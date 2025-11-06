Japonská rallye před startem: Trojice jezdců toyoty se pere o titul
Teoreticky čtyři, reálně spíše tři jezdci mají šanci na titul mistra světa v automobilových soutěžích. Aktuálně vede Velšan Elfyn Evans, o třináct bodů zpět jsou shodně jeho týmoví kolegové od Toyoty - Francouz Sébastien Ogier a Fin Kalle Rovanperä.
Ogier a Rovanperä se již mistry světa stali. Stejně jako čtvrtý v průběžném pořadí Estonec Ott Tänak (Hyundai). Pokud Evans získá o 23 bodů více než jeho nejbližší soupeři, stane se šampionem. Tänak zůstane v boji o titul pouze v případě, když získá o šestnáct bodů více než Evans.
Kudy vedou měřené cesty
Forum8 Rally Japan, jak se Japonská rallye oficiálně jmenuje, zahrnuje 20 rychlostních zkoušek o celkové délce 305,34 kilometrů na klikatých, někdy velmi úzkých asfaltových silnicích. Podnik se koná v Toyota City na hlavním japonském ostrově Honšú.
Rallye začala ve čtvrtek 6. listopadu 2,75 kilometrů dlouhou super-stage v parku Kuragaike. V pátek budou soutěžící muset zdolat šest rychlostních zkoušek o celkové délce 108,30 kilometrů. V sobotu je čeká sedm rychlostních zkoušek v délce 121,91 kilometrů, v neděli pak absolvují dalších šest rychlostních zkoušek o délce 72,38 kilometrů. Vítěz by měl stanout na stupních v 16:40 místního času, což je v 8.40 středoevropského.
Toyotě se doma daří
Tovární tým si na předchozím podniku, Středoevropské rallye, zajistil prvenství v Poháru konstruktérů. A to pátý rok po sobě. Velšan Elfyn Evans vyhrál poslední dva ročníky Japonské rallye.
Juha Kankkunen (zástupce šéfa týmu): „Japonská rallye je pro náš tým vždycky vzrušující a důležitá. Letos je skvělé jet tam s jistým titulem v hodnocení konstruktérů a mít možnost to oslavit se všemi japonskými fanoušky. Boj o titul v hodnocení jezdců je nyní mezi našimi kluky neuvěřitelně těsný. Elfyn odvádí skvělou práci a v posledních dvou letech vyhrál Japonskou rallye, ale také víme, že Seb bude po střední Evropě velmi motivovaný se vrátit zpět a Kalle momentálně na asfaltu vypadá velmi rychle.“
Elfyn Evans: „Není to snadná rallye s velmi náročnými a klikatými erzetami a v posledních několika letech jsme občas byli svědky poměrně obtížných podmínek. I když je sucho, je jen velmi malý prostor pro chyby a je snadné udělat malou, ale nákladnou chybu. Prvním klíčem je projet bez problémů a pak už jde o to mít dobrý cit pro auto a udržet si koncentraci ve všech těch zatáčkách.“
Kalle Rovanperä: „Vždycky si užívám každou cestu do Japonska. Fanoušci této akci ve srovnání s jinými rallye dodávají jedinečnou atmosféru, zejména pro nás, jezdce Toyoty. Je zde několik širších a rychlejších úseků, které jsou opravdu příjemné, a spousta úzkých a techničtějších silnic, které mi v minulosti tolik nevyhovovaly. Momentálně mám ale s tímto autem a pneumatikami na asfaltu opravdu dobrý pocit, takže uvidíme, co dokážeme tentokrát.“
Sébastien Ogier: „Japonská rallye je pro nás vždycky zvláštním datem v kalendáři a letos by mělo být její sledování pro všechny ještě zajímavější, vzhledem k tomu, jak těsný je souboj v mistrovství jezdců. Zkoušky jsou velmi náročné, opravdu úzké a technické bez velkého prostoru pro chyby a viděli jsme, že počasí v tomto ročním období může věci ještě více zkomplikovat. Poslední rallye mi osobně nevyšla, ale víme, že máme rychlost a stále šanci bojovat. Uděláme vše pro to, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. A to i pro všechny fanoušky, kteří nás tam tak skvěle podporují.“
Boj o Challenger titul
Po rallye na Kanárských ostrovech a Středoevropské rally je Japonská rallye třetím podnikem letošního mistrovství světa, který se odehraje výhradně na asfaltu. Nikolaj Gryazin a Konstantin Aleksandrov z týmu Toksport WRT jsou plně odhodláni získat maximum bodů v kategorii WRC2 Challenger. V současné době jsou na třetím a druhém místě v celkovém pořadí jezdců a spolujezdců a posádka jedoucí s vozem Škoda Fabia RS Rally2 má dobrou pozici k získání obou titulů.
