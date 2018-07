Škodovky budou ještě více „Simply clever“: Odemykat je bude možná z mobilního telefonu

Moderní technika a hlavně elektronika umožňuje uživatelům aut funkce, které byly ještě před deseti lety z říše snů. Tuzemská Škoda jde v daném ohledu s dobou a tak již delší čas nabízí aplikaci pro chytré mobilní telefony Škoda Connect.

Díky ní se může majitel auta kdykoliv přesvědčit, kde se vůz právě nachází, ale to není vše. S pomocí uvedené aplikace si lze v zimě třeba předehřát kabinu i bez nezávislého topení (toto umožňuje již řadu let). Kromě toho aplikace nabízí možnost podívat se, kolik máte třeba paliva v nádrži či kdy bude další pravidelný servis. Co dosud vozy Škoda nenabízely, je možnost vzdáleného odemykání a zamykání zámků dveří vozidla.

Toto se však počínaje tímto týdnem mění. Nabídnout tuto funkci, známou z jiných automobilových značek, umožnila nová, pokročilejší řídicí jednotku komfortní elektroniky. Právě ta nabízí uživateli možnost ovládat zámky dveří „z mobilu“. Pokud ji chcete, musíte si vůz objednat v tomto týdnu a později. Získat ji ale můžete i v případě, že jste si auto objednali sice dříve, avšak jeho výroba je naplánována v tomto týdnu. Podmínkou je balíček Care Connect a dále auto, které umožňuje vzdálený přístup k němu. Z nabídky modelů Škody to zatím umí Superb, Karoq a Kodiaq.

Toto však není jediná novinka vozů Škoda. Už od příštího týdne si bude údajně možné objednat model Superb s elektronickým přístrojovým štítem. Ten dosud nabízely pouze nové modely Kodiaq a Karoq.