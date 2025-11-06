Nový Renault Twingo oficiálně! Legenda se vrací jako levný elektromobil pro masy
Po úniku nové generace jsme se dočkali i oficiálních informací o reinkarnovaném twingu, které na rozdíl od minulosti dostane pouze elektrický pohon.
Elektromobily stále štěpí společnost na několik táborů. Nejhlasitější jsou jak příznivci, tak odpůrci této technologie. Pravdu přitom zcela nemá ani jedna skupina. Elektrický pohon je totiž sice výrazně efektivnější než spalovací motory, nehodí se ovšem do každé situace, respektive například pro řidiče s vysokým kilometrovým proběhem se stále naftový motor hodí výrazně více. Do města a na krátké trasy obecně je ovšem elektřina naprosto ideální.
A právě pro tyto účely Renault přichází s novou, v pořadí již čtvrtou generací modelu Twingo. Není překvapením, že novinka s čistě elektrickým pohonem designem exteriéru odkazuje na první provedení ze začátku 90. let minulého století. Její podobu nastínil koncept a potvrdil únik fotek sériového vozu z úterního článku.
Vzhledem k tomu, že těžiště trhu s elektromobily se přesunuje od dražších k levnějším modelům, bude nový Renault Twingo patřit k nejdostupnějším takovým modelům v Evropě. V plánu je základní pod částkou 20.000 eur, což je asi 488 tisíc korun.
Twingo stojí na platformě AmpR Small, přičemž Francouzi na něm v hojné míře pracovali s Číňany. Například trakční akumulátor pochází od společnosti CATL, Shanghai e-drive zase pracovala na pohonu. Spolupráce s čínskými společnostmi přinesla výrazné zrychlení, tudíž i úsporu při vývoji auta. Navzdory tomu se nový Renault Twingo bude vyrábět ve Slovinsku v závodě v Novom Mestě, který prošel modernizací.
Skromnost především, nikoliv však výhradně
Na délku francouzský elektromobil měří pouze 3,79 metru, rozvor ovšem dosahuje sympatických 2493 mm. K pohonu slouží trakční elektromotor o výkonu 60 kW a točivém momentu 175 Nm. Na městskou padesátku se twingo rozjede za 3,85 sekundy, na stovce je za 12,1 s. K dispozici je zatím pouze jeden akumulátor.
Kvůli co nejnižším nákladům sáhl Renault po baterii typu LFP (lithium-železo-fosfát) s využitelnou kapacitou 27,5 kWh, která vystačí až na 263 kilometrů. Technologie Cell-to-pack umožnila optimalizovat energetickou hustotu v poměru k velikosti a hmotnosti baterie, aby nedošlo ke snížení účinnosti a také ke snížení nákladů na akumulátor o 20 %.
Základní varianta má k dispozici nabíjení pouze střídavým proudem o výkonu 6,6 kW. Předpokládá se totiž, že majitelé budou twingo dobíjet výhradně doma. Na cestách ovšem můžete využít balíček Advanced Charge, který výkon nabíječky AC zvýší na 11 kW a doplní také možnost dobíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 50 kilowattů. Díky tomu se z 10 na 80 % baterie dostanete již za 30 minut.
|Technické údaje Renaultu Twingo E-Tech
|Renault Twingo E-Tech
|Výkon [kW]
|60
|Točivý moment [Nm]
|175
|Kapacita akumulátoru [kWh]
|27,5 (využitelná)
|Typ akumulátoru
|LFP
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|12,1
|Maximální rychlost [km/h]
|130
|Maximální dobíjecí výkon [kW]
|50
|Poháněná kola
|přední
|Maximální dojezd [km]
|263
|Vnější rozměry [mm]
|3789 x 1720 x 1491
|Rozvor [mm]
|2493
|Zavazadlový prostor [l]
|360 až přes 1000
|Hmotnost [kg]
|od 1200
Zmíněná AC nabíječka s 11 kilowatty je obousměrná, Renault Twingo tudíž v takovém případě disponuje funkcí V2L pro připojení 220V spotřebiče k baterii s výkonem až 3700 W pomocí adaptéru power-to-object. Druhou funkcí, kterou obousměrná nabíječka nabízí, je V2G (vehicle-to-grid), která umožňuje vracet elektřinu do sítě a snížit tak náklady na domácí nabíjení. K tomu je ovšem nutné mít oboustrannou domácí nabíječku. Funkce V2G navíc bude dostupná pouze v některých zemích.
Novinka dostala do vínku též funkci One Pedal, která díky silnému stupni rekuperace umožňuje ovládání vozu pouze akcelerátorem. Automaticky se aktivuje při rychlostech nad 12 km/h. Již základní linie Evolution přinese také režim B pro volitelný silnější stupeň rekuperace.