Bulharsko-kyrgyzská dvojice se účastní také kategorie WRC2. „V loňském roce jsme na Japonské rallye vyhráli kategorii WRC2 a v roce 2023 skončili druzí. S vozem Škoda Fabia RS Rally2 máme správný vůz, abychom se opět dostali na pódium. Vzhledem k tomu, že naši hlavní soupeři o tituly kategorie WRC2 Challenger nestartují, se rozhodně budeme snažit ujmout vedení v této kategorii,“ zdůrazňuje Gryazin. V současné době jsou 13 bodů za vedoucími této kategorie. Vítězství v kategorii WRC2 Challenger v Japonsku by jim přineslo dalších 25 bodů. I druhé místo, za které by získali 17 bodů, by je posunulo do čela žebříčku jezdců a spolujezdců.
Čtyři z jejich hlavních soupeřů se Japonské rallye nezúčastní: posádky Škoda Roberto Daprà/Luca Guglielmetti z Itálie a Robert Virves/Jakko Viilo z Estonska tuto asijskou soutěž vynechají. Na startovní listině také chybí aktuální vedoucí posádky Finové Roope Korhonen/Anssi Viinikka a Poláci Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak.
V kategorii WRC2 se Gus Greensmith a jeho spolujezdec Jonas Andersson pokusí o druhé vítězství v sezóně. V březnu britsko-švédská dvojice s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu RaceSeven zvítězila v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni. Dalšími posádkami Škoda, které stojí za pozornost, jsou Hiroki Arai/Hiroki Tachikui, Takuma Kamada/Yuichi Matsumoto a Osamu Fukunaga/Misako Saida, všichni z Japonska. Do světového šampionátu se vrací Gaurav Gill z Indie. Tento mistr šampionátu Asia-Pacific Rally z let 2013, 2016 a 2017, který není zapsán do hodnocení kategorie WRC2, sdílí vůz Škoda Fabia Rally2 evo s francouzským spolujezdcem Florianem Barralem.
Průběžné pořadí (po RZ1 z RZ20)
1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:07,5; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +0,1; 3. Katsuta. Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +0,3; 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +0,4; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +0,5; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +0,8; 7. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +0,8; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1,0; 9. Munster, Loukka (Luc./Ford Puma Rally1) +3,1; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +3,9; 11. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +4,0; 12. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +4,2; 13. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Škoda Fabia Rally2) +4,3; 14. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +5,5; 15. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +5.8.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Japonské rallye
Čtvrtek 6. 11. - 23.06 RZ2 (17,08 km).
Pátek 7. 11. - 0.29 RZ3 (17,41 km), 2.02 RZ4 (19,66 km), 5.35 RZ5 (19,66 km), 6.53 RZ6 (17,08 km), 8.16 RZ7 (17,41 km). Etapa celkem 111,05 km.
Pátek 7. 11. - 23.23 RZ8 (16,44 km).
Sobota 8.11. - 0.34 RZ9 (21,25 km), 2.05 RZ10 (21,74 km), 4.35 RZ11 (21,74 km), 6.08 RZ12 (21,25 km), 7.21 RZ13 (16,44 km), 9.35 RZ14 (3,05 km). Etapa celkem 121,91 km.
Neděle 9.11. - 0.39 RZ15 (13,98 km), 1.35 RZ16 (13,98 km), 2.53 RZ17 (1,98 km), 3.04 RZ18 (1,98 km), 4.33 RZ19 (20,23 km), 6.15 RZ20 (13,98 km). Etapa celkem 72,38 km).
Průběžné pořadí (po 12 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 247 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 234; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 234; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 197; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 166; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 110; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 96; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 79; 9. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 64; 10. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 26; 11. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 25; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 16; 13. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 16; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 10; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 18. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 19. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 3; 20. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 21. Černý (ČR/Ford Fiesta Rally3) 2; 22. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 23. Mareš (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) 1; 24. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 23. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 632 bodů; 2. Hyundai 464; 3. Ford 17.
Vedení v soutěži: Rovanperä 58, Ogier 56, Tänak 39, Evans 37; Solberg 19, Fourmaux 8; Neuville 6, Katsuta 3.
Vyhrané RZ: Tänak 49; Rovanperä 49, Ogier 47, Fourmaux 19, Evans 18, Neuville 17, Katsuta 12, Solberg 9, Pajari 4,
Zdroj: Autorský článek a WRC, foto: týmy