funguje na změně tlaku vzduchu v jednotlivých polštářích, čímž se mění tvar té konkrétní části sedadla. Další možností, kterou nabídla už minulá třída S, je nastavovat tvrdost sedadla, což umožňuje změnu charakteristiky odpružení a tlumení sedáku.

Další funkcí, která taktéž využívá změnu tlaku vzduchu, souvisí s jízdou v zatáčce. Do bočnic sedadla jsou vloženy vzduchové vaky. Při jízdě do levotočivé zatáčky dojde ke zvýšení tlaku vzduchu v pravé bočnici sedadla, čímž je sedící osoba lépe fixována. A samozřejmě naopak je tomu při jízdě pravotočivou zatáčkou. Systém při tom využívá informace ze snímačů úhlu natočení volantu, příčného zrychlení a rychlosti jízdy.

Jako v masážním salónu

Ještě většího pohodlí lze dosáhnout proměnnou tuhostí opěradla v bederní oblasti. Konstruktéři při tom počítají se specifickým tvarem lidské páteře, jakéhosi „esíčka“. Odborně v lékařském prostředí se jedná o dvě lordózy a jednu kyfózu. V oblasti bederní se nachází lordóza, což je zakřivení páteře směrem dopředu. K nastavení bederní oblasti slouží u špičkových sedadel modelu třídy S opět stlačený vzduch, který se do daného místa načerpá, případně se z něj vypustí. U jednodušších verzí sedadel se změna tuhosti v bederní oblasti mění mechanicky.

Ještě více představuje masážní funkce. U starších vozů Mercedesu třídy S se pro masážní funkci využívaly pneumatické polštáře pro tvarování sedadla. U současné generace, kterou ukazuje přiložené video, stejně jako u té předchozí dostala sedadla s masážní funkcí vlastní pneumatické polštáře, pracující tudíž nezávisle na režimu nastavení tvaru sedadla. V opěradle současné třídy S jich je celkem osm a na dotek jsou až překvapivě tvrdá. Vše se ovládá prostřednictvím rozhraní COMAND na středovém panelu. Vybrat si lze z několika možností masáží. Při dlouhé jízdě jde o vynikající prvek, který velmi pomáhá proti strnulosti páteře.

Další z funkcí, která přispívá ke zvýšenému pohodlí při jízdě, je vyhřívání a odvětrávání. Pro vyhřívání mají sedadla integrovanou vyhřívací dečku, která se nachází přímo pod potahem sedadla. Tato technika se používá již desítky let a dnes ji najdete i u malých automobilů. Odvětrávání je mnohem méně obvyklé a technicky složitější.

U třídy S jak ukazuje přiložené video, zajišťují odvětrávání malé ventilátory integrované do sedáku sedadla. Jak to celé funguje? Ventilátory ve skutečnosti nasávají chladný vzduch z prostoru podlahy vozidla a rovnoměrně jej rozdělují přes ventilační tkaninu do plochy sedáku a opěradla. V praxi pak převládá chladivý pocit. Pro sedák používá Mercedes-Benz čtyři ventilátory, pro opěradlo stačí dva v jeho spodní části.

Součástí sedadla je také jeho řídicí jednotka, přes jejíž koncový stupeň se ovládají všechny vyjmenované prvky, zvyšující výrazně komfort a pohodlí posádky zejména při jízdě na dlouhých cestách. A to jsme se nezmínili o elektrickém ovládání jednotlivých poloh, což má na starosti zpravidla čtveřice elektromotorů….