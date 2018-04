Škoda řeší budoucnost. Kde sehnat zákazníky elektromobilů? A kde vyrábět?  

Automobilka Škoda Auto zažívá úspěšné období, její prodeje stabilně rostou, konkrétně loni předala zákazníkům 1.200.500 aut, což byl historický rekord. Zároveň ale v době výrazných změn v automobilovém prostředí řeší některé potíže. Klíčovým problémem je v tuto chvíli naplnění výrobních kapacit v Evropě.

Továrny Škoda jedou naplno a automobilka řeší, jak vyrábět více a více aut. Tím by vyřešila i související potíž – dlouhé čekací lhůty na její vozy. Na některých trzích musejí klienti čekat na vybrané modely klidně i deset měsíců. Rozšiřovat továrny a zavádět další směny už moc nejde, a tak výrobce hledá další cesty.

Předseda představenstva automobilky Bernhard Maier přiznal, že Škoda hledá pomoc u dalších značek koncernu. Některé modely značky by se tak mohly vyrábět u Seatu nebo Volkswagenu – ostatně Škoda dnes naopak vyrábí pro Seat modely Ateca a Toledo. Maierovo prohlášení tak podporuje dřívější zprávy, že by se výroba nástupce Superbu mohla přesunout do Německa, k Volkswagenu, jak loni odhalil šéf škodováckých odborů Jaroslav Povšík.

Pokud by se výroba u jiné koncernové značky nevyplatila, bude automobilka podle Maiera případně řešit výstavbu nové továrny. To by ale bylo k současné situaci dost těžké – v České republice je aktuálně nízká nezaměstnanost, a tak by se pracovní síla do nového závodu hledala velice obtížně.

Primárně se tak Škoda chce zaměřit na zvýšení výrobní kapacity v domovském závodě v Mladé Boleslavi. Dosáhnout toho chce zavedením šestidenního pracovního týdne, odbory jsou ale proti. Pokud však dojde ke schválení, bude možné v Boleslavi ročně vyrobit o 80.000 aut více. To by se hodilo hlavně kvůli připravovanému SUV vycházejícího z konceptu Vision X, jehož sériové provedení se světu ukáže na ženevském autosalonu 2019. Městské SUV by mohlo nepřímo nahradit i Fabii Combi – právě z důvodu nedostatečné výrobní kapacity. Automobilka nemá oba modely kde vyrábět, a tak patrně raději vsadí jen na to potenciálně úspěšnější, tedy SUV.

Vedle toho automobilka také řeší, kdo vlastně bude kupovat jí plánované elektromobily. Do roku 2025 chce Škodovka nabízet pět elektromobilů, první přijde již příští rok, půjde o elektrickou verzi Citiga, další dorazí v roce 2020, což bude SUV s novou platformou MEB pro elektřinou poháněná auta. Velikostně se zařadí mezi Karoq a Kodiaq a nabídne dojezd 500 kilometrů. Jenže bude o ně vůbec zájem?

přiznává šéf prodejů a marketingu Škody Alain Favey.

Nové elektrické SUV se každopádně bude vyrábět v Mladé Boleslavi, kde budou vznikat i komponenty pro chystané elektromobily a plug-in hybrid. Jako první hybridní pohon nabídne Superb, a to od roku 2019.