V duchu tradic
Retro design exteriéru Renault použil již u větších modelů 4 a 5 E-Tech, v případě twinga pak sahá po první generaci z devadesátých let. Tomu odpovídá jak přední část, tak i ta koncová. Jak jsem zmiňoval v článku z úterý, jednou z hlavních změn jsou dva páry dveří pro lepší využitelnost vnitřního prostoru a snadnější nastupování a vystupování.
V rámci obou nabízených výbavových stupňů Evolution a Techno dostanete 16palcové ocelové disky s pneumatikami 195/60 a ozdobnými kryty kol, které ovšem lze nahradit osmnáctipalcovými litými koly s obutím 205/45.
Twingo E-Tech bude uvedeno na trh ve čtyřech barvách: Absolute Red, Absolute Green, Mango Yellow a Starry Black. Lak Absolute Green je přitom přesnou kopií odstínu showcaru Renaultu Twingo z roku 2023.
Hravý interiér nabídne například válcový design palubní desky. K posouvání zadních sedadel v rozmezí až 17 centimetrů, přístupných z kufru, stejně jako ke sklápění zadních sedadel z prostoru pro cestující slouží popruhy.
Uvnitř se díky specifickým nárokům elektrického pohonu můžeme těšit na vcelku velkorysé rozměry. V zadní části mají cestující k dispozici prostor pro kolena až 160 mm. S šířkou v oblasti ramen 1305 mm a objemem zavazadlového prostoru až 360 litrů nabídne vzdušnost podobnou spalovacím vozům o třídu výše. Potěší také průměr otáčení pouze 9,87 metru.
Všechny verze dostanou hned dva displeje: 7palcový digitální přístrojový panel před řidičem pro zobrazení informací o jízdě a 10palcový centrální multimediální displej.
Součástí multimediálního systému OpenR Link s integrovaným Googlem je plánovač tras pro elektromobily v Google Maps, který navrhuje nejlepší trasu s nezbytnými zastávkami na dobíjení na základě dostupnosti a charakteristik stanic a poskytovatele dobíjecích služeb.
Při předpovídání dojezdu vozidla zohledňuje umístění dobíjecích stanic, změny v údajích o vozidle (spotřeba, dojezd atd.) a venkovní teplotu. Zohledňuje také technické nastavení vozu a preference řidiče (výkon dobíjecí stanice, způsob platby atd.) a umožňuje mu rozhodnout o požadované úrovni nabití baterie při příjezdu do cíle (mezi 10 a 50 %). Zároveň zajišťuje, aby baterie měla při každém zastavení vozu za účelem dobíjení ideální teplotu, což zaručuje maximální účinnost. Trasa je průběžně optimalizována s ohledem na měnící se parametry.
Ve výbavě nechybí ani virtuální asistent Reno, který je schopen reagovat na hlas a například naplánovat nabíjení na vámi určený čas. Díky integraci aplikace umělé inteligence Chat GPT do verze 4o-mini může avatar Reno také poskytovat srozumitelné odpovědi na mnoho otázek z oblasti všeobecného vzdělání.
Multimédia založená na operačním systému Android Automotive umožňují též instalaci aplikaci třetích stran. Těch má nový Renault Twingo k dispozici více než stovku.
Samozřejmostí je 24 jízdních a bezpečnostních asistentů, mezi nimiž nechybějí například udržování v jízdním pruhu, přední senzory s nouzovým udržováním jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu či adaptivní tempomat. Velkým plusem je tlačítko My Safety Switch, jehož dvojitým stisknutím můžete některé „pomocníky“ vyřadit.
Co ještě nabídne?
Základní provedení Evolution bez příplatku nabídne 16palcové kryty kol, sedmpalcový displej řidiče, 10palcový centrální displej se zrcadlením smartphonu a připojeným multimediálním systémem, tempomat, automatické nouzové brzdění, asistent udržování jízdního pruhu, systém monitorování řidiče, automatická parkovací brzda, samostatně posuvná zadní sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, manuální klimatizaci a zadní parkovací senzory.
Vyšší linie Evolution má ve standardu dvoubarevné 16palcové kryty kol, multimediální systém OpenR Link s integrovaným Google (Google Maps, Google Assistant a Google Play), avatara Reno, adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, automatickou klimatizaci, funkci One Pedal, tónovaná boční zadní okna, elektricky sklopná vnější zrcátka, sklopné sedadlo spolujezdce, hands-free kartu, zadní parkovací kameru, automatické dálkové světlomety, automatické stěrače a šest reproduktorů.
Nový Renault Twingo bude uveden na trh počátkem roku 2026, v Česku se ovšem dočkáme až koncem příštího roku.
Zdroj: Renault, foto a video: Renault