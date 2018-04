Motocyklová VC Argentiny 2018: Nejslabší kubaturu suverénně ovládl Marco Bezzecchi

Zahřívací tréninky na dnešní Velkou cenu Argentiny na okruhu Termas de Rio Hondo vyhráli Marc Márquez (MotoGP), Luca Marini (Moto2) a Enea Bastianini (Moto3). Jezdilo se nejprve na vlhkém okruhu, ale nepršelo. A jak dopadly závody?

patřily suverénnímu Marcovi Bezzecchimu (Redox PrüstelGP/KTM), který před sebe na pomalu osychající trati po celý závod nikoho nepustil. Znamenalo to pro něj první vítězství v kariéře vůbec.

Moto2

Moto3

Albert Arenas (Ángel Nieto Team Moto3/KTM) měl v katarském warm upu hodně ošklivou havárii. Zavadil o zadní kolo KTM Jaumeho Masii (Bester Capital Dubai/KTM) a šel k zemi. Zlomil si klíční kost, na startu prvního závodu chyběl, ale v Termas de Rio Hondo už od pátku kroužil a byl dosti rychlý...

Vedení v argentinském závodě, který byl vypsán na 21 okruhů jako mokrý, se po zhasnutí červených světel ujal Marco Bezzecchi. Tatsuki Suzuki havaroval hned v prvním kole, stejně jako Makar Jurčenko, ale oba později pokračovali dál. Někteří jezdci včetně polemana Arbolina nazuli komplet slicky, jiní jen vzadu. Jorge Martín, vítěz z Kataru, zajel v zahřívacím kole do boxů a vyměnil mokré gumy za suché stejně jako Öttl! Za Bezecchim bojovali Rodrigo s Bastianinim, Marco však ostatním ujížděl, brzy si vypracoval několikasekundový náskok.

Bastianini se brzy propadl za di Giannantonia, Norrodina, Masiu a a Caneta, Arbolino nezvolil dobrou strategii a jezdil až ve třetí desítce. „Diggi“ zdolal Rodriga a vozil se druhý na čele skupiny pěti jezdců, později dokonce odskočil. Martín na suchém obutí byl v tu dobu nejrychlejší ze všech, musel se ale prokousat polem dopředu. Trať neosychala příliš rychle. Na stříbro se probil Jaume Masia, ale pouze na chvilku, i když jel skvěle.

Rodrigo se propadl do druhé grupy vedené Italem Foggiou. Nejrychlejší kolo zajel Jurčenko na hladkých gumách, přiblížil se 1:57 min. V boxech skončil Bulega. Di Giannantonio bojoval s Canetem o stříbro, pole za ním už se trochu roztrhalo. Na zemi se ocitl i Darryn Binder, ale kvůli počínání Japonce Toby. Brzy jej následoval Arenas a z Top 10 Foggia. Jaume Masia chtěl moc, ťuknul do „Diggiho“ zadního kola a šel k zemi. To už se závod chýlil ke konci.

O suverénním vítězství Marca Bezzecchiho ale nebylo pochyb! Canet se ubránil útokům di Giannantonia a dorazil druhý. Výpadky soupeřů posunuly do Top 10 Tonyho Arbolina, Jorge Martín, kterému nakonec patřil nejlepší čas na jeden okruh, to těsně nestihl. Kuba Kornfeil, týmový kolega vítěze si dojel alespoň pro dva body